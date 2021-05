Josh Duggar semble obsédé par son ordinateur portable lors d’un événement familial dans une vidéo sinistre refaite à neuf après son arrestation dans la pornographie juvénile

JOSH Duggar a été vu regardant fixement avec son ordinateur portable lors d’un événement familial dans une sinistre vidéo récemment refaite à neuf de 2019.

Le joueur de 33 ans – qui était arrêté sur des accusations de pornographie juvénile ce mois-ci – a été aperçu en train de regarder son écran pendant que les membres de sa famille chantaient un hymne autour de lui dans l’enceinte de Duggar.

Lis notre Blog en direct de Josh Duggar pour les dernières mises à jour

8 Josh Duggar a été vu regardant fixement son ordinateur portable lors d’un événement familial en 2019 Crédit: Instagram

Comptant sur les fans ont découvert la vidéo de février 2019 en Joshla soeur de JanaFaits saillants de l’histoire d’Instagram intitulée «Accueil».

Le clip montrait Josh assis sur un tabouret de bar au comptoir de la cuisine du manoir familial de l’Arkansas.

Il a été vu en train de regarder attentivement son ordinateur portable pendant que des dizaines de membres de sa famille chantaient May The Lord, Mighty God sur l’air d’Edelweiss.

Ses frères et sœurs, leurs partenaires, leurs enfants et ses parents Michelle et Jim Bob étaient assis sur des canapés et des tables autour de lui en chantant.

8 L’homme de 33 ans a été arrêté pour pornographie juvénile ce mois-ci Crédit: AP

8 Les fans de Counting On ont découvert cette vidéo de lui fixé avec son écran à la maison Duggar Crédit: Instagram

8 Sa famille s’est assise à des tables et des canapés autour de lui et a chanté un hymne Crédit: Instagram

Un aux yeux d’aigle Reddit l’utilisateur a découvert la vidéo, affirmant que Josh semblait toujours être sur son « ordinateur portable ou son téléphone ».

Un utilisateur a déclaré que la vidéo était « inconfortable à regarder » tandis qu’un autre a qualifié les images de « rebutantes ».

Josh était arrêté dans le comté de Washington plus tôt ce mois-ci, après un raid de la sécurité intérieure sur son concessionnaire de voitures d’occasion maintenant fermé.

Il aurait prétendument «A sciemment reçu de la pornographie juvénile» entre ou vers le 14 mai 2019 et le ou vers le 16 mai 2019.

8 Il a ensuite été vu en train d’étreindre son père Jim Bob lors de l’événement Crédit: Instagram

8 Josh aurait « reçu sciemment de la pornographie juvénile » quelques mois seulement après le tournage du clip Crédit: Reuters

Pour le deuxième chef d’accusation, Josh «possédait sciemment du matériel contenant des images de pornographie juvénile», y compris des «images de mineurs de moins de 12 ans».

La star de télé-réalité en disgrâce a ensuite été libéré sous caution en dépit d’avoir prétendument 65 images de pornographie juvénile et une vidéo de mineurs, y compris un enfant en bas âge.

Un agent fédéral a décrit les images présumées comme étant «les pires des pires» qu’il ait vues dans sa carrière.

Josh a plaidé non coupable des accusations lors de sa mise en accusation vendredi.

8 Sa femme Anna est « à ses côtés » malgré les accusations Crédit: Instagram

S’il est reconnu coupable, il pourrait recevoir 20 ans de prison avec des amendes allant jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation.

La semaine dernière, il a été critiqué pour publier une vidéo « suggestive » d’une jeune fille lui enfonçant une banane dans la bouche plusieurs années avant son arrestation.

Le clip, que The Sun a choisi de ne pas republier, a été téléchargé sur sa page Facebook en 2015.

Sa femme Anna, 32 ans, qui est enceinte du septième enfant du couple est censément continuer à soutenir Josh tout au long du scandale et n’a pas l’intention de le divorcer.

8 S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 20 ans de prison Crédit: Instagram

« Anna est aux côtés de son mari comme elle l’a toujours fait », a déclaré une source au Sun.

« Elle a même accompagné Josh à Fayetteville jeudi pour qu’il puisse se rendre aux autorités. »

L’arrestation de Josh intervient six ans après avoir été accusé d’avoir agressé cinq filles mineures alors qu’il était adolescent.

In Touch Weekly a découvert un rapport de police de 33 pages de l’Arkansas affirmant que Jim Bob avait déclaré à la police que son le fils aîné a caressé les seins et les organes génitaux de jeunes filles alors qu’ils dormaient dans la maison de la famille Duggar en 2006.

Ses jeunes sœurs Jill, 29 et Jessa, 28 ans, se sont manifestés comme deux des victimes lors d’un entretien avec Megyn Kelly, où ils ont insisté sur le fait qu’ils avaient pardonné Josh.

Suite aux allégations, Josh a déclaré: « Il y a douze ans, en tant que jeune adolescent, j’ai agi de manière inexcusable, ce dont je suis extrêmement désolé et je regrette profondément. J’ai blessé les autres, y compris ma famille et mes amis proches.

Il n’a jamais été inculpé d’aucun crime lié aux incidents.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes touché par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez RAINN (Rape, Abuse, & Incest National Network) au 800-656-HOPE (4673).