Josh Duhamel défend Katherine Heigl pour “mauvais rap”: “Elle est géniale”

Josh Duhamel a défendu cette semaine la co-vedette de “La vie telle que nous la connaissons”, Katherine Heigl, pour sa réputation passée de difficile, affirmant qu’elle “a mauvaise presse mais qu’elle est géniale”.

La star de “Shotgun Wedding” a admis sur le podcast “Chicks in the Office” que Heigl “a probablement dit certaines choses” dans le passé “qu’elle aurait aimé pouvoir reprendre, mais mon expérience à l’écran et hors écran avec elle était géniale”.

Réfléchissant à son propre passé lorsqu’il a dit qu’il n’était “pas sûr de lui” et que personne n’est toujours à son meilleur, il a expliqué : “Je pense que c’est probablement ce qui est arrivé à Katie, c’est qu’elle a eu quelques mauvais moments et c’est ce que tout le monde veut – c’est son label en ce moment et ce n’est pas vraiment juste, je ne pense pas.”

Duhamel a également nommé “La vie telle que nous la connaissons” comme sa comédie romantique préférée dans laquelle il a joué.

“Ce n’était pas seulement une comédie … Il y avait une vraie sorte de drame basé sur cette tragédie qui se passe à l’ouverture du film”, a-t-il déclaré à propos du film sur deux parrains et marraines (Duhamel et Heigl) qui tombent amoureux en élevant les enfants de leurs amis après leur mort.

Les deux ont également joué ensemble dans “New Year’s Eve” en 2011.

En 2008, Heigl a retiré son nom de la considération Emmy, affirmant qu’elle n’avait pas reçu de matériel sur le drame “Grey’s Anatomy” qui “mériterait” un prix. Elle s’est ensuite excusée auprès de la créatrice Shonda Rhimes et des scénaristes.

Elle s’est également plainte de journées “cruelles et méchantes” de 17 heures sur le tournage du drame de l’hôpital lors d’une apparition sur David Letterman. Elle a quitté la série en 2010.

En 2014, Heigl s’est défendue auprès de Meredith Viera en disant : “Je ne suis pas une personne impolie. Je ne suis pas une personne méchante ou méchante. Je ne sortirais jamais de mon chemin ou j’essaierais consciemment de blesser les sentiments de quelqu’un ou de lui faire sentir mauvais ou pas être professionnel et faire mon travail. J’aime mon travail. Mais je continuerai à me défendre.

Elle a ajouté qu’au cours des années depuis qu’elle avait quitté “Grey’s Anatony”, elle avait appris à être plus réfléchie quant au moment et à la manière dont elle exprime ses préoccupations.