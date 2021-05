Josh Duggar aurait «  reçu et possédé de la pornographie juvénile  » des semaines après avoir annoncé la nouvelle de la grossesse de son épouse Anna

JOSH Duggar aurait «reçu et possédé de la pornographie juvénile» des semaines après avoir annoncé que sa femme, Anna, attendait leur sixième enfant en 2019.

Le couple attend actuellement leur septième ensemble.

Josh Duggar a reçu de la pornographie juvénile des semaines après que sa femme Anna eut annoncé qu'ils attendaient leur sixième enfant

Dans des documents judiciaires obtenus par The Sun, «entre le ou vers le 14 mai 2019 et ou vers le 16 mai 2019, dans le district ouest de l’Arkansas, division de Fayetteville», Josh aurait «reçu sciemment de la pornographie juvénile».

Aux mêmes dates, le père de 33 ans «possédait sciemment du matériel contenant des images de pornographie juvénile, y compris des images de mineurs de moins de 12 ans», a déclaré le tribunal.

Ironiquement, quelques semaines plus tard – le 26 avril 2019, pour être exact – Josh et Anna, 32 ans, ont révélé qu’ils attendaient leur sixième enfant: Maryella Hope.

Publication sur des médias sociaux, le couple a donné à leurs enfants un casse-tête à résoudre pendant qu’ils épelaient: «Un nouveau bébé arrive cet automne.»

Le plus jeune, à ce jour, des enfants d’Anna et Josh est né en novembre 2019.

Josh et Anna sont parents de six enfants

Josh a été arrêté la semaine dernière pour deux chefs d'accusation de pornographie juvénile

Josh était accusé d’un chef d’accusation de possession d’une photo pornographique juvénile et un deuxième compte de réception d’une photo pornographique juvénile vendredi.

Lors de sa mise en accusation au tribunal vendredi, Josh a plaidé non coupable des accusations, et a été condamné à rester en détention au moins jusqu’au 5 mai.

Josh a été condamné à confisquer toutes les images visuelles et tous les biens, y compris l’équipement vidéo, liés à l’affaire.

Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice, Josh «aurait utilisé Internet pour télécharger du matériel d’abus sexuels sur des enfants. Duggar aurait possédé ce matériel, dont certains décrivent l’abus sexuel d’enfants de moins de 12 ans, en mai 2019. »

S’il est reconnu coupable, il pourrait recevoir 20 ans de prison avec des amendes allant jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation.

Josh a comparu devant le tribunal depuis sa cellule de prison

Josh est apparu de prison via zoom pour sa mise en accusation vendredi après-midi, alors qu’il a obtenu un avocat et a plaidé non coupable des accusations.

Une audience de détention a été fixée au 5 mai à 13h30 pour déterminer s’il pouvait être libéré sous caution, le gouvernement lui ayant demandé de rester derrière les barreaux.

S’il est libéré, le juge a déclaré que Josh devait résider avec un tiers.

Elle a déclaré à l’audience: «Le tribunal exigerait probablement un tiers dépositaire avec lequel il pourrait résider, qui garantirait le respect des conditions du cautionnement.

«Il faudrait que ce soit une résidence où il n’y a pas de mineurs à la maison. Vous auriez besoin de chercher quelqu’un qui pourrait s’assurer auprès du tribunal qu’il n’y a pas de mineurs à la maison ou qui viendrait sans surveillance. »

Josh a été arrêté jeudi à la suite d'un raid effectué en 2019

Le soleil auparavant brisé Josh était arrêté pour les accusations fédérales dans le comté de Washington à 13h15 le jeudi après-midi.

Un initié a affirmé que Josh «s’était rendu» sans incident.

La révélation qui fait tourner la tête est liée au raid de la sécurité intérieure de 2019 sur Josh Concessionnaire de voitures d’occasion maintenant fermé à Springdale, Arkansas, a déclaré une autre source au Sun.

