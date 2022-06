Josh Duggar transféré dans une prison fédérale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Josh Duggar entame sa peine de 12 ans de prison fédérale.

Vendredi, l’alun de “19 Kids and Counting” a été transféré hors du centre de détention du comté de Washington où il est détenu depuis sa condamnation en décembre, a rapporté FOX 24.

Le juge Timothy L. Brooks a rendu 151 mois à Duggar en mai.

Duggar a été reconnu coupable en décembre par un jury fédéral de l’Arkansas pour des accusations liées à la réception de pornographie juvénile et à la possession de pornographie juvénile.

JOSH DUGGAR VU SOURIRE SUR UNE PHOTO MUGSHOT APRÈS AVOIR REÇU VERDICT DE CULPABILITÉ DANS UN PROCÈS SUR LA PORNOGRAPHIE ENFANTINE

Un juge avait précédemment rejeté une longue demande des avocats de Duggar pour un nouveau procès pour pornographie juvénile quelques heures avant l’ancienne star de télé-réalité devait être condamnée.

À la suite de son verdict de culpabilité en décembre, les avocats de Duggar ont alors publié une déclaration à Fox News Digital, indiquant qu’ils avaient l’intention de faire appel du verdict.

“Nous apprécions les longues délibérations du jury, nous respectons le verdict du jury et nous avons l’intention de faire appel”, ont déclaré les avocats de la défense Justin Gelfand, Ian Murphy et Travis Story en décembre.

Les procureurs américains chargés de l’affaire ont tenu une conférence de presse devant le palais de justice après l’annonce du verdict.

ANNA, LA FEMME DE JOSH DUGGAR, QUITTE LE TRIBUNAL SANS ÉMOTION APRÈS QUE L’ANCIENNE STAR DE LA TÉLÉVISION A ÉTÉ CONDAMNÉE POUR POSSESSION DE PORNO ENFANTINE

“Cette affaire représente une étape importante pour le district ouest de l’Arkansas et nos efforts continus pour lutter contre la maltraitance des enfants. Ceux qui diraient que les enfants qui ont été photographiés et filmés d’une manière similaire aux preuves dans cette affaire ne sont pas maltraités et ne sont pas victimes ont clairement tort. Les enfants qui sont photographiés et filmés de telles manières sont les victimes et chaque fois que leurs vidéos et photos sont échangées en ligne, téléchargées et téléchargées sur Internet, ils sont à nouveau victimes », a déclaré l’un des avocats américains.

La cousine de Duggar, Amy King, a tweeté que “justice a été rendue” après l’annonce du verdict.

“Puissent les jurés et le juge Brooks rechercher la guérison / les conseils de tout ce qui leur a été exposé”, a-t-elle déclaré. déclaration sur Twitter a commencé. “Puissent les enfants grandir avec de vrais hommes pieux en tant que figures paternelles qui les guideront et les protégeront. Que les gens qui étaient autrefois incrédules aient les yeux ouverts pour la première fois.”

“Puissent les filles qui ont été maltraitées se sentir validées”, elle a continué. “Tu es vraiment belle et digne d’amour. Puisse-t-il y avoir des conseils / guérisons intenses. Puisse-t-il y avoir de la sagesse pour tous ceux qui sont impliqués sur la façon d’aller de l’avant. Merci Jésus. Justice a été rendue.”

Les procureurs demandaient au juge de condamner Duggar à la peine maximale autorisée – 20 ans pour chaque chef d’accusation – tandis que son équipe juridique demandait que l’aîné des 19 enfants de Jim Bob et Michelle Duggar soit condamné à une peine de cinq ans.

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport.