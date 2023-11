Josh Dobbs était prêt pour « tout ce qui serait installé cette semaine »

Lorsqu’il rejoint une nouvelle équipe, un joueur n’a pas besoin de connaître l’intégralité du manuel de jeu. Il lui suffit de connaître les jeux qui seront utilisés dans le jeu à jouer.

C’est ce que le nouveau quart-arrière des Vikings, Josh Dobbs, savait dimanche.

“Tout ce qui a été installé cette semaine, je le savais”, a déclaré Dobbs par téléphone à PFT après la victoire 31-28 de dimanche. « Comme si je savais qu’ils avaient des représentants, mais je le savais. Je connaissais les concepts, les pièces et tout. Donc tout ce qui est sur la feuille d’appel. J’ai dit aux entraîneurs que j’étais bon dans tout et à partir de là, en marge, j’ai appris les décisions situationnelles et des trucs comme ça. Cela pourrait être annoncé après deux minutes comme lors du dernier drive, il y a des appels qui figuraient sur la feuille d’appel mais nous en avons parlé en marge, j’étais prêt à partir s’ils survenaient pendant le match.

Une partie du processus comprenait des conseils et des instructions constants via le casque de l’entraîneur Kevin O’Connell.

“Je me suis dit : ‘Hé, si vous appelez quelque chose sur la feuille, je le comprends assez bien'”, a déclaré Dobbs. « Et donc évidemment, il y a une communication à ce sujet à partir de là, juste au cas où, par exemple, il y aurait beaucoup de jeux sur la liste d’appel. Juste au cas où quelque chose m’aurait échappé, mais nous avons pu le communiquer. Mon objectif toujours, quelles que soient les circonstances, comme si je ne voulais pas [mess] je monte l’équipe si je suis là-bas, tu sais ? Je veux y aller et donner à l’équipe une chance de gagner. Je me prépare comme ça. J’y consacre beaucoup de temps et de concentration afin que, quelles que soient les circonstances, je sois prêt à partir et puisse donner à l’équipe une chance d’opérer et de gagner un match.

Lorsqu’il s’est agi de se familiariser avec les jeux à utiliser dans le jeu, Dobbs a déclaré qu’il avait obtenu l’aide des autres quarts de l’alignement – ​​Sean Mannion et Nick Mullens. Dobbs était également assisté par l’entraîneur du quart-arrière Chris O’Hara, mais préparer Dobbs était une préoccupation secondaire. Ils avaient une recrue qui débuterait son premier match dans la NFL.

« Évidemment, ils vont chercher Jaren [Hall] prêt à jouer, mais Grant [Udinski], un autre entraîneur dans la salle QB, j’ai passé beaucoup de temps avec lui », a déclaré Dobbs. “Je pense que nous avons passé deux heures et demie après l’entraînement de vendredi à parcourir tout le plan de match en parlant, vous savez, des jeux, des appels, de ce que je savais, de ce qui était un peu flou dans mon esprit, de ce qu’il ne devait pas appeler. . Vivre cela avec lui m’a vraiment vraiment aidé.

Le temps passé à préparer Dobbs était uniquement destiné à des fins d’urgence. Il n’y avait pas de paquet de jeux pour Dobbs, au cas où Hall serait en mesure de terminer le match.

“Je ne jouais que si quelque chose arrivait à Jaren”, a déclaré Dobbs.

Quelque chose s’est produit lors du premier trajet. C’est à ce moment-là que la préparation limitée de Dobbs est entrée en action. Et il en a finalement fait assez pour offrir au Minnesota sa victoire la plus improbable de la saison 2023.