En novembre 2019, la sécurité intérieure a mené une «enquête fédérale en cours» sur le terrain, mais aucune accusation n’a été déposée contre Josh – jusqu’à maintenant.

Une source a confié en exclusivité au Sun le patriarche Jim Bob, 55 ans, sa femme Michelle, 54 ans, et leurs 19 enfants: «La famille sait que cela arrive depuis des semaines, et Josh se prépare.

Jim Bob et Michelle avaient averti la famille que Josh serait bientôt arrêté

Ils ont dit à leurs 19 enfants de ne pas commenter

«Ils prient ensemble pour Josh et Anna, qui est debout près de son mari comme elle l’a toujours fait.

«Les membres de la famille sont extrêmement préoccupés par ce qui se passe et ils veulent juste découvrir la vérité.

«Ils savent que cela les mettra sous les feux de la rampe pour toutes les mauvaises raisons, et ils sont stupéfaits de devoir recommencer.»

L’initié a ajouté: «La famille s’exprimera sous peu et espère que cela à bien des égards les rapprochera et encore plus de Dieu.»

Anna est actuellement enceinte alors qu'elle se tient aux côtés de Josh

Ils attendent une autre fille

La femme de Josh, Anna a annoncé qu’elle est enceinte du septième enfant du couple juste la semaine dernière avec une vidéo révélant le sexe.

L’arrestation intervient six ans après qu’In Touch Weekly ait découvert un rapport de police de 33 pages de l’Arkansas affirmant que Jim Bob avait avoué aux autorités locales que son le fils aîné a caressé les seins et les organes génitaux de jeunes filles alors qu’ils dormaient dans la maison de la famille Duggar en 2002.

Suite aux allégations portées contre lui, Josh a répondu: «Il y a douze ans, en tant que jeune adolescent, j’ai agi de manière inexcusable, ce pour quoi je suis extrêmement désolé et profondément regrettable.

«J’ai blessé les autres, y compris ma famille et mes amis proches.»

Josh n’a jamais été accusé d’aucun crime lié aux incidents.

Jessa et Jill ont révélé qu'elles étaient deux des quatre sœurs qui avaient été agressées par Josh au début des années 2000

À la suite des allégations d'agression de Josh, Jim Bob et Michelle ont pris des mesures pour l'empêcher d'être seul avec l'une de ses sœurs.

Ses jeunes sœurs Jill, 29 et Jessa, 28 ans, se sont manifestés comme deux des victimes lors d’un entretien avec Megyn Kelly, où ils ont insisté sur le fait qu’ils avaient a pardonné à Josh pour ses péchés.

D’autres allégations ont suivi pour Josh, alors qu’un autre rapport, trois mois plus tard, affirmait que l’ancienne star de TLC utilisait le service de rencontres adultère Ashley Madison.

Il a déclaré: «J’ai été le plus grand hypocrite de tous les temps. Tout en épousant la foi et les valeurs familiales, j’ai secrètement au cours des dernières années regardé de la pornographie sur Internet et cela est devenu une dépendance secrète et je suis devenu infidèle à ma femme.

Peu de temps après, la star du porno Danica Dillon, de son vrai nom Ashley Johnston, a affirmé qu’il l’a agressée lors d’une rencontre sexuelle.

Dans une interview accordée à The Sun en 2020, Ashley, 33 ans, a décrit l’incident présumé comme étant si intense que «c’était comme si ce type avait essayé de me tuer».





Josh a toujours nié l’agression présumée.

Malgré les scandales, Anna a se tenait aux côtés de son mari.

Bien que pas sur Comptant sur plus, Josh a eu du mal à garder un emploi stable, car il vit actuellement avec Anna et leur six enfants dans un délabré entrepôt sur la propriété de ses parents en Arkansas, The Sun a rapporté en exclusivité.

et Josh vivait dans la maison de Jim Bob

