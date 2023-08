Josh Gettemy de Yorkville et Ben Alvarez se préparent pour un double devoir, de nouveaux rôles – Shaw Local

MAPLE PARK – Josh Gettemy a été tellement sollicité la saison dernière qu’il est juste de le caractériser comme un partant de retour.

Il prévoit un double service cet automne.

L’aîné de Yorkville, le meilleur coureur de retour de son équipe, prend également des représentants au poste de secondeur central pendant l’été. C’est très bien avec Gettemy, qui a joué dans les deux sens en deuxième année et a dit que c’est « ce que j’ai fait toute ma vie ».

Gettemy et les Foxes ont été occupés l’avant-dernière semaine de juillet avec des 7 contre 7 à Kaneland et West Aurora.

« C’est un sentiment un peu différent, parce que vous savez que vous allez avoir une grosse charge de travail, jouant dans les deux sens », a déclaré Gettemy. « Vous avez cet aspect de conditionnement où vous devez vraiment être dessus. »

Gettemy en tant que junior a couru pour 636 verges et six touchés en 12 matchs pour les 10-2 Foxes, qui ont atteint les quarts de finale de classe 7A. Il a commencé une poignée de matchs lorsque le partant de l’époque, Gio Zeman, a été blessé. Gettemy a également capté 14 passes pour 205 yards et un TD. Son style de course physique – Gettemy semblait devenir plus fort au fur et à mesure que les matchs progressaient – ​​couplé à sa capacité à attraper des passes hors du champ arrière fait de lui une menace dynamique.

«Je pense qu’il a commencé au moins 3 à 4 matchs; nous le voyons comme un partant de retour », a déclaré l’entraîneur de Yorkville, Dan McGuire. « Il est extrêmement physique, mais il pourrait aussi être là-haut avec [former Yorkville running back] Toran Harris étant un receveur hors du champ arrière pour nous et à quel point il est polyvalent en tant que joueur au point d’attaque.

« J’ai juste atteint mon rythme et ma foulée », a déclaré Gettemy. « Une fois que j’ai commencé, j’ai l’impression que je suis difficile à arrêter. »

Yorkville à Oswego East Football Le défenseur d’Oswego East Maxwell Schwertley met la main sur le porteur de ballon de Yorkville Josh Gettemy (3). (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Gettemy est positivement étourdi par la perspective d’entrer sur le terrain défensivement.

Il a travaillé avec son frère aîné, Kyle, un secondeur senior la saison dernière que Josh appelle un « monstre dans la salle de musculation », et leur père sur la préparation à la charge de travail supplémentaire. Gettemy a également appris de son beau-frère Jason Lewan, qui a joué au receveur au lycée à Yorkville et qui est maintenant au camp avec les Packers de Green Bay en tant que joueur de ligne défensive.

« Essayez d’entendre ce qu’il a à dire ; il a beaucoup de perspicacité », a déclaré Gettemy. « Je fais juste tout ce qui est en termes de conditionnement pour être prêt – poussées de traîneau, collines, course – tout ce que je peux faire, vraiment. »

McGuire a déclaré que les entraîneurs de Yorkville devront trouver des moyens d’épeler Gettemy pour le garder frais, mais il attend avec impatience ce qu’il apportera à la défense.

« Il apporte vraiment la même chose qu’en attaque – il est physique et très polyvalent », a déclaré McGuire. «Il peut être physique, il peut couvrir les récepteurs dans l’espace. C’est un athlète formidable et il a de l’expérience.

Plainfield North à Yorkville Football Le porteur de ballon de Yorkville Ben Alvarez (13) brise le tacle du défenseur de Plainfield North Ty Schaumleffel (19) et propulse pour un premier essai lors du match de football universitaire de 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Gettemy n’est pas le seul joueur de Yorkville qui devrait assumer une double tâche et de nouveaux rôles.

Le senior Ben Alvarez, un partant universitaire de troisième année, est de retour après avoir enregistré 45 plaqués au secondeur et couru pour 123 verges et deux touchés en tant qu’arrière. Alvarez, qui a pris environ 20 livres depuis la saison dernière pour peser environ 230 livres, pourrait passer à la défensive parce que Yorkville a diplômé une foule de talents de cette unité.

« C’est nouveau, je ne l’ai jamais fait auparavant, mais nous avons d’excellents entraîneurs qui m’enseignent différentes techniques », a déclaré Alvarez, qui pouvait également voir le temps au bout serré. « D’ici le début de la saison, je pense que tout ira bien. »

Où joue Alvarez pourrait très bien être déterminé par les adversaires de Yorkville sur une base hebdomadaire.

« Il sera en quelque sorte notre stratagème », a déclaré McGuire. «Si nous jouons une équipe qui est un peu plus une équipe de passes, il pourrait être dans un endroit différent que si nous jouions une équipe comme une Rochelle qui court beaucoup. Il sera en quelque sorte notre as dans le trou où nous pourrons garder le même personnel mais le faire jouer à un poste différent.

Ce genre de polyvalence nécessite des compétences et de l’intelligence, dont Alvarez possède les deux. Le champion de lutte d’État de 220 livres du printemps dernier possède un GPA d’environ 4,4 et vient de s’engager verbalement à jouer à Harvard.

« Il est extrêmement intelligent, mais au-delà de cette intelligence, il a juste quelques éléments intangibles que vous ne pouvez pas entraîner », a déclaré McGuire. « Il est intelligent au football, des choses qu’il a apprises en étant autour du match. »