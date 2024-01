Josh Hader et Astros acceptent d’enregistrer un accord de 95 millions de dollars sur cinq ans, selon une source

Le plus proche All-Star Josh Hader a accepté vendredi les termes d’un contrat de 95 millions de dollars sur cinq ans avec les Astros de Houston, renforçant considérablement une équipe qui a fait sept apparitions consécutives dans la série de championnats de la Ligue américaine, a déclaré une source à Jeff Passan d’ESPN.

L’accord ne comprend aucun report, ce qui en fait le plus important jamais réalisé pour un lanceur de relève en termes de valeur actuelle. Edwin Diaz a signé un contrat de 102 millions de dollars sur cinq ans avec les Mets de New York lors de la dernière intersaison, mais 26,5 millions de dollars ont été reportés.

Le retrait de Hader par les Astros fait suite à l’annonce selon laquelle Kendall Graveman, l’un des principaux releveurs à fort effet de levier de l’équipe, manquerait toute la saison 2024 après avoir subi une intervention chirurgicale. La présence de Hader signifie selon toute vraisemblance que Ryan Pressly, qui a accumulé 90 arrêts au cours des trois dernières années, deviendra le releveur de l’équipe en huitième manche.

Hader a fait partie d’une équipe d’étoiles au cours de chacune de ses cinq saisons complètes dans les ligues majeures et s’est imposé comme sans doute le meilleur rapprocheur du jeu – avec 153 meilleurs arrêts de la MLB depuis 2019.

Ses 437 retraits au bâton au cours de cette période de cinq ans sont 59 de plus que le releveur le plus proche.

Hader, 29 ans, l’a fait en créant une MPM de 2,60 et un WHIP de 0,98. Sa combinaison dévastatrice de plombs et de curseurs, lancée depuis un cadre nerveux qui contribue à maximiser sa tromperie du côté gauche, lui a valu un taux de retraits au bâton de 15,0 en carrière, le plus élevé de l’histoire parmi ceux qui ont accumulé au moins 50 manches.

Il a ancré des enclos pour les équipes des Brewers de Milwaukee qui ont constamment surpassé leurs performances avant de rejoindre les Padres de San Diego dans le cadre d’un échange de mi-saison à l’été 2022. L’accord a vu les Brewers acquérir Esteury Ruiz, qui a ensuite été utilisé dans le cadre d’un autre échange pour acquérir un joueur remarquable. receveur William Contreras, mais se séparer de Hader au milieu d’une autre série éliminatoire est devenu un sujet controversé au sein du club-house des Brewers.

Hader a aidé les Padres à atteindre la série de championnats de la Ligue nationale plus tard cet automne, puis a connu une autre saison exceptionnelle pour une équipe de Padres chargée de stars qui a largement sous-performé en 2023, affichant une MPM de 1,28 avec 85 retraits au bâton et 30 buts sur balles en 56⅓ de manches. Il a converti 33 de ses 38 chances d’arrêt.

Hader s’est distingué dès le début, non seulement pour son talent électrique, mais aussi pour sa capacité à lancer plusieurs manches en fin de match. Toutefois, ces dernières années, cela n’a pas été le cas ; Hader a enregistré plus de trois retraits lors d’une seule sortie en saison régulière depuis 2019 et a généralement été réticent à le faire, soulignant le danger que les lanceurs s’étendent trop au milieu d’une longue saison.