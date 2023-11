Josh Dobbs élève les Vikings dans une victoire palpitante contre les Falcons quelques jours seulement après leur arrivée

ATLANTA — Il y a quelques jours, un homme est entré dans le vestiaire du centre d’entraînement des Vikings du Minnesota avec un cintre sur lequel pendait un maillot rouge n°15, comme s’il venait de l’attraper dans un présentoir à prix réduits dans un magasin d’articles de sport local. Garrett Bradbury, le centre des Vikings, a remarqué cet homme et a décidé de se présenter. Il se leva et tendit la main.

«Garrett», dit-il.

«Josh Dobbs», répondit l’homme.

“Bienvenue, mec”, a déclaré Bradbury.

“Je suis ravi d’être ici”, a répondu Dobbs.

Il y eut une pause. Puis Dobbs a mis deux et deux ensemble : c’était le centre des Vikings, un coéquipier d’une certaine importance pour un quart-arrière qui commençait tout juste à prendre ses marques dans une nouvelle ville, une nouvelle équipe, une nouvelle attaque.

“En fait, j’ai quelques questions sur la cadence à vous poser lorsque vous aurez un peu de temps”, a-t-il déclaré.

“À tout moment!” » dit Bradbury, tout en se demandant en privé comment Dobbs avait déjà pensé aux cadences. « Contactez-moi à chaque fois. »

Aucun des deux hommes ne pouvait savoir alors ce que nous savons maintenant. Que 78 heures seulement après cette introduction, Dobbs aurait les mains entre les jambes de Bradbury tandis que 71 000 supporters ennemis et 11 défenseurs des Falcons d’Atlanta respiraient dans leur cou. Cinq jours après avoir été acquis dans le cadre d’un échange avec les Cardinals de l’Arizona, Dobbs dirigerait non seulement l’offensive des Vikings, mais il improviserait également à la volée, jouant avec ses jambes et commandant l’unité comme s’il l’avait dirigée. pendant des années pour pousser le Minnesota à une improbable et passionnante victoire 31-28 dimanche contre les Falcons. Il a terminé avec 158 verges dans les airs sur 20 passes sur 30. Il a également couru 66 verges en sept courses. Au moment de cette première conversation, Dobbs essayait simplement de s’orienter.

Après avoir rencontré Bradbury, il se dirigea vers son casier. Les journalistes se pressaient autour de lui. Les caméras ont zoomé sur son visage abasourdi. Il a parlé du commerce. Sur la façon dont, au cours des 36 heures qui ont suivi la défaite des Cardinals le week-end dernier, il était passé de titulaire à remplaçant pour apprendre que les Vikings l’avaient ajouté à la suite de la rupture du tendon d’Achille droit de Kirk Cousins. La nouvelle l’a stupéfié. Vraiment? Après avoir débuté les huit premiers matchs de la saison ? Après avoir enfin trouvé un logement ? Il a dû déménager à nouveau ?

Il vivait dans la même valise durant les six premières semaines de la saison 2023. C’est ce qui arrive lorsque les Browns de Cleveland vous échangent tard au camp d’entraînement. Finalement, ses meubles sont arrivés la semaine dernière. Pour fêter ça, ses parents ont quitté leur domicile à Alpharetta, en Géorgie, pour rester avec lui et le regarder jouer. Ils ont apprécié le week-end, a déclaré Dobbs, et même s’il n’était pas satisfait de son jeu, ils tous apprécié le bref moment de stabilité.

En réalité, la seule chose stable dans sa jeune carrière dans la NFL a été la couleur du maillot qu’il porte à l’entraînement. Les quarterbacks portent presque toujours du rouge, peu importe si la version du jour du match est le noir Steeler, le bleu Titan, le rouge Cardinal ou, maintenant, le violet Viking. Le joueur de 28 ans a participé à des matchs pour quatre équipes en 3 ans et demi et a été inscrit dans trois autres, une aventure vertigineuse qu’il aime appeler « un beau voyage ». Terminant l’interview d’introduction jeudi, il a scanné le vestiaire des Vikings, a regardé à gauche, puis à droite. Il cligna des yeux. Ses yeux brillaient de ce qui semblait être des larmes imminentes.

