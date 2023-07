Josh Hart s’engage dans l’équipe américaine pour la Coupe du monde FIBA ​​2023, selon les sources : comment s’intègre-t-il dans l’alignement ?

Josh Hart s’est engagé dans l’équipe américaine pour la Coupe du monde FIBA ​​2023, ont confirmé des sources de la ligue L’Athlétisme, et son engagement complète la liste des 12 joueurs américains. Voici ce que vous devez savoir :

Hart, 28 ans, tireur des New York Knicks, a tweeté deux drapeaux américains dimanche, faisant allusion à son engagement. Une source de la ligue a confirmé sa participation prévue avec Team USA cet été.

Hart a récolté en moyenne 9,8 points et 7,8 rebonds pour les Knicks et les Blazers la saison dernière et a été un élément clé de la poussée de New York vers le deuxième tour des séries éliminatoires après avoir été acquis dans un échange.

Cette équipe n’a pas de joueurs ayant une expérience antérieure de l’équipe nationale des États-Unis, mais est néanmoins bien approvisionnée pour compenser la septième place des Américains à la Coupe du monde 2019.

Qui d’autre est dans l’équipe ?

Hart rejoint le joueur défensif de l’année Jaren Jackson Jr., la recrue de l’année Paolo Banchero, les étoiles 2023 Anthony Edwards et Tyrese Haliburton, l’ancien All-Star Brandon Ingram, les étoiles montantes Jalen Brunson, Austin Reaves et Mikal Bridges, la recrue hors pair Walker Kessler et les grands vétérans Bobby Portis et Cam Johnson.

L’équipe américaine est reconstituée par le directeur général Grant Hill, l’entraîneur Steve Kerr et le directeur général Sean Ford. USA Basketball n’a fait aucune annonce de sa liste; Le camp d’entraînement commence le 3 août à Las Vegas et le premier match de la Coupe du monde aura lieu le 26 août à Manille.

Comment Hart s’intègre dans la liste

Hart, qui mesure 6 pieds 4 pouces et 215 livres, correspond au moule du joueur international moderne. C’est un grand garde et un défenseur courageux qui peut garder au-dessus de sa taille et de son poids. Il peut aussi tirer, le jetant à partir de 3 points à un clip de 37% la saison dernière. Hill et Kerr sont restés fidèles à leur dévouement à sélectionner des joueurs qui ressemblent à Hart, au moins dans une certaine mesure.

