Josh Harris de Plainfield South apporte intelligence et talent sur le terrain – Shaw Local

Josh Harris n’est pas grand à 5 pieds 10 pouces et 175 livres. Mais il est rapide. Il a été chronométré à 4,48 au tableau de bord de 40 verges au cours de l’été.

Et bonne chance pour essayer de le déjouer sur le terrain de football.

Le do-it-all senior de Plainfield South est l’une des principales raisons pour lesquelles les Cougars (5-3, 4-2) sont au bord des séries éliminatoires. En fait, leur approche est que les séries éliminatoires commencent avec la bataille de fin de saison de vendredi soir dans le sud-ouest des Prairies à Plainfield East (6-2, 4-2). En projetant des points en séries éliminatoires (victoires adverses), Sud peut être laissé de côté avec une défaite.

« Ce match contre Plainfield East est définitivement un match éliminatoire », a déclaré Harris. « C’est gagner ou rentrer à la maison dans nos esprits. »

Possédant une moyenne pondérée cumulative de 5,1, Harris envisage les écoles Big Ten, l’Université de Chicago, ces types d’institutions, pour étudier l’ingénierie et les affaires. Il a dit qu’il pourrait jouer au football, mais que les universitaires passent avant tout.

C’est un trait de famille. Parmi ses sept frères et sœurs figurent sa sœur Whitney, une diplômée de l’Illinois qui faisait partie de la première promotion de South en 2004; sœur Alexia, diplômée de Harvard; et sa sœur Phoenix, une personne âgée à Notre-Dame. Frère Steven fréquente le Joliet Junior College et trois frères et sœurs sont plus jeunes.

Que l’entraîneur des Cougars Ken Bublitz et son équipe utilisent Harris comme porteur de ballon (il a couru pour 1 323 verges), receveur de fente (20 réceptions pour 315) ou sécurité, demi de coin ou même fin de passe en défense, ils savent ce qu’ils obtiendront.

« De toute évidence, Josh est notre dos vedette », a déclaré Bublitz. «Mais il est aussi un formidable receveur, un bon coureur de route avec de bonnes mains. Il a une vitesse explosive, mais il est fort entre les tacles. Sa durabilité a été exceptionnelle.

Bublitz a déclaré que les Cougars choisissaient leurs places avec Harris en défense, notamment en précipitant le passeur de l’ailier défensif dans certains forfaits. Certains jeux, il joue considérablement plus de défense que d’autres. Tant que la saison de South se poursuivra, il sera probablement souvent sur le terrain.

Un sprinter et un sauteur en piste, Harris sait qu’il n’y a aucune garantie, compte tenu de la saison des montagnes russes des Cougars.

« Nous avons eu des moments où nous exécutons et nous sommes difficiles à battre pour quiconque », a-t-il déclaré. « Lorsque nous commettons des erreurs, nous pouvons être l’une des pires équipes que vous ayez jamais vues.

« Faire ces erreurs n’est plus une option. Nous devons nous analyser personnellement, faire notre propre travail et nous faire confiance.

Harris a été promu à l’université pour les séries éliminatoires en tant que recrue. Il a commencé comme récepteur de machines à sous en deuxième année et était des deux côtés du ballon ces deux dernières années. Les Cougars étaient une équipe éliminatoire en 2010 et 2011, mais pas la saison dernière.

« Quand j’ai été élevé en première année, je n’étais pas conscient de l’ampleur de ce que les séries éliminatoires apportaient à un programme de lycée », a-t-il déclaré. « Ma deuxième année, mon frère Steven était en terminale et j’ai pris conscience.

«Chaque équipe depuis la deuxième année, j’avais l’impression de faire partie de la classe senior avec eux. C’est ma dernière année avec les autres seniors, et je me sens encore plus motivé pour continuer à jouer.