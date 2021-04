JOSH Duggar a été arrêté et emprisonné dans l’Arkansas aujourd’hui, The Sun peut en exclusivité rapporter.

Le buste de la bombe survient à peine six ans après affirme avoir agressé cinq filles à l’adolescence.

Josh Duggar a été arrêté pour pornographie juvénile[/caption]

Josh et sa femme Anna sont mariés depuis 2008[/caption]

Le Soleil a appris en exclusivité cette star de télé-réalité virée Josh, 33 ans, a été placé en détention aujourd’hui dans l’Arkansas.

L’incident est lié au raid de la sécurité intérieure de 2019 sur son concessionnaire de voitures d’occasion maintenant fermé à Springdale, Arkansas, a affirmé une source.

En novembre 2019, Homeland Security Investigations a mené une «enquête fédérale en cours» sur le terrain, mais aucune accusation n’a été déposée contre Josh – jusqu’à présent.

L’arrestation découle du raid de 2019 de son concessionnaire, qui est maintenant fermé[/caption]

Une source a déclaré en exclusivité au Soleil du patriarche Jim Bob, son épouse Michelle, et leurs 19 enfants: «La famille sait que cela arrive depuis des semaines, et Josh s’est préparé.

«Ils prient ensemble pour Josh et Anna, qui se tient aux côtés de son mari comme elle l’a toujours fait.

«Les membres de la famille sont extrêmement préoccupés par ce qui se passe et ils veulent juste découvrir la vérité.

«Ils savent que cela les mettra sous les projecteurs pour toutes les mauvaises raisons, et ils sont stupéfaits de devoir recommencer.

«La famille s’exprimera sous peu et espère que cela, à bien des égards, les rapprochera et encore plus de Dieu.»

La femme Anna se tient à côté de Josh[/caption]

Anna est maintenant enceinte de son septième enfant[/caption]

L’arrestation ne pouvait pas arriver à un pire moment pour Anna, qui est enceinte du septième enfant du couple.

Anna, 32, et la famille Duggar était auparavant aux côtés de Josh à travers son scandale inquiétant d’abus sexuels en 2015.

Cette année-là, In Touch Weekly a découvert un rapport de police de 33 pages de l’Arkansas affirmant que Jim Bob avait avoué aux autorités locales que son fils aîné avait caressé les seins et les parties génitales de jeunes filles alors qu’elles dormaient dans la maison de la famille Duggar en 2002.

Ce n’est pas la première fois que Josh est accusé d’inconduite sexuelle[/caption]

En 2015, les sœurs Jessa et Jill se sont manifestées comme victimes[/caption]

Jim Bob et Michelle auraient dénoncé la police[/caption]

Le rapport In Touch a également affirmé qu’en 2006, la hotline de l’Arkansas contre la maltraitance des enfants avait reçu un conseil indiquant qu’il y avait des abus dans la maison de Duggar, et le service de police de Springdale a contacté la famille pour des entretiens.

À la suite du rapport de la bombe de 2015, Josh a répondu aux allégations, affirmant: «Il y a douze ans, en tant que jeune adolescent, j’ai agi de manière inexcusable, ce pour quoi je suis extrêmement désolé et regrette profondément.

«J’ai blessé les autres, y compris ma famille et mes amis proches.»

Josh n’a jamais été accusé d’aucun crime lié aux incidents.

Ses sœurs Jessa et Jill Duggar se sont manifestées comme victimes dans une interview avec la journaliste Megyn Kelly, bien qu’elles aient insisté sur le fait qu’elles avaient pardonné à Josh pour ses péchés.

19 Kids & Counting a été annulé après l’éclatement du scandale[/caption]

Josh n’est apparu dans aucune émission de télévision Duggar depuis 2015[/caption]

Jim Bob et Michelle ont déclaré à propos du rapport: «Il y a 12 ans, notre famille a traversé l’une des périodes les plus difficiles de notre vie.

«Quand Josh était un jeune adolescent, il a commis de très graves erreurs et nous avons été choqués. Nous avions essayé de lui apprendre le bien du mal.

«Cette période sombre et difficile nous a amenés à chercher Dieu comme jamais auparavant. Même si nous ne choisirions jamais de vivre quelque chose d’aussi terrible, chacun des membres de notre famille s’est rapproché de Dieu.

Dans les retombées, l’émission de téléréalité de la famille 19 Kids & Counting a été annulée et Josh a été renvoyé de son poste au sein du groupe de lobbying chrétien, le Family Research Council.

Josh n’a pas été inclus dans la dernière émission dérivée de la famille, Comptant sur.

Il a également été accusé par la star du porno Danica Dillon d’agression sexuelle[/caption]

Josh a également été pris sur le site Ashley Madison[/caption]

Mais les scandales ne se sont pas arrêtés là, car un autre rapport, trois mois plus tard, affirmait que Josh utilisait le service de rencontres pour adultère Ashley Madison.

Josh a déclaré dans un communiqué: «J’ai été le plus grand hypocrite de tous les temps. Tout en épousant la foi et les valeurs familiales, j’ai secrètement au cours des dernières années regardé de la pornographie sur Internet et cela est devenu une dépendance secrète et je suis devenu infidèle à ma femme.

Peu de temps après, la star du porno Danica Dillon, de son vrai nom Ashley Johnston, a affirmé il l’a agressée lors d’une rencontre sexuelle.

Dans une interview accordée à The Sun en 2020, Ashley, 33 ans, a décrit l’incident présumé comme étant si intense que «c’était comme si ce type avait essayé de me tuer».

Ashley, maintenant mariée et mère de quatre enfants, a déclaré que Josh «sait ce qu’il a fait et doit vivre avec ses démons».

Josh a toujours nié l’agression présumée.

Ils ont récemment révélé qu’ils attendaient un septième enfant[/caption]

Josh a été licencié de son poste de lobbyiste ultra-conservateur à Washington, DC[/caption]

Ces jours, Josh a eu du mal à garder un emploi stable, et vit actuellement avec Anna et ses six enfants dans un entrepôt sur la propriété de Jim Bob et Michelle dans l’Arkansas, The Sun a exclusivement rapporté.

Une source a déclaré: «Il n’y a aucun signe qu’il travaille et il ne part que lorsqu’il conduit la famille dans une fourgonnette bleue.

«Il a aussi tiré la courte paille avec ses conditions de vie. La cabane en rondins de son frère Joseph et de sa femme Kendra est pittoresque et impressionnante, tandis que l’entrepôt de Josh ne ressemble pas à l’endroit le plus accueillant.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes touché par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez RAINN (Rape, Abuse, & Incest National Network) au 800-656-HOPE (4673).