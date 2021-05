Josh Duggar arrêté pour pornographie juvénile: Jenna, Jinger et la famille réagissent

L’ancienne star de «19 Kids and Counting», Josh Duggar, a été inculpée pour réception et possession de pornographie juvénile.

Un grand jury fédéral du district ouest de l’Arkansas a inculpé Duggar, alléguant qu’en 2019, il avait «sciemment» reçu des images d’enfants de moins de 12 ans. L’ancienne star de TLC a été inculpée de deux chefs d’accusation concernant la pornographie juvénile.

Vendredi, les avocats de Duggar – Justin Gelfand, Travis Story et Greg Payne – ont déclaré dans un communiqué conjoint que leur client avait plaidé non coupable des deux chefs d’accusation et prévoyait de « riposter dans la salle d’audience ».

Charlie Robbins, un officier des affaires publiques du bureau du procureur américain dans le district ouest de l’Arkansas, a déclaré à USA TODAY que le gouvernement avait demandé à Duggar de rester en prison. Les avocats de l’ancienne star de télé-réalité ont demandé une audience de détention pour permettre à Duggar de sortir sous caution, qui se tiendra pratiquement le 5 mai, a ajouté Robbins.

Robbins a également partagé que la première date d’audience de Duggar est fixée au 6 juillet et qu’elle est actuellement prévue pour être virtuelle, conformément à la politique COVID-19 actuelle du district.

Selon un communiqué de presse du bureau du procureur des États-Unis, Duggar pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison et des amendes allant jusqu’à 250 000 dollars pour chaque chef d’accusation.

« Duggar aurait possédé ce matériel, dont certains décrivent l’abus sexuel d’enfants », indique le communiqué de presse.

L’affaire est en partie poursuivie par l’initiative nationale Project Safe Childhood, un programme lancé en 2006 par le ministère de la Justice pour protéger les enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

Duggar a été arrêté par le United States Marshals Service selon les archives gouvernementales en ligne, et incarcéré jeudi après-midi dans le comté de Washington, Arkansas.

USA TODAY a contacté le bureau du juge magistrat Mark E. Ford et Homeland Security Investigations pour obtenir leurs commentaires.

Les parents de Duggar, Jim Bob et Michelle Duggar, ont publié une déclaration commune sur le site Web de leur famille vendredi après-midi à la suite de la nouvelle de l’acte d’accusation de leur fils aîné.

« Les accusations portées contre Josué aujourd’hui sont très graves. Nous prions pour que la vérité, quelle qu’elle soit, soit révélée et que tout cela soit résolu en temps opportun », ont-ils écrit. « Nous aimons Josh et Anna et continuons de prier pour leur famille. »

« Nous venons d’en entendre parler hier. C’est triste », a déclaré la sœur de Duggar, Jill, à propos de son arrestation dans une déclaration à USA TODAY vendredi.

Samedi, la sœur de Duggar, Jessa Seewald, et son mari, Ben, ont publié des déclarations identiques sur l’arrestation dans leurs histoires Instagram.

« Nous sommes attristés d’apprendre les accusations portées contre Josh », lit-on dans le communiqué. « En tant que chrétiens, nous nous opposons à toute forme de pornographie ou d’abus et nous désirons que la vérité soit révélée, quelle qu’elle soit. Nos prières accompagnent leur famille alors qu’ils traversent cette période difficile. »

Samedi également, Jinger Vuolo, une autre des sœurs de Duggar, a publié une déclaration sur Instagram, écrivant que sa famille est «troublée d’apprendre les accusations portées contre Josh».

« Bien que cette affaire doit passer par le système judiciaire, nous voulons indiquer clairement que nous condamnons absolument toute forme de maltraitance d’enfants et soutenons pleinement les autorités et le processus judiciaire dans leur quête de justice », a-t-elle écrit.

L’arrestation de Duggar intervient moins d’une semaine après que sa femme Anna a annoncé sur Instagram qu’elle était enceinte de leur septième enfant, une petite fille.

Dans une vidéo publiée sur Instagram samedi, le couple se tient dans un champ avec leurs six enfants qui courent en arrière-plan. Duggar ouvre un parapluie sur lui et sa femme, laissant tomber des confettis roses dessus.

« C’est une FILLE !!!!! », a écrit Anna dans la légende. « Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée de la septième bébé et nous avons hâte de la tenir dans nos bras cet automne! »

Le couple est marié depuis 13 ans et partage les enfants Mackynzie, 11 ans; Michael, 9 ans; Marcus, 7 ans; Meredith, 5 ans; Mason, 3 ans; et Maryella, 17 mois.

La famille Duggar est devenue célèbre avec son émission TLC «19 Kids and Counting», qui raconte la vie personnelle des parents de l’Arkansas, Jim Bob et Michelle Duggar. Josh est leur fils aîné.

Josh Duggar de ’19 Kids and Counting ‘ perd à nouveau dans un procès contre sa ville pour une affaire d’agression

TLC a annulé « 19 Kids and Counting » en 2015 à la suite d’un scandale d’abus sexuels impliquant Josh, qui a également reconnu plus tard une dépendance au porno et trompé sa femme. jeunes familles.

Duggar n’a jamais été inculpé après qu’une information anonyme ait déclenché une enquête sur ses attouchements présumés sur cinq filles en 2002 et 2003. Il a reconnu avoir commis des actes répréhensibles dans un communiqué après la publication de reportages en 2015. Ses parents et deux de ses sœurs ont par la suite confirmé les actes.

Josh Duggar et sa femme Anna attendent leur sixième enfant cet automne

Contributeur: Andrea Mandell; Presse associée