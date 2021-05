Josh Duggar a été libéré de prison en attendant son procès dans une affaire de pornographie juvénile

Josh Duggar, l’ancienne star de « 19 Kids and Counting », sera libéré de prison le 6 mai, dans l’attente d’un procès prévu pour juillet, après avoir comparu virtuellement devant un tribunal fédéral de l’Arkansas mercredi pour une audience de détention sur des accusations de réception et de possession de pornographie juvénile.

Après une audience de trois heures, la juge de district américaine Christy Comstock a statué que Duggar serait remis à des «tiers gardiens» – les amis de la famille de ses parents – et ne pouvait avoir aucun contact avec des enfants mineurs, à l’exception de ses six enfants, puis uniquement dans le présence de leur mère, Anna Duggar. (Le couple attend un septième enfant à l’automne.)

Mais il ne rentre pas chez lui, a statué le juge.

« Je ne peux pas en toute bonne conscience vous renvoyer chez vous », a déclaré Comstock. « Il y a cinq ou six enfants mineurs dans la maison de tes parents, dans ta maison et chez tes grands-parents. »

Josh Duggar plaide non coupable:Tout ce que nous savons sur ses accusations de pornographie juvénile

Le juge a déclaré qu’il ne pouvait ni posséder ni voir de pornographie ou d’érotisme de quelque nature que ce soit et qu’il lui était interdit d’accéder à Internet via n’importe quel appareil.

Duggar sera soumis à une surveillance électronique GPS et devra rester à la résidence des Rebers, amis de longue date de ses parents, à tout moment sauf pour certaines activités, comme le travail, les visites médicales ou les rencontres avec ses avocats. Il doit rendre son passeport et ne peut quitter aucun des trois comtés du district ouest de l’Arkansas.

« Nous n’avons pas assez de technologie pour garantir la conformité, mais vous ne devez pas posséder ou accéder à un appareil compatible Internet ou demander les mots de passe des Rebers », a déclaré Comstock à Duggar, qui a comparu depuis la prison du comté de Washington où il est détenu. .

« Vous pouvez aller à Target pour obtenir un téléphone Jitterbug pour parler à votre conseiller ou gérer votre entreprise, mais vous devez le faire approuver à l’avance par votre superviseur de probation », lui a dit le juge.

Suite:La famille de Josh Duggar réagit à l’arrestation de la star de ’19 Kids and Counting ‘pour des accusations de pornographie juvénile

La décision est intervenue après que plusieurs témoins ont témoigné sur les accusations portées contre Duggar, y compris l’agent spécial Gerald Faulkner, un enquêteur de la sécurité intérieure affecté aux affaires fédérales d’exploitation d’enfants, de trafic sexuel, de trafic interétatique de mineurs et de cas de pornographie enfantine, qui a déclaré avoir été impliqué dans plus de 1 000 de ces cas.

Interrogé par les procureurs fédéraux, Faulkner a déclaré au juge que les enquêteurs avaient trouvé des preuves d’une série connue de pornographie juvénile sur l’ordinateur de Duggar dans son entreprise de concession automobile, dont certaines décrivaient des abus sexuels sur des enfants dès l’âge de 18 mois. Une série, dit-il, s’appelle Daisy’s Destruction.

« Il se classe parmi les cinq pires, pires que j’aie jamais eu à examiner », a déclaré Faulkner.

Comstock s’est dite « préoccupée » par la nature des accusations, le nombre d’images prétendument téléchargées sur les ordinateurs de Duggar, le jeune âge des enfants représentés et la « sophistication » de la personne qui a téléchargé les images via le « dark web ». et qui a manipulé les ordinateurs d’une manière visant à le cacher.

« Je reviens sans cesse à l’inquiétude primordiale concernant les enfants avec lesquels vous vivez et interagissez quotidiennement », a déclaré le juge, faisant référence aux enfants de ses nombreux frères et sœurs, ses plus jeunes frères et sœurs et les enfants de ses amis et autres membres de sa famille.

Elle a également noté que Duggar avait admis publiquement en 2015, sur le site Web de sa famille, qu’il avait agressé plusieurs enfants mineurs, dont deux de ses sœurs, alors qu’il était lui-même mineur. Il a également reconnu à l’époque qu’il avait une dépendance à la pornographie, mais pas à la pornographie juvénile.

« Les preuves sont substantielles et pèsent contre vous dans mon évaluation », a déclaré le juge à Duggar.

Suite:Josh Duggar a admis avoir passé un comportement inapproprié avec des mineurs. Le traitement dans ce domaine est complexe et controversé.

Mais elle a également pesé ses «racines profondes» dans la communauté, son absence de condamnation pénale et le fait qu’il n’a pas fui une fois qu’il a appris l’enquête contre lui en novembre 2019 lorsqu’un mandat de perquisition a été signifié sur son entreprise de concession automobile.

Comstock a pressé le couple avec lequel Duggar vivra en attendant son procès de promettre que s’il violait l’une des conditions de sa libération, ils appelleraient d’abord son agent de probation fédéral, et non les parents de Duggar ou leurs anciens de l’église.

Le couple a également dû accepter de retirer plusieurs armes de leur maison et de suspendre les cours de piano de leur fille pour les enfants tant que Duggar vivait dans leur chambre d’amis. Tous deux ont déclaré avoir accepté d’être gardiens à la demande de Jim Bob Duggar et parce qu’ils voulaient aider la famille Duggar.

« Êtes-vous un danger pour la communauté? Le gouvernement soutient que vous l’êtes, votre avocat dit que vous ne l’êtes pas », a déclaré Comstock. « La vérité est que je ne sais pas. »

« Cela a été un appel très serré », a déclaré le juge. « J’y ai beaucoup réfléchi. J’espère que vous ne me prouverez pas le contraire. »

Duggar a dit au juge qu’elle ne regretterait pas sa décision.