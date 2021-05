Josh Duggar a «  téléchargé du porno enfantin  » DAYS après avoir acheté des fleurs à sa femme Anna pour la fête des mères alors qu’elle «  se tenait à ses côtés  »

JOSH Duggar aurait «téléchargé de la pornographie juvénile» quelques jours à peine après avoir gâté sa fidèle épouse Anna avec des fleurs pour la fête des mères, on pense qu’elle «se tient à ses côtés».

Alors que plus de détails émergent de l’arrestation de Josh et de l’audience au tribunal, un fan aux yeux d’aigle a remarqué le croisement des dates et a partagé sa découverte sur Reddit.

