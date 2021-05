Josh Duggar arrêté par le gouvernement fédéral quelques jours après l’annonce de la grossesse de sa femme

L’ancienne star de «19 Kids and Counting», Josh Duggar, a été arrêtée cinq jours après que sa femme Anna a annoncé qu’ils attendaient leur septième enfant.

Selon les archives gouvernementales en ligne, Duggar a été arrêté par le United States Marshals Service et incarcéré jeudi après-midi dans le comté de Washington, Arkansas, où il est actuellement détenu. Aucun autre détail sur ses accusations n’est actuellement disponible en ligne.

USA TODAY a contacté le bureau du juge magistrat Mark E. Ford et Homeland Security Investigations pour obtenir leurs commentaires.

L’arrestation de Duggar intervient moins d’une semaine après que sa femme Anna a annoncé sur Instagram qu’elle était enceinte de leur septième enfant, une petite fille.

Dans une vidéo publiée sur Instagram samedi, le couple se tient dans un champ avec leurs six enfants qui courent en arrière-plan. Duggar ouvre un parapluie sur lui et sa femme, laissant tomber des confettis roses dessus.

« C’est une FILLE !!!!! », a écrit Anna dans la légende. « Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée de la septième bébé et nous avons hâte de la tenir dans nos bras cet automne! »

Le couple est marié depuis 13 ans et partage les enfants Mackynzie, 11 ans; Michael, 9 ans; Marcus, 7 ans; Meredith, 5 ans; Mason, 3 ans; et Maryella, 17 mois.

La famille Duggar est devenue célèbre avec son émission TLC «19 Kids and Counting», qui raconte la vie personnelle des parents de l’Arkansas, Jim Bob et Michelle Duggar. Josh est leur fils aîné.

TLC a annulé « 19 Kids and Counting » en 2015 à la suite d’un scandale d’abus sexuels impliquant Josh, qui a également reconnu plus tard une dépendance au porno et trompé sa femme. jeunes familles.

Duggar n’a jamais été inculpé après qu’une information anonyme ait déclenché une enquête sur ses attouchements présumés sur cinq filles en 2002 et 2003. Il a reconnu les actes répréhensibles dans un communiqué après la publication de reportages en 2015. Ses parents et deux de ses sœurs ont confirmé plus tard les actes.

Contributeur: Andrea Mandell; Presse associée