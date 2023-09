Josh Groban, John Mellencamp et Tracy Morgan seront les têtes d’affiche de la collecte de fonds Stand Up for Heroes 2023

Josh Groban, John Mellencamp, Tracy Morgan et l’omniprésent Jon Stewart se lèveront lors de la collecte de fonds Stand Up for Heroes de cette année.

La collecte de fonds, qui profite aux anciens combattants blessés et à leurs familles, mettra également en vedette des comédiens et des musiciens, dont Jimmy Carr, Ronny Chieng, Shane Gillis, The War and Treaty et Rita Wilson. Stewart a été régulièrement présent à l’événement annuel.

L’événement de cette année aura lieu le 6 novembre au David Geffen Hall du Lincoln Center for the Performing Arts à New York. Depuis sa création, Stand Up for Heroes a collecté 70 millions de dollars pour aider tous les anciens combattants et leurs familles.

MEGHAN MARKLE ET LE PRINCE HARRY PROFITENT DE LA TOURNÉE MONDIALE RENAISSANCE DE BEYONCÉ À LOS ANGELES

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Stand Up for Heroes a eu lieu pour la première fois en 2007 et est produit par le New York Comedy Festival et la Bob Woodruff Foundation. Woodruff a failli être tué lors d’une attaque en Irak en 2006 alors qu’il était intégré aux troupes américaines pour ABC News.

« Stand Up for Heroes mettra en lumière le service et les sacrifices incroyables de nos anciens combattants, de nos militaires et de leurs familles, et collectera des fonds importants pour soutenir les hommes et les femmes qui nous ont soutenus et qui ont maintenant besoin de nous pour avoir les leurs, « , a déclaré Woodruff dans un communiqué.

Les billets pour Stand Up for Heroes seront mis en vente mercredi sur bobwoodrufffoundation.org et à la billetterie du Lincoln Center.