Josh Hader s’entend avec Astros

“Nous pensons que nous avons une bonne équipe, et cela ajoute un gros morceau à l’arrière de notre enclos”, a déclaré le propriétaire des Astros, Jim Crane, à MLB.com. “Avec Pressly et Abreu [and Hader], vous avez trois gars de qualité, 7-8-9, partout où ils lancent. Nous pensons que cela nous donne une belle chance d’accéder aux séries éliminatoires et de participer à une autre Série mondiale. »