« Cela va être une histoire formidable à raconter », a-t-il déclaré.

L’homme se tient devant un pupitre dans les entrailles du stade Mercedes-Benz d’Atlanta. Les Vikings ont gagné. Le vestiaire vibre. Dans une salle d’interview adjacente, l’homme saisit le microphone avec sa main droite, lève les yeux vers les membres des médias assis devant lui et dit : « Quoi de neuf, vous tous. Je m’appelle Josh Dobbs. Honoré d’être au Minnesota. (Je voulais) me présenter.

Mission accomplie.

Dobbs venait de réquisitionner les Vikings sur un entraînement gagnant de 11 jeux et 75 verges avec 2 minutes et 8 secondes à jouer. L’élan s’est développé comme un raz-de-marée et le directeur général des Vikings, Kwesi Adofo-Mensah, faisait les cent pas dans la tribune de presse tout en regardant tout cela.

Adofo-Mensah était nerveux, nerveux et incontestablement amusé au cours d’un après-midi déchirant. Le quart partant de l’équipe, la recrue Jaren Hall, est sorti avec une commotion cérébrale après une collision sur la ligne de but lors de son deuxième entraînement du match. L’un des receveurs partants de l’équipe, KJ Osborn, a été expulsé après un coup vicieux au milieu. Le porteur de ballon de réserve Cam Akers avait été emmené aux vestiaires en raison d’une blessure à Achille. Le receveur superstar Justin Jefferson a regardé depuis la ligne de touche pour le quatrième match consécutif et le plaqueur gauche ascendant Christian Darrisaw a été éliminé tardivement en raison d’une blessure à l’aine.

Grâce à un vaillant effort de l’unité défensive de Brian Flores et à un effort offensif courageux, les Vikings ont eu une chance qui était entre les mains de l’homme qu’Adofo-Mensah venait d’acquérir. Au moment de la transaction, les Vikings étaient certains d’une chose : Dobbs pouvait apprendre une infraction sur un coup de tête. Ne pas mémoriser un playbook offensant ou une feuille d’appel – mais apprendre il. L’entraîneur universitaire de Dobbs au Tennessee, Butch Jones, a décrit cette qualité comme l’intelligence fonctionnelle de Dobbs.

“Il ne s’agit pas simplement de réserver intelligemment”, a déclaré Jones. « Il est capable d’appliquer ce qu’il apprend et de le transmettre sur le terrain. Ce qui est bien, c’est que vous ne devez lui dire qu’une seule fois.

Vous savez probablement maintenant que Dobbs est légitimement un spécialiste des fusées. Ses cours universitaires au Tennessee consistaient à maîtriser les équations d’ingénierie. Cette passion découle d’une fascination d’enfance pour l’espace. La formation en mathématiques ne se traduit pas directement dans le football, mais comme Dobbs l’a dit, il existe plus de similitudes entre les quarts-arrières et les ingénieurs que vous ne le pensez.

“Les défenses me posent différents problèmes, où vous évaluez les données d’un film, et vous devez évaluer ces problèmes et les résoudre rapidement pour mettre votre équipe dans des situations efficaces”, a-t-il déclaré. dans une vidéo détaillant un stage qu’il a effectué avec la NASA. Oui, tu l’as bien lu.

Que Dobbs le fasse dimanche n’a jamais été le plan des Vikings, mais là encore, le chemin de Dobbs s’est rarement déroulé comme prévu. S’il avait l’air à l’aise dans le feu de l’action dimanche face aux Falcons, c’est uniquement parce qu’il sait ce que ça fait d’être jeté dans le feu. La première fois que Dobbs s’est lancé sur le terrain à l’université du Tennessee, c’était en tant que véritable étudiant de première année. Contre l’Alabama. Au stade Bryant-Denny de Tuscaloosa. Le partant du Tennessee, Justin Worley, est sorti blessé, et Dobbs est entré et a mené les Volontaires lors de leurs deux seuls buts du match dans une défaite de 45-10. Dobbs soutenait toujours Worley lors des sept premiers matchs de sa deuxième saison. Lorsque Worley s’est blessé, Jones a donné à Dobbs son premier départ de la saison contre un ennemi familier : l’Alabama.

