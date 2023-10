Josh Duhamel blâme Hollywood pour le divorce de Fergie et dit que cela peut vous « aspirer l’âme »

Josh Duhamel est l’une des nombreuses célébrités heureuses de s’éloigner de la vie hollywoodienne, ce qui, selon lui, a affecté son mariage avec Fergie.

Dans une nouvelle interview sur « In Depth with Graham Bensinger », Duhamel a déclaré qu’il ne s’était jamais vraiment senti à l’aise dans le monde de la célébrité.

« Je ne pense pas m’être jamais vraiment senti à l’aise avec tout cela. C’était juste beaucoup. La simplicité de qui je suis vraiment m’a manqué », a déclaré Duhamel. « Je ne suis tout simplement pas un gars qui est à l’aise sur les tapis rouges, sur tous les trucs hollywoodiens. Je ne déteste pas ça, je suis meilleur maintenant qu’avant, mais il m’a fallu beaucoup de temps pour vraiment me sentir comme si j’avais ma place, comme si j’avais ma place.

Il a ajouté : « Vous connaissez Hollywood et Los Angeles, tout ce style de vie peut vous vider l’âme si vous ne faites pas attention. »

Duhamel et Fergie se sont mariés de 2009 à 2019 et partagent un fils ensemble, Axl.

En réfléchissant à leur mariage, l’homme de 50 ans a déclaré à Bensinger qu’il n’avait aucun regret ni négativité envers Fergie, mais qu’il avait réalisé qu’ils n’étaient pas compatibles dans leur façon de gérer la scène.

« Nous avons passé un très bon moment, mais je pense que nous étions un peu trop grands et avions des intérêts très différents », a-t-il déclaré. « Plus je vieillissais, plus j’avais envie de revenir ici… [but] ce n’est pas pour elle. Mais je n’ai aucune rancune à ce sujet. Vraiment pas. »

Il a ajouté : « J’ai beaucoup de chance qu’elle soit une humaine gentille, je le suis vraiment. »

Bien qu’ils se soient séparés, la star de « Las Vegas » a déclaré que lui et le chanteur de « Glamorous » étaient dans une bonne position, se concentrant sur la coparentalité de leur enfant de 10 ans.

« J’ai fait la paix avec cette partie de ma vie. Elle et moi avons une excellente relation, nous élevons tous les deux ce garçon ensemble », a déclaré Duhamel.

« Nous avons tous les deux eu des parents qui ont divorcé et qui ne s’entendaient pas très bien, et [we] Je ne voulais pas faire la même chose à notre enfant », a-t-il ajouté.

La star de « Shotgun Wedding » s’est souvenue de vacances stressantes avec des parents divorcés et voulait éviter le même stress pour Axl.

« Je ne voulais pas faire tout ça. Je pense que nous voulions tous les deux la même chose, c’est-à-dire créer un endroit facile pour lui, qui ne soit ni gênant, ni inconfortable, ni rempli de pression », a-t-il déclaré.

Duhamel a depuis déménagé dans le Dakota du Nord et a récemment épousé Audra Mari, ancienne Miss Monde Amérique. Le couple attend leur premier enfant ensemble.

« Maintenant, j’ai eu beaucoup de succès là-bas, cela m’a apporté beaucoup de choses, je suis très reconnaissant pour cela, mais cela ne veut pas dire que je dois vivre ce style de vie », a déclaré Duhamel à propos de sa décision de quitter Los Angeles.

Il a poursuivi : « Avoir cet endroit ici aide presque ma carrière parce que je peux redevenir qui je suis vraiment. Si je suis là et que je me laisse prendre par ce monde, vous commencez à perdre la trace de qui vous êtes. Et Je ne pense pas avoir déjà fait ça, heureusement, mais il y a eu des moments où j’aurais pu sortir de la grille, c’est sûr. »

« Et c’est pourquoi Audra est si géniale pour moi. Nous sommes tous les deux des Dakotans du Nord purs et durs qui aiment être ici, qui aiment les gens d’ici, qui ont de la famille ici. Nous aimons tous les deux la vie au bord du lac, nous aimons tous les deux la famille, nous aimons tous les deux les enfants. « .