Josh Donaldson des Yankees dit que sa saison pourrait être terminée en raison d’une blessure au mollet : qui pourrait occuper sa place ?

Le joueur de troisième but des Yankees, Josh Donaldson, pourrait avoir subi une blessure de fin de saison, a-t-il déclaré lundi aux journalistes à Los Angeles. Voici ce que vous devez savoir :

L’homme de 37 ans a déclaré qu’il avait subi une déchirure au mollet droit qu’un médecin a qualifié de grade 2 et plus et un autre de grade 3, selon un rapport de Gary Phillips du New York Daily News.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait revenir cette saison, Donaldson a répondu: « Je ne sais pas. »

En juin, Donaldson a dit L’athlétisme qu’il était indécis s’il jouera ou prendra sa retraite à la fin de son contrat à la fin de cette saison.

Comment cela s’est passé

Donaldson est tombé boiteux en essayant de manquer un ballon au sol lors de la septième manche de la victoire 6-3 de samedi contre les Rocheuses au Colorado. Il souffrait clairement et il a boitillé hors du terrain. Donaldson souffrait de douleurs musculaires depuis un certain temps. Les Yankees l’ont gardé au poste de frappeur désigné les deux derniers matchs avant la pause des étoiles et les deux matchs après la pause. Une entorse aux ischio-jambiers droits a maintenu Donaldson sur la liste des blessés du 8 avril au 1er juin.

Qui remplit ?

Les Yankees utiliseront sûrement le meilleur espoir Oswald Peraza, un arrêt-court naturel, DJ LeMahieu et Isiah Kiner-Falefa dans le rôle. Peraza a été appelé dimanche dans le Colorado pour prendre la place de Donaldson sur la liste. Le joueur de 22 ans est considéré comme le meilleur espoir des Yankees depuis qu’Anthony Volpe a repris le poste de titulaire après l’entraînement du printemps. L’athlétisme‘s Keith Law a classé Peraza comme l’espoir n ° 76 de la MLB à l’approche de la saison 2023, notant ses capacités en tant que «défenseur positif à court terme en ce moment et coureur positif, avec suffisamment de puissance pour qu’il puisse être le partant de quelqu’un en ce moment dans les ligues majeures. … Il a un étage assez élevé.

LeMahieu a été solide défensivement à ce poste. Pourtant, il a atteint un maigre .231 avec un .664 OPS, et bien qu’il jure que la blessure à l’orteil droit qui a marqué la seconde moitié de sa saison l’an dernier n’est pas un problème, ses vitesses de sortie moyennes ont chuté chaque mois cette saison. Kiner-Falefa apporte également un gant solide au troisième but, mais c’est un frappeur léger (86 OPS +) et les Yankees ont aimé l’utiliser dans un rôle utilitaire.

Une fin peut-être aigre

À la fin de la première mi-temps, Donaldson était devenu la plus grande cible des fans des Yankees depuis que l’équipe avait désigné Aaron Hicks pour une affectation à la mi-mai. Ce fut une chute rapide pour le triple All-Star et MVP de la Ligue américaine en 2016. Les Yankees ont acquis Donaldson (et les quelque 50 millions de dollars qui lui étaient dus à l’époque) dans le cadre d’un échange multijoueur avec les Twins au début de l’entraînement de printemps en 2022, et il n’a pas tenu ses promesses. Donaldson n’a frappé que 0,222 avec 15 circuits, 62 points produits et un 0,682 OPS en 132 matchs l’an dernier, bien qu’il ait été un solide défenseur.

En mai de la saison dernière, la MLB l’a suspendu pour un match après avoir appelé l’arrêt-court des White Sox Tim Anderson « Jackie », en référence à Jackie Robinson, lors d’un match. Cette année, il n’a frappé que 0,142 avec 10 circuits et 15 points produits en 106 présences au bâton avec un 78 OPS +. Le commerce – qui a amené Donaldson aux Yankees a également marqué le Kiner-Falefa sous-performant et le receveur Ben Rortvedt, qui n’a disputé que cinq matchs de la ligue majeure – a été considéré par certains comme l’un des pires du mandat du directeur général Brian Cashman.

