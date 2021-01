le Armie Hammer la saga continue: Josh Duhamel est maintenant en pourparlers pour remplacer Hammer dans le film Mariage au fusil de chasse aux côtés de Jennifer Lopez, selon Le Hollywood Reporter.

Une source a dit à E! News, « Rien n’est officiel pour le moment, cependant, Jennifer aimerait avoir la chance de travailler avec Josh Duhamel. Ils se sont déjà rencontrés et elle pense que c’est un gars formidable. »

THR rapporte que Lopez a son mot à dire sur qui sera sa co-star.

Dirigé par Parfaitde Jason Moore, le film aurait suivi deux amants lors de leur mariage à destination, alors que les invités sont pris en otage.

Hammer a démissionné de son poste la semaine dernière au milieu d’un scandale impliquant des accusations non vérifiées sur ses fantasmes sexuels.

Bien que le Rebecca L’acteur a déclaré qu’il « ne répondait pas à ces affirmations taurines », il a décidé de quitter le projet en raison de la réaction du public.

«À la lumière des attaques en ligne vicieuses et fallacieuses contre moi, je ne peux pas, en toute bonne conscience maintenant, laisser mes enfants pendant quatre mois tourner un film en République dominicaine», a déclaré Hammer à E! Nouvelles dans un communiqué. « Lionsgate me soutient dans ce domaine et je leur en suis reconnaissant. »