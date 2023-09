Josh Duhamel et sa femme Audra attendent leur premier enfant ensemble : photo – Hollywood Life

Crédit d’image : CARPICO Thierry/ATP/SPP/Shutterstock

Une famille qui s’agrandit ! Josh Duhamel50 ans, et sa femme, Audra Mari, 29 ans, ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant « bientôt » avec une adorable publication sur les réseaux sociaux le 11 septembre. « Bébé Duhamel arrive bientôt », ont-ils sous-titré la publication commune sur Instagram, qui présentait une échographie de leur bébé. Ce sera le Mariage au fusil de chasse le deuxième enfant de la star, puisqu’il partage un fils, Axel10 ans, avec ex-femme Fergie48.

Peu de temps après que le couple ait partagé la publication avec les 2,3 millions de followers de Josh, beaucoup d’entre eux ont utilisé les commentaires pour les féliciter pour cette adorable nouvelle ! « Je pensais justement à toi ce matin !! » Claire Crawley, qui attend également un bébé, s’est exclamée. Pendant ce temps, un autre ami a félicité Audra pour le début de son parcours de maternité. « Félicitations Audra, la maternité est la meilleure !! » ils ont écrit.

L’ex de Josh, Fergie, s’est également assurée de se joindre aux vœux de félicitations ! « Je suis vraiment heureuse pour vous, Axl a hâte d’être un grand frère », a écrit la fière mère d’un enfant. Plusieurs fans ont répondu à la chanteuse de « Big Girls Don’t Cry » et l’ont applaudie pour avoir souhaité bonne chance à Audra et Josh. « @fergie tu es une belle personne tellement élégante ! La coparentalité à son meilleur », a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté : « @fergie Class act, maman ! » Josh et Fergie se sont mariés de 2009 jusqu’à leur divorce en 2019.

Audra et son mari ont annoncé la nouvelle de leur bébé juste après leur premier anniversaire de mariage. L’idole d’Hollywood et l’homme de 29 ans se sont mariés le 10 septembre 2022, environ trois ans après sa séparation d’avec Fergie. Audra s’est rendue sur Instagram à l’occasion de leur anniversaire pour partager une photo de mariage et commémorer cette étape importante avec Josh. « Joyeux premier anniversaire, mon chéri, oh comme j’ai prié pour toi… », a-t-elle légendé le message, accompagné d’un emoji en forme de cœur blanc.

Plus d’un an avant l’annonce du bébé, une source proche du couple a déclaré PERSONNES, qu’Audra voulait des enfants avec Josh. Ils ont affirmé qu’elle « adorerait avoir des enfants avec Josh » et qu’elle « apprenait également à connaître » le fils de Josh et Fergie. « Josh passe beaucoup de temps avec son fils », avait alors déclaré la source au média. Ils ont ajouté que le fier papa est « très protecteur envers Axl » et qu’il « a fallu un certain temps avant qu’Audra ne le rencontre ».