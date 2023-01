Josh Drinkwater: La soif de la signature des nouveaux Warrington Wolves pour aider à mettre fin à la sécheresse de la grande finale de la Super League du club | Actualités de la Ligue de Rugby

Josh Drinkwater a signé pour Warrington des Catalans pour un contrat de deux ans

Josh Drinkwater s’est rapidement adapté à la vie à Warrington Wolves, bien que peut-être le plus grand ajustement après trois saisons dans le sud de la France ait été de faire face aux conditions hivernales relativement plus dures du nord-ouest de l’Angleterre.

Ce n’est cependant pas un territoire inconnu pour le demi-arrière australien, qui a passé 2016 et 2017 avec Leigh – récemment rebaptisé Leopards from Centurions – et la saison 2019 sur la côte est du Yorkshire avec Hull Kingston Rovers.

Même ainsi, il était difficile pour Drinkwater de ne pas manquer les climats un peu plus chauds de Perpignan lorsqu’il y a de la neige au sol au centre d’entraînement des Wolves ou en martelant les dunes de sable sur la plage de Formby dans les profondeurs les plus sombres de décembre.

“Je vais être honnête, quand je vois les photos des garçons qui s’entraînent à 17 degrés, vous dites ‘ooh, ça aurait été bien !'”, a déclaré Drinkwater, qui est le troisième joueur catalan à déménager à Warrington pour 2023 avec Gil Dudson et Sam Kasiano, ont dit Sports du ciel.

“Ce [having Dudson and Kasiano already there] c’était un peu plus facile de dire «bonjour» aux garçons à l’entraînement lorsque vous entrez pour la première fois, mais j’ai déjà noué de bonnes relations avec tout le monde.

“Tous les garçons sont super, le personnel est super, et c’est vraiment un bon endroit où être en ce moment. Je me suis installé assez rapidement à l’entraînement et j’ai hâte à la nouvelle saison.”

Les signatures des anciens compagnons de Drinkwater, les anciens Dragons Dudson et Kasiano, ont renforcé le pack de Warrington, un entraîneur-chef de la région, Daryl Powell, vise à s’améliorer au cours de sa deuxième année après les difficultés de la saison 2022 de la Super League Betfred qui a vu l’un des prétendants au titre attendus trébucher sur un 11ème place.

Gil Dudson est un autre ancien joueur catalan qui a rejoint Warrington pour 2023

Se joignent également à ses compatriotes et attaquants de haut niveau Josh McGuire et Paul Vaughan des Dragons de St George Illawarra et des Bulldogs de Canterbury respectivement, et le joueur de 30 ans s’attend à ce que l’ancien duo de la LNR fasse sa marque de ce côté du monde en 2023.

“Ils ont joué au plus haut niveau pendant un certain nombre d’années et le plus important avec eux, c’est qu’ils ne sont pas vieux ou qu’ils n’ont pas dépassé leur meilleur foot”, a déclaré Drinkwater.

“Ils auraient pu facilement jouer dans la LNR pendant beaucoup plus d’années et décider de venir en Super League à un plus jeune âge. C’est super pour Warrington et super pour la compétition, ils peuvent attirer des joueurs comme ça qui ne sont pas à la fin de leur carrière. .

“En tant que demi-arrière, l’une des choses que vous regardez en premier est votre pack d’attaquants. C’est une équipe qui a signé à peu près un nouveau pack.

Josh McGuire est l’un des deux attaquants de haut niveau signés de la LNR par Warrington

“Il y a beaucoup de taille et je sais que je vais jouer derrière un pack qui va avancer et ne pas être dominé, ce qui va me faciliter la vie.”

Vainqueur de la Challenge Cup avec les Catalans lors de son premier passage en 2018, Drinkwater quitte le club français après son deuxième passage après avoir joué un rôle important dans l’équipe qui a remporté le League Leaders ‘Shield et atteint la Grande Finale pour la première fois en 2021.

Mais bien qu’il s’attendait initialement à être encore à Perpignan cette année, il a été informé par l’entraîneur-chef Steve McNamara le lendemain de la soirée de présentation de fin de saison des Dragons qu’il devrait trouver un nouveau club pour la prochaine campagne de Super League. .

Moins de 10 minutes après avoir informé son agent, Drinkwater a suscité l’intérêt de Warrington – le club contre lequel il a marqué quatre buts lors de ce triomphe final de la Challenge Cup – et son transfert au stade Halliwell Jones avec un contrat de deux ans a été confirmé en novembre.

Ils n’ont jamais gagné la Super League auparavant et moi non plus, et cela fait partie du défi à relever, essayer d’être dans l’équipe qui peut remporter un titre de Super League pour le club. Josh Drinkwater rejoint Warrington

De son point de vue, Drinkwater aurait difficilement pu trouver un meilleur endroit pour exercer son métier non plus, car il voit ses ambitions de devenir un champion de Super League s’aligner sur les Wolves – même si les quatre fois finalistes de la Grande Finale ont terminé juste une place au-dessus du point de relégation la saison dernière.

“Les gens vont dire que ça a l’air stupide parce qu’ils étaient 11e l’an dernier, mais c’est un club qui veut du succès et je veux la même chose”, a déclaré Drinkwater.

“Ils ont terminé 11e l’an dernier, mais c’est un club de loin que j’ai toujours admiré et quand vous jouez à Warrington, vous savez que vous allez avoir un match difficile. C’est aussi un club où ils veulent gagner et tout le reste ne l’est pas. assez bien.

“Ils n’ont jamais gagné la Super League auparavant et moi non plus, et cela fait partie du défi à relever, essayer d’être dans l’équipe qui peut remporter un titre de Super League pour le club.

Josh Drinkwater lève le bouclier des leaders de la Ligue avec les Catalans en 2021

“Il y avait tellement de facteurs à ce sujet, mais le principal était que lorsque je quittais les Catalans, je voulais venir dans un club fort et une équipe ambitieuse, et j’ai eu beaucoup de chance d’atterrir à Warrington.”

Après s’être familiarisé avec ses nouveaux coéquipiers au cours des premières semaines de la pré-saison, Drinkwater visera désormais à construire son partenariat de demi-arrière avec George Williams, qui reprend l’entraînement ce mois-ci après avoir obtenu un congé après avoir joué pour L’Angleterre à la Coupe du monde de rugby de fin d’année.

Le premier hit de pré-saison de l’année de Warrington survient le 4 février lorsqu’ils accueillent l’ancien club de Drinkwater Leigh dans le témoignage de Ben Currie, suivi du coup d’envoi de la saison de Super League 2023 12 jours plus tard en direct sur Sports du ciel lorsque les Rhinos de Leeds, finalistes de la Grande Finale de l’année dernière, sont en ville.

“J’ai hâte d’assister à notre premier match contre Leeds jeudi soir au Halliwell Jones pour ouvrir la saison de Super League”, a déclaré Drinkwater. “Je suis très excité à ce sujet et je suis sûr que ça ira vite maintenant.”

La saison 2023 de la Betfred Super League débutera en février avec deux matches de la première manche en direct sur Sky Sports. Les Rhinos de Leeds, finalistes de la Grande Finale, se rendront aux Warrington Wolves le jeudi 16 février, suivis des promus Leigh Leopards qui accueilleront les Red Devils de Salford le vendredi 17 février.