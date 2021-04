Josh Duggar, star de la télé-réalité de «  19 Kids and Counting  », accusé de possession de pornographie juvénile – RT USA News

L’ancienne star de la télé-réalité Josh Duggar a comparu devant le tribunal après avoir été arrêté par la sécurité intérieure, où il a plaidé non coupable des accusations de réception et de possession de pornographie juvénile.

Après avoir plaidé non coupable des accusations lors d’une audience devant le tribunal de district américain du district ouest de l’Arkansas via Zoom en raison de la pandémie de Covid-19, les avocats de Duggar ont publié une déclaration promettant de «Défendez cette affaire de manière agressive.»

«Dans ce pays, personne ne peut empêcher les procureurs d’inculper un crime. Mais lorsque vous êtes accusé, vous pouvez riposter dans la salle d’audience – et c’est exactement ce que Josh a l’intention de faire. » Justin Gelfand, Travis W. Story et Greg Payne ont déclaré dans une déclaration commune.

Duggar, 33 ans, a été arrêté jeudi par la Sécurité intérieure et détenu sans caution dans l’Arkansas. S’il est reconnu coupable, Duggar pourrait faire face à 20 ans de prison, ainsi qu’à des amendes allant jusqu’à 250 000 $ pour chacune de ses deux accusations.





La star de « 19 Kids and Counting » continuera à être détenue dans un centre de détention de l’Arkansas en attendant une audience sur le cautionnement. S’il est libéré sous caution, le juge en chef américain Erin L. Wiedemann a clairement indiqué qu’il devrait être dans une résidence sans la présence de mineurs. Son véritable procès débutera en juillet.

Ce n’est pas la première controverse de Duggar concernant des allégations d’inconduite sexuelle contre des mineurs. En 2015, il s’est excusé pour « méfait » après qu’un rapport de police de 2006 a été révélé et a révélé qu’il avait fait l’objet d’une enquête alors qu’il était adolescent pour avoir touché de manière inappropriée plusieurs filles mineures. Il est apparu plus tard que quatre des victimes étaient ses sœurs.

Plus tard la même année, Duggar a présenté une autre excuse publique après avoir été révélé qu’il utilisait le site Ashley Madison, ce qui aide à faciliter les relations extraconjugales. Duggar a admis avoir trompé sa femme après avoir développé une dépendance à la pornographie. Il a dit qu’il avait « Re-cassé » la confiance de sa famille et de ses fans.

«J’ai tellement honte de la double vie que j’ai vécue et je suis affligé de la douleur, de la douleur et de la disgrâce que mon péché a causé à ma femme et à ma famille, et surtout à Jésus et à tous ceux qui professent foi en lui» dit-il à l’époque. «J’ai fait du mal et un reproche à ma famille, à mes amis proches et aux fans de notre émission avec mes actions qui se sont produites quand j’avais 14-15 ans, et maintenant j’ai renoncé à leur confiance.»

Pour rendre l’année encore pire, Duggar a ensuite été accusé par la mannequin et star du porno Danica Dillon d’agression après lui avoir prétendument proposé des relations sexuelles dans un club de strip-tease de Philadelphie. Dillon a affirmé qu’elle avait été payée 1500 $ pour des relations sexuelles avec Duggar, mais il a continué à « agression » elle et lui causer des blessures physiques. Elle a affirmé qu’elle se sentait comme «Elle était violée.» Duggar a nié l’allégation et Dillon a abandonné son procès, mais elle a soutenu que la star de télé-réalité l’avait agressée physiquement.





’19 Kids and Counting ‘a été annulé en 2015 à la suite des controverses. L’émission était centrée sur la famille Duggar, qui comprend 19 enfants, Josh Duggar étant l’aîné. Un spin-off, «Counting On», a suivi l’annulation.

L’arrestation de Duggar cette semaine fait suite à la nouvelle que sa femme, Anna, est enceinte de leur septième enfant.

Les parents de Duggar, Jim Bob et Michelle, ont publié vendredi une déclaration réagissant à la nouvelle de l’arrestation de leur fils et ont déclaré que c’était leur «Prière pour que la vérité, quelle qu’elle soit, soit révélée et que tout cela soit résolu en temps opportun.»

