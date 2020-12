RENTON, Washington: Le receveur large des Seahawks de Seattle, Josh Gordon, ne fera pas ses débuts cette semaine après avoir été remis sur la liste d’exemption des commissaires.

L’entraîneur de Seattle, Pete Carroll, a déclaré mercredi qu’il n’était pas libre de commenter la situation des Gordons. Mais les Seahawks sont passés de l’attente de Gordon à jouer éventuellement cette semaine contre les Rams de Los Angeles lundi à deux jours plus tard, sachant que l’enfer ne serait pas disponible.

Gordon, souvent suspendu, a été réintégré sous condition par le commissaire Roger Goodell le 3 décembre et a été autorisé à commencer le travail de force et de conditionnement avec le personnel des Seahawks et à assister aux réunions. Cette semaine devait être la première semaine où Gordon pourrait être éligible pour jouer et s’entraîner s’il remplissait toutes les conditions énoncées par la ligue. Seattle l’a ajouté à la liste active lundi, mais le changement de statut de Gordons était sur les transactions officielles de la NFL mardi.

Carroll a déclaré que Gordon était frustré par les dernières nouvelles et qu’il resterait sur la liste.

Eh bien, revisitez-le la semaine prochaine, a déclaré Carroll. Certainement déçu de ne pas l’avoir pour lui et pour beaucoup de choses mais bon reste avec ça et bien voir ce qui se passe la semaine prochaine.

Gordon a été suspendu en décembre 2019 pour avoir enfreint la politique antidrogue des ligues. Il a été testé positif pour les améliorateurs de performances et les substances abusives, a déclaré la ligue dans un communiqué à l’époque.

C’était la huitième fois que Gordon était suspendu par son équipe ou par la NFL, dont six fois depuis 2013, principalement pour avoir enfreint les politiques de la ligue sur les substances interdites.

Seattle a re-signé Penny Hart dans l’équipe d’entraînement après qu’il ait été coupé pour faire de la place sur la liste pour Gordon. Hart serait un ajout probable de l’équipe d’entraînement pour le match du dimanche.

Un joueur que Seattle n’aura pas pour le reste de la saison est le demi de coin Quinton Dunbar, qui a déjà raté plus d’un mois en raison d’une blessure au genou, Carroll a déclaré que Dunbar subirait une intervention chirurgicale et raterait le reste de la saison.

Dunbar était une acquisition hors saison dans un échange avec Washington, mais a connu une première saison difficile, en partie à cause de problèmes juridiques hors du terrain. Dunbar est apparu dans six matchs et a eu une interception.

Seattle a désigné le demi de coin Tre Flowers pour reprendre l’entraînement de la réserve blessée mercredi après avoir été ralenti par une blessure aux ischio-jambiers.

