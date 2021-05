Josh Duggar sourit et rit pendant l’audience alors que les agents discutent de détails inquiétants sur la pornographie juvénile

JOSH Duggar a pu être vu sourire narquois et rire lors de son audience devant le tribunal de détention, alors qu’un agent et des avocats discutaient de détails inquiétants sur la pornographie juvénile.

Josh, 33 ans, a comparu en zoom depuis la prison du comté de Washington dans l’Arkansas pour l’audience du tribunal de détention mercredi.

Josh est apparu de manière choquante de bonne humeur lors de l’audience, alors qu’il a été vu souriant tout en parlant avec le juge et en écoutant les détails troublants de l’affaire.

L’agent spécial Gerald Faulkner de la sécurité intérieure a été le premier à prendre la parole à l’audience en tant que témoin, alors qu’il était interrogé par le procureur.

Il a déclaré: «En mai 2019, [an Arkansas police officer] a identifié un ordinateur participant au partage connu de photos et de vidéos de pornographie juvénile. »

Il a affirmé que Josh avait une vidéo de deux minutes sur son ordinateur de deux femmes mineures et d’un homme.

On a également trouvé 65 images d’une femme «compatibles avec la pornographie juvénile».

L’agent a déclaré: « Octobre 2019, l’adresse IP a été attribuée à Joshua Duggar avec une adresse à Springdale, Arkansas. »

Un ordinateur de bureau HP du parking, un ordinateur portable MacBook dans un camping-car Josh est arrivé et le téléphone portable de Josh a été confisqué par les autorités.

Bien que Josh n’ait pas été informé de la raison de l’enquête, il a demandé aux autorités si quelqu’un avait téléchargé de la pornographie juvénile sur son ordinateur.

Josh a admis qu’il avait un navigateur TOR sur son ordinateur, ce qui lui donne accès au Web sombre de manière anonyme. L’agent a expliqué comment la pornographie juvénile pouvait être trouvée sur le dark web.

L’agent a ensuite expliqué comment il avait interrogé Josh sur les images de mineurs de 5 à 10 ans, il a répondu: «Je préfère ne pas répondre à cette question.»

Le mot de passe de l’un des programmes utilisés pour obtenir les images était les quatre derniers chiffres de l’année de naissance de M. Duggar.

Le même mot de passe a été utilisé pour les comptes bancaires, les sites Web de Josh et plus encore.

L’agent a mentionné comment les téléchargements à partir d’un fichier spécifique ont été effectués. L’agent a déclaré que le dossier «est parmi les cinq pires que j’ai jamais eu à examiner», car il comprend des enfants aussi jeunes que 18 mois.

L’agent a déclaré que ses amis et sa famille avaient confirmé que Josh avait une dépendance au porno.

L’agent a déclaré qu’il n’y avait «aucune preuve» que Josh était la personne qui avait téléchargé TOR.

L’agent a confirmé que Josh et Anna se sont rendus au bureau du shérif avec des agents les suivant pour que leurs enfants ne le voient pas se faire arrêter.

Avant l’audience, Josh a déposé des documents judiciaires demandant à être libéré sous caution.

Dans les documents judiciaires obtenus par The Sun, l’avocat de Josh a soutenu qu’il n’avait «aucune condamnation pénale» et qu’il «était au courant de l’enquête criminelle fédérale depuis novembre 2019».

Depuis lors, Josh, sa femme Anna et leurs six enfants «ont continué à résider dans le district ouest de l’Arkansas» et il aurait «entretenu un dialogue ouvert avec le bureau du procureur américain dans le cadre de cette enquête».

Ils ont également fait valoir que Josh «s’était volontairement rendu» et qu’il ne constituait «ni un risque de fuite ni un danger pour la communauté».

Les documents judiciaires se lisent comme suit: «En effet, alors que les crimes de pornographie juvénile sont incontestablement graves, l’acte d’accusation n’allègue certainement pas que Duggar a personnellement interagi avec un seul enfant et le gouvernement aurait du mal à identifier comment les conditions de libération fixées par cette protéger la communauté contre les comportements criminels. »

La demande note également son temps sur l’émission de téléréalité de la famille 19 Kids and Counting.

Les documents judiciaires se lisent comme suit: «Duggar a un visage largement reconnaissable et a passé la majeure partie de sa vie sous les projecteurs du public, faisant craindre qu’il ne soit un risque de fuite d’autant plus injustifié.

