Josh Duggar porte ANKLE MONITOR en quittant la prison après son arrestation dans la pornographie juvénile alors qu’une star en difficulté est confinée à la maison

JOSH Duggar portait un moniteur de cheville en sortant de prison jeudi, alors que la star en difficulté est détenue à domicile jusqu’à son procès en juillet 2021 pour pornographie juvénile.

Josh, 33 ans, était arrêté et accusé de deux chefs d’accusation de possession et de réception de pornographie juvénile jeudi dernier, alors qu’il est resté derrière les barreaux jusqu’à sa libération jeudi.

Sur les photos obtenues par The Sun, le renflement du moniteur de cheville de Josh pouvait être vu sous son jean alors qu’il marchait du palais de justice à son avocat. Histoire de TravisLa banlieue noire.

le 19 enfants et comptage Star semblait de bonne humeur lorsqu’il est sorti du centre de détention, alors qu’il semblait clignoter un sourire sous son masque facial.

Il portait également une chemise à carreaux roses et un jean.

Josh résidera avec les dépositaires tiers LaCount et Maria Reber, qui sont des amis de Jim Bob depuis des années.

Le juge de l’Arkansas a ordonné à Josh de porter un moniteur de cheville GPS.

Selon les conditions de libération obtenues par The Sun, les voyages sont limités au district ouest de l’Arkansas, division de Fayetteville, sauf autorisation du bureau de probation américain. Cela comprend les comtés de Benton, Washington et Madison.

Il est limité à la résidence de LaCount et Maria Reber en tout temps, sauf pour l’emploi, l’éducation, les services religieux, les traitements médicaux ou de santé mentale, les visites d’un avocat, les obligations ordonnées par le tribunal, les audiences du tribunal ou d’autres activités approuvées par un agent de libération conditionnelle.

D’autres termes incluent le maintien d’un emploi, pas de possession d’armes à feu, pas de consommation excessive d’alcool, pas de possession de pornographie et plus encore.

Josh a un accès illimité à ses six enfants avec son femme enceinte Anna, 32 ans, tant qu’elle est présente.

Il est incapable d’avoir des contacts avec d’autres mineurs, y compris ses frères et sœurs, nièces et neveux.

le le juge a dit de sa décision de libérer Le fils aîné de Jim Bob et Michelle: «Le tribunal considère ces accusations comme très graves. Il est préoccupant qu’un agent témoigne que le fichier téléchargé trouvé sur un ordinateur est l’une des pires pornographies d’abus d’enfants dans 1 000 cas, ce qui concerne le tribunal.

«Les victimes de votre crime, si vous l’avez commis, concernent le tribunal. Les enfants sont des victimes involontaires de pornographie. Ils sont victimes de la traite des êtres humains. Cela va à l’encontre de votre libération dans la communauté. «

Elle a déclaré que le scandale d’agression sexuelle qui a été rendu public «la préoccupe», en raison de l’âge des victimes et des enfants dans les vidéos et les photos.

Le juge a ajouté: «Je suis préoccupé par les images et les âges sont très proches de l’âge de vos enfants et neveux et nièces et frères et sœurs. Je ne sais pas si tu es un danger.

L’agent spécial Gerald Faulkner de la sécurité intérieure a été le premier à prendre la parole à l’audience, interrogé par le procureur.

Il a déclaré: «En mai 2019, [an Arkansas police officer] a identifié un ordinateur participant au partage connu de photos et de vidéos de pornographie juvénile. »

Il a affirmé que Josh avait une vidéo de deux minutes sur son ordinateur de deux femmes mineures et d’un homme qui avait commis des actes sexuels sur les enfants.

On a également trouvé 65 images d’une femme mineure «compatibles avec la pornographie juvénile».

Les victimes étaient âgées de 5 à 10 ans.

Il a également été allégué Josh a accédé au dark web afin de mettre la main sur les images.

Josh a admis qu’il avait un navigateur TOR sur son ordinateur, ce qui lui permettait d’accéder au dark web de manière anonyme.

L’agent spécial de la sécurité intérieure a expliqué comment la pornographie juvénile pouvait être trouvée sur le dark web.

Faulkner a déclaré que des téléchargements à partir d’un fichier spécifique avaient été effectués, «dans le top cinq des pires des pires que j’ai jamais eu à examiner».

Le dossier spécifique est connu pour inclure des enfants aussi jeunes que 18 mois. Faulkner n’a pas dit si Josh avait téléchargé les photos impliquant un jeune de 18 mois.

Le soleil auparavant brisé Josh était arrêté pour les accusations fédérales dans le comté de Washington jeudi dernier.

L’arrestation est liée au raid de la sécurité intérieure de 2019 sur Josh Concessionnaire de voitures d’occasion maintenant fermé à Springdale, Arkansas.

En novembre 2019, la sécurité intérieure a mené une «enquête fédérale en cours» sur le terrain.

Selon l’acte d’accusation, Josh «A sciemment reçu de la pornographie juvénile» entre ou vers le 14 mai 2019 et le ou vers le 16 mai 2019.

Pour le deuxième chef d’accusation, Josh «possédait sciemment du matériel contenant des images de pornographie juvénile», y compris des «images de mineurs de moins de 12 ans».

Selon le ministère de la Justice, Josh «aurait utilisé Internet pour télécharger du matériel d’abus sexuels sur des enfants. Duggar aurait possédé ce matériel, dont certains décrivent l’abus sexuel d’enfants de moins de 12 ans, en mai 2019. »

S’il est reconnu coupable, il pourrait recevoir 20 ans de prison avec des amendes allant jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation.

Josh a plaidé non coupable des accusations lors de sa mise en accusation.

En 2015, le magazine In Touch rapportait que Josh était enquêté pour avoir agressé quatre de ses jeunes sœurs et une baby-sitter quand il était adolescent, après quoi il a dit qu’il «avait agi de manière inexcusable».

Il n’a jamais été arrêté ni accusé d’aucun crime, et la famille est restée silencieuse jusqu’à ce que cela soit révélé des années plus tard dans les médias.

Ses jeunes sœurs Jill, 29 et Jessa, 28 ans, se sont manifestés comme deux des victimes lors d’un entretien avec Megyn Kelly, où ils ont insisté sur le fait qu’ils avaient a pardonné à Josh pour ses péchés.





D’autres allégations ont suivi pour Josh, alors qu’un autre rapport, trois mois plus tard, affirmait que l’ancienne star de TLC utilisait le service de rencontres adultère Ashley Madison.

Peu de temps après, la star du porno Danica Dillon, de son vrai nom Ashley Johnston, a affirmé qu’il l’a agressée lors d’une rencontre sexuelle. Josh a toujours nié l’agression présumée.

Anna possède a soutenu son mari pendant les scandales et continue de le faire aujourd’hui.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes touché par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez RAINN (Rape, Abuse, & Incest National Network) au 800-656-HOPE (4673).