“Nous lui avons demandé de pouvoir effectuer des contrôles de réussite, des contrôles de course, des RPO, des courses de quart-arrière conçues, des nus”, a déclaré Jones dimanche. « Tout ce qu’on peut demander à un quarterback, nous le lui avons demandé. Il n’a pas cligné des yeux. Il était très posé. Il l’a exécuté.

Les Vikings espéraient que ces caractéristiques apparaîtraient pour Hall, c’est pourquoi ils ont construit toute leur semaine de préparation autour de la recrue. Hall a participé à toutes les répétitions de la première équipe lors des entraînements. Il rencontrait fréquemment l’entraîneur des quarts Chris O’Hara. Minnesota croyait pouvoir gérer l’opération, et Hall a connu un début prometteur avant que sa tête ne rebondisse sur le gazon lors d’un plaquage du demi de coin des Falcons Jeff Okudah lors du deuxième entraînement du match.

Dobbs a observé le coup et s’est d’abord inquiété pour son nouveau coéquipier. Conscient de la gravité, il se leva et commença à lancer. Il a fait le tour des joueurs de ligne offensive des Vikings pour passer en revue leurs cinq cadences les plus souvent utilisées. Il s’est entraîné aux clichés avec Bradbury pour la première fois. Il a passé en revue certaines des décisions de jeu prioritaires des Vikings avec O’Hara.

Le temps s’est brouillé et avant qu’il ne s’en rende compte, il était sur le terrain, ignorant les plaqueurs, s’échappant des poches et écoutant Kevin O’Connell tracer les jeux dans son oreille. À travers les microphones crépitants, O’Connell a décrit comment Dobbs devait revenir en arrière, où se situeraient les lectures principales, quelles routes se produiraient sur la gauche et quelles routes les récepteurs fonctionneraient sur la droite. En fait, a déclaré Dobbs, l’entraîneur utilisait un langage auquel Dobbs s’était habitué dans les systèmes précédents pour traduire ce qui était nécessaire dimanche.

“C’est comme si vous suiviez l’examen AP d’espagnol toute l’année et que vous vous présentiez et que mercredi, quelqu’un vous disait que vous aviez un examen AP de français dimanche”, a déclaré Dobbs. « Quelqu’un va vous parler en espagnol et le traduire en français. C’est un peu ce qui se passait là-bas.

L’opération a été décousue au début. Les Falcons ont limogé Dobbs pour une sécurité lors de sa première possession. Il a tâtonné sur le suivant. Mais dans l’esprit de l’équipe pour laquelle il joue actuellement, une équipe qui a encaissé des coups au cours des neuf premières semaines sous la forme de blessures contre des stars comme Jefferson et Cousins, Dobbs a répondu.

Suite à un échappé sur la première possession des Vikings en seconde période, Dobbs a commencé à trouver un rythme. Il s’est précipité pour les premiers essais, se débarrassant des secondeurs comme s’il avait frappé un match décisif. Il a grimpé dans la poche et a placé le ballon avec précision sur le terrain. Il a géré le match avec efficacité, efficacité et confiance. Il a lancé un touché de 2 verges à Alexander Mattison au deuxième quart, a récolté 18 verges pour un touché au troisième et a également mené deux paniers en seconde période. Chaque entraînement réussi a fait croire à Dobbs et à ses coéquipiers que leur quatrième victoire consécutive était à leur portée, même après qu’Atlanta ait marqué pour remonter 28-24 juste avant l’avertissement de deux minutes.

Peu importe ce qui se passait autour de lui – sécurités, échappés, pannes défensives – Dobbs n’était pas ébranlé. Il avait déjà été licencié. Il avait déjà retourné le ballon. Il avait déjà été échangé. Il avait également conçu des entraînements gagnants auparavant, dont un qui vivra à jamais dans la tradition du Tennessee lorsqu’il…