Josh Duhamel en tête du concours de costumes d’Halloween avec sa femme Audra dans Anna Nicole Smith et J. Howard Marshall

Josh Duhamel et sa nouvelle épouse Audra Mari ont joué sur leur écart d’âge de près de 20 ans tout en sortant pour leur premier Halloween en tant que couple marié.

L’acteur de 49 ans a cloué sans effort son costume de couple tout en jouant le défunt magnat du pétrole J. Howard Marshall pour la fête d’Halloween annuelle de Casamigos à Beverly Hills vendredi.

Sa nouvelle épouse de 28 ans a canalisé son statut de pin-up intérieure alors qu’elle arborait une perruque blonde platine pour se tenir à ses côtés en tant qu’Anna Nicole Smith.

Ils n’étaient pas les seules stars à entrer pleinement dans le personnage lors de l’affaire étoilée. Megan Fox et son fiancé Machine Gun Kelly se sont déguisés en anciens amants Pamela Anderson et Tommy Lee, Paris Hilton a trouvé un costume de Sailor Moon et Kaia Gerber est devenue Trinity de Matrix.

Duhamel portait un costume beige avec une chemise blanche et une cravate, et est entré dans la fête à l’aide d’un déambulateur. Il était à peine reconnaissable sous un bonnet chauve et avait des poils gris sur le visage pour ressembler au milliardaire de la fin du Texas.

Audra a porté une mini-robe noire étincelante avec des escarpins argentés vertigineux assortis à son tour de cou à paillettes. Le couple s’est récemment marié en septembre après s’être fiancé en janvier.

Anna Nicole était connue autant pour son travail dans Playboy et ses références d’actrice que pour son deuxième mariage avec le milliardaire. Smith avait 26 ans lorsqu’elle a marché dans l’allée pour épouser le dirigeant du pétrole en 1994 lors de leurs noces très médiatisées.

Marshall est décédé 14 mois plus tard, ce qui a déclenché une longue bataille juridique sur sa fortune estimée à 1,6 milliard de dollars, car elle n’était pas incluse dans son dernier testament.

Smith a reçu 474 millions de dollars par un tribunal fédéral des faillites, mais l’affaire a ensuite été rejetée par la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit, qui a affirmé que le tribunal des faillites n’avait aucun droit légal d’entendre l’affaire déjà tranchée par un tribunal d’État du Texas. Smith est décédé six mois plus tard.

Megan Fox a enfilé une mini-robe élégante pour une soirée avec son petit ami rock star, qui a joué Tommy Lee tout en portant un débardeur blanc et un pantalon noir. La paire était inséparable comme toujours alors qu’elle était habillée comme les icônes des années 90.

Kaia Gerber a posé pour un cliché avec sa famille et les co-fondateurs de la célèbre marque de tequila, Rande Gerber et Cindy Crawford. Frère Presley déguisé en Fred Flintstone.

Paris Hilton a montré son amour du monde animé en portant un costume étincelant de Sailor Moon avec des bottes assorties et une couronne en or.

La star de Selling Sunset Chrishell Stausse a secoué un justaucorps squelette tandis que la co-star Emma Hernon a montré une jambe dans le rôle le plus populaire d’Anderson, la fille de Baywatch CJ Parker.

Rebel Wilson et sa petite amie Ramona Agruma se sont arrêtées à la soirée annuelle avec un groupe d’amis en tant que Barbies dans leurs boîtes.