JOSH Duggar aurait condamné les agresseurs d’enfants et les violeurs dans un message datant d’il y a 10 ans.

La star de télé-réalité en disgrâce, 33 ans, a été arrêtée plus tôt ce mois-ci pour pornographie juvénile, après avoir été accusé de posséder 65 images indécentes d’enfants.

Josh Duggar aurait condamné les agresseurs d’enfants et les violeurs dans un message en 2011[/caption]

De retour en 2011, Josh aurait partagé un extrait d’un article de journal affirmant que les Duggars élevaient leurs enfants pour qu’ils ne soient pas «des agresseurs d’enfants, des violeurs et des meurtriers».

Le message a été rédigé pour défendre Jim Bob et Michelle – qui ont 19 enfants – peut-être un 20e enfant.

On y lit: «Bien que Jim Bob et Michelle fondent une famille, ils enseignent également les valeurs, le respect, l’amour, la modestie et l’autosuffisance.

«Avez-vous déjà entendu parler de l’un d’eux ayant des démêlés avec la loi? Si tout le monde élevait ses enfants avec ces qualités, qui se soucierait de la quantité? »

Il prétend que Jim Bob et Michelle élèvent leurs enfants pour qu’ils aient des « valeurs et du respect »[/caption]

L’article continue: «Ce monde a besoin de beaucoup plus comme eux. Les prisons sont pleines de violeurs, de toxicomanes, d’agresseurs d’enfants et de meurtriers, et je parie que beaucoup, sinon tous, viennent de foyers qui comptent moins de 20 enfants.

«Si tout le monde était comme les Duggars, beaucoup de gens seraient sans emploi – agents de police, juges, greffiers, agents de libération conditionnelle, conseillers et agents pénitentiaires, pour n’en nommer que quelques-uns.

Un utilisateur de Reddit a déterré le message, affirmant: «Je l’ai obtenu sur le site de mon ami Facebook. Josh avait posté cela il y a des années.

La capture d’écran qu’ils ont prise montre un compte avec le nom «Josh Duggar» – et portant une photo de la star et de sa femme Anna – partageant l’article.

Il affirme que les personnes issues de familles nombreuses sont moins susceptibles d’être des criminels[/caption]

Josh – qui a 18 frères et sœurs – a été arrêté ce mois-ci pour pornographie juvénile[/caption]

Le compte a publié l’extrait le 23 novembre 2011, selon la capture d’écran.

Josh, 33 ans, était arrêté dans le comté de Washington jeudi dernier après un raid de la sécurité intérieure de 2019 sur Josh concessionnaire de voitures d’occasion maintenant fermé.

Selon l’acte d’accusation, Josh «A sciemment reçu de la pornographie juvénile» entre ou vers le 14 mai 2019 et le ou vers le 16 mai 2019.

Pour le deuxième chef d’accusation, Josh «possédait sciemment du matériel contenant des images de pornographie juvénile», y compris des «images de mineurs de moins de 12 ans».

Sa femme Anna est « à ses côtés »[/caption]

La star de télé-réalité en disgrâce a été libéré sous caution la semaine dernière en dépit d’avoir prétendument 65 images pornos juvéniles et une vidéo de mineurs, y compris un enfant en bas âge.

Un agent fédéral a décrit les images présumées comme étant «les pires des pires» qu’il ait vues dans sa carrière.

Josh a plaidé non coupable des accusations lors de sa mise en accusation vendredi.

S’il est reconnu coupable, il pourrait recevoir 20 ans de prison avec des amendes allant jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation.

Elle est enceinte de leur septième enfant[/caption]

Anna, 32 ans, qui est enceinte du septième enfant du couple est censément continuer à soutenir Josh tout au long du scandale et n’a pas l’intention de le divorcer.

«Anna est aux côtés de son mari comme elle l’a toujours fait», a déclaré une source au Sun.

«Elle a même accompagné Josh à Fayetteville jeudi pour qu’il puisse se rendre aux autorités.

L’arrestation de Josh intervient six ans après avoir été accusé d’avoir agressé cinq filles mineures alors qu’il était adolescent.





In Touch Weekly a découvert un rapport de police de 33 pages de l’Arkansas affirmant que Jim Bob avait déclaré à la police que son le fils aîné a caressé les seins et les organes génitaux de jeunes filles alors qu’ils dormaient dans la maison de la famille Duggar en 2006.

Ses jeunes sœurs Jill, 29 et Jessa, 28 ans, se sont manifestés comme deux des victimes lors d’un entretien avec Megyn Kelly, où ils ont insisté sur le fait qu’ils avaient a pardonné à Josh pour ses péchés.

À la suite des allégations, Josh a déclaré: «Il y a douze ans, en tant que jeune adolescent, j’ai agi de manière inexcusable, ce pour quoi je suis extrêmement désolé et je regrette profondément. J’ai blessé les autres, y compris ma famille et mes amis proches. »

Il n’a jamais été inculpé d’aucun crime lié aux incidents.