«Comme il l’a démontré pendant les 17 mois au cours desquels il a eu connaissance de cette enquête, il n’y a aucun risque que Duggar s’enfuie.»

L’équipe juridique de Josh a également déclaré qu’il avait trouvé un gardien tiers avec qui vivre là où il n’y avait pas d’enfants mineurs dans la résidence.

Les documents de la Cour se lisaient comme suit: «Duggar demande à la Cour de lui permettre de retourner chez lui auprès de sa famille immédiate pendant la durée de la présente affaire. Les résidents de sa maison sont sa femme (qui est enceinte) et leurs six enfants »

Le soleil auparavant brisé Josh était arrêté pour les accusations fédérales dans le comté de Washington jeudi dernier.

L’arrestation est liée au raid de la sécurité intérieure de 2019 sur Josh Concessionnaire de voitures d’occasion maintenant fermé à Springdale, Arkansas.

En novembre 2019, la sécurité intérieure a mené une «enquête fédérale en cours» sur le terrain.

Selon l’acte d’accusation, Josh «A sciemment reçu de la pornographie juvénile» entre ou vers le 14 mai 2019 et le ou vers le 16 mai 2019.

Pour le deuxième chef d’accusation, Josh «possédait sciemment du matériel contenant des images de pornographie juvénile», y compris des «images de mineurs de moins de 12 ans».

Selon le ministère de la Justice, Josh «aurait utilisé Internet pour télécharger du matériel d’abus sexuels sur des enfants. Duggar aurait possédé ce matériel, dont certains décrivent l’abus sexuel d’enfants de moins de 12 ans, en mai 2019. »

S’il est reconnu coupable, il pourrait recevoir 20 ans de prison avec des amendes allant jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation.

Josh a plaidé non coupable des accusations lors de sa mise en accusation vendredi.

S’il est libéré, le juge a déclaré à l’audience que Josh devait résider avec un tiers.

Elle a déclaré à l’audience: «Le tribunal exigerait probablement un tiers dépositaire avec lequel il pourrait résider, qui garantirait le respect des conditions du cautionnement.

«Il faudrait que ce soit une résidence où il n’y a pas de mineurs à la maison. Vous auriez besoin de chercher quelqu’un qui pourrait garantir au tribunal qu’il n’y a pas de mineurs à la maison ou qui ne rendrait pas visite sans surveillance. »

La femme de Josh, Anna, 32 ans, a annoncé qu’elle était enceinte du septième enfant du couple une semaine avant l’arrestation avec une vidéo révélant le sexe.

L’arrestation intervient après qu’In Touch Weekly eut découvert un rapport de police de 33 pages de l’Arkansas en 2015 affirmant que Jim Bob avait avoué aux autorités locales que son le fils aîné a caressé les seins et les organes génitaux de jeunes filles alors qu’ils dormaient dans la maison de la famille Duggar en 2006.

Suite aux allégations portées contre lui, Josh a répondu: «Il y a douze ans, en tant que jeune adolescent, j’ai agi de manière inexcusable, ce pour quoi je suis extrêmement désolé et profondément regrettable.

«J’ai blessé les autres, y compris ma famille et mes amis proches.»

Josh n’a jamais été accusé d’aucun crime lié aux incidents.

Ses jeunes sœurs Jill, 29 et Jessa, 28 ans, s’est manifestée comme deux des victimes lors d’un entretien avec Megyn Kelly, où ils ont insisté sur le fait qu’ils avaient a pardonné à Josh pour ses péchés.

D’autres allégations ont suivi pour Josh, alors qu’un autre rapport, trois mois plus tard, affirmait que l’ancienne star de TLC utilisait le service de rencontres adultère Ashley Madison.









Il a déclaré: «J’ai été le plus grand hypocrite de tous les temps. Tout en épousant la foi et les valeurs familiales, j’ai secrètement regardé de la pornographie sur Internet ces dernières années et cela est devenu une dépendance secrète et je suis devenu infidèle à ma femme.

Peu de temps après, la star du porno Danica Dillon, de son vrai nom Ashley Johnston, a affirmé qu’il l’a agressée lors d’une rencontre sexuelle.

Josh a toujours nié l’agression présumée.

