Josh Flagg en séquestre sur le domaine de 14 millions de dollars de Charlie Puth à Beverly Hills

L’investisseur immobilier est sur le point de mettre cette propriété en vogue sous le radar, car on nous dit qu’il s’agit d’une transaction hors marché. Cependant, on ne sait pas encore exactement ce que Josh a proposé de payer à Charlie pour la résidence.

Pourtant, son héritage en tant que centre social de l’élite de Beverly Hills rend la propriété encore plus attrayante. La maison une fois hébergée Ronald Reagan « Armoire de cuisine » de — AKA les plus proches confidents du défunt prez. La maison appartenait également autrefois au producteur de « Tonight Show ». Freddy de Cordoue et sa femme, Janet de Cordoue .

On nous a dit que Josh et son père, Michael Flaggqui était président de la marque familiale de mode féminine à succès, Edith Flagg (du nom de la femme d’affaires et grand-mère philanthrope de Josh Flagg) explore également plusieurs propriétés à New York… son portefeuille immobilier pourrait donc très facilement s’élargir à nouveau bientôt.