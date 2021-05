Josh Duggar a reconnu avoir abusé de mineurs. Le traitement est complexe.

Joshua Duggar, le frère aîné de l’ancienne émission de téléréalité de TLC «19 Kids and Counting», a été inculpé la semaine dernière pour avoir reçu et possédé de la pornographie juvénile, dont certains montreraient des abus sexuels sur des filles aussi jeunes que 12 ans.

Alors que Duggar a plaidé non coupable des accusations actuelles, il a déjà admis avoir «mal agi» et avoir agi «inexcusablement» après qu’un rapport de police a fait surface en 2015, l’accusant d’avoir agressé plusieurs jeunes filles alors qu’il était adolescent. Ses parents ont déclaré que quatre des victimes étaient ses sœurs. Deux d’entre eux ont parlé des abus.

Duggar a déclaré qu’il avait reçu des conseils et sa femme Anna a déclaré que les conseils avaient «changé sa vie».

Les experts disent que le traitement existe pour les personnes qui ont des antécédents d’infractions sexuelles, mais la voie pour changer de comportement est complexe et sujette à la controverse.

Camille Cooper, vice-présidente des politiques publiques au Rape, Abuse & Incest National Network, explique qu’il n’y a pas de «remède» pour les infractions sexuelles parce que «ce n’est pas une maladie, c’est un comportement criminel», mais que «tout délinquant sexuel devrait avoir accès au traitement. »

Polémique autour du traitement

Le conseil et le traitement des délinquants sexuels, en particulier ceux qui maltraitent les enfants, font l’objet de nombreux débats. L’une des raisons en est le taux de récidive, dit Jenny Coleman, Directeur de Arrêter maintenant!, une organisation axée sur la prévention des abus sexuels sur les enfants. le le taux de récidive est difficile à déterminer pour les agresseurs sexuels d’enfants parce qu’il y a un faible taux de divulgation, ce qui signifie que les délinquants sont réticents à signaler s’ils récidivent.

«Bien qu’il existe de nombreuses études sur les taux de récidive, elles ne mesurent généralement que les taux de récidive, et non les taux de récidive», ajoute Cooper. « Jusqu’à présent, aucune approche de traitement n’a réussi à » résoudre « le problème. »

C’est également controversé à cause des individus eux-mêmes.

« En tant que société, nous avons tendance à avoir … des sentiments négatifs à l’égard des personnes qui font ces choses terribles aux enfants, comme nous le devrions. Et à cause de cela, je pense que parfois nous sommes à courte vue en ce qui concerne ce qui devrait être fourni pour essayer. et demandez-leur de l’aide », a déclaré Whitney Gabriel, membre du conseil d’administration du Child Molestation Research & Prevention Institute.

Les agresseurs peuvent-ils être réformés?

Les experts disent qu’un agresseur doit désirer une réforme.

«Quelqu’un a besoin de vouloir apporter un changement ou d’accepter de l’aide et du soutien et en reconnaît la nécessité», dit Coleman.

Coleman dit il est « tout à fait possible de fournir un traitement efficace » aux agresseurs, mais il y a quelques facteurs à considérer, notamment s’assurer que l’individu a un diagnostic précis et comprendre ce qui motive le comportement.

«Ce qu’il est important de comprendre, c’est que les causes des comportements sexuels nuisibles d’une personne diffèrent», dit-elle. « Il pourrait y avoir un intérêt sexuel, principalement chez les jeunes ou à des âges et des sexes différents. Il pourrait également y avoir des problèmes de dépendance. Il pourrait y avoir d’autres problèmes de handicap psychiatrique. »

L’efficacité du traitement peut également dépendre de l’environnement de l’individu et du système de soutien.

«Le risque de préjudice est considérablement réduit lorsqu’une personne à risque a une communauté, a du soutien», dit Coleman. « Quand nous parlons d’abus sexuel – quand quelqu’un se sent isolé, quand il se sent seul … que les gens pensent juste à lui comme à une mauvaise personne – cela alimente en quelque sorte le feu. »

Qu’est-ce que le traitement implique?

« Pour une personne dont le comportement sexuel était motivé par un intérêt sexuel pour les enfants prépubères, un traitement efficace ne peut pas se concentrer sur le changement de cet intérêt, mais sur la gestion de ces pulsions et fantasmes sexuels et d’aider le client à trouver une expression saine pour la sexualité », selon le Conseil exécutif de la section new-yorkaise de l’Association for the Treatment of Sexual Abusers.

Coleman a déclaré qu’il existe différentes approches, y compris le traitement cognitivo-comportemental et une «variété d’autres types de traitement psychologique» ainsi que des modèles de traitement comme le modèle Good Lives of Offender Rehabilitation, une approche basée sur les forces de la réadaptation des délinquants.

Cooper dit que le traitement le plus utilisé est la thérapie cognitivo-comportementale, la prévention des rechutes ou le modèle Risque-Besoin-Réactivité.

Selon l’Association for the Treatment of Sexual Abusers, le modèle Risk-Need-Responsivity «a été spécifiquement appliqué au traitement du comportement délictueux sexuel et a également démontré une réduction accrue de la récidive sexuelle».

«Beaucoup de gens pensent que les personnes qui commettent des crimes ne méritent pas d’être réhabilitées», selon le chapitre new-yorkais de l’Association pour le traitement des agresseurs sexuels. Cependant, « nos meilleures recherches indiquent que les approches de traitement centrées sur la personne et basées sur les forces sont les plus efficaces, bien qu’il puisse être contre-intuitif de traiter une personne avec respect lorsqu’elle s’est livrée à un comportement sexuellement préjudiciable à un enfant. »

Gabriel dit qu’il est important de garder à l’esprit les victimes potentielles. Fournir un traitement efficace est «la meilleure chose que nous puissions faire en termes de prévention et de protection des autres enfants».

Si vous avez survécu à une agression sexuelle, RAINN offre un soutien par le biais de la hotline nationale contre les agressions sexuelles (800.656.HOPE & online.rainn.org).