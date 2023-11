Josh Dobbs a réalisé le travail le plus important d’un QB suppléant : “Son pareil”

Vous savez maintenant que Josh Dobbs n’était pas censé jouer dimanche. Lorsque les Vikings ont échangé contre lui, il a quitté l’Arizona et est arrivé au Minnesota mardi soir. Il n’a pas pris une seule répétition avec l’offensive de la première équipe au cours de la semaine, ce qui signifiait que les joueurs de ligne offensive de départ du Minnesota n’avaient pas entendu Dobbs répéter sa cadence, le modèle de couleur-numéro-couleur-numéro spécifique requis pour commencer chaque match de football et donner des instructions à la ligne offensive. La cadence donne au centre la permission de libérer le ballon. Sans cadence, il n’y a pas de jeu.

Lors du camp d’entraînement à Cleveland en 2022, lorsque Dobbs était le troisième quart-arrière sur la carte des profondeurs, il a parlé de la partie la plus importante du rôle de quart-arrière suppléant. Sa réponse n’était pas de tracer les jeux, de jouer le QB de l’équipe de scouts, ou d’être un agent de liaison entre le partant et l’équipe d’entraîneurs. Dobbs a cité une tâche très spécifique : imiter parfaitement la cadence du starter.

Lorsque le quart-arrière recrue des Vikings Jaren Hall a quitté le match de dimanche à la fin du premier quart avec une commotion cérébrale, Dobbs a calmement saisi son casque et s’est blotti avec les joueurs de ligne offensive partants sur la touche pour revoir les cinq cadences principales de l’équipe avec eux pour la première fois. Les monteurs de lignes écoutaient attentivement pour capter le ton de Dobbs, son volume, son rythme. Même la moindre variation dans la vitesse, le rythme ou la prononciation d’un quarterback peut conduire à un faux départ, ou pire, à un claquement raté. La ligne offensive de départ des Vikings avait passé la semaine à s’habituer à entendre Hall donner la cadence ; Hall avait travaillé toute l’année en utilisant des bandes diffusées et une saison d’audio en jeu de Kirk Cousins ​​pour ressembler au starter blessé des Vikings. Mais Dobbs n’avait jamais joué avec Cousins.

Mettez la cabane! Cabane blanche de 80 ! Cabane turbo !

Les Vikings ont remporté le match grâce à un entraînement magistral et à la performance du quart-arrière nouvellement acquis. Après l’entrée de Dobbs dans le match, les Vikings n’ont eu aucune pénalité. Le statut de compagnon de Dobbs l’a obligé à apprendre très rapidement de nombreuses infractions différentes dans la NFL, et avec cela, différentes cadences, qui varient en fonction de l’entraîneur, du système ou du quart-arrière vétéran.

À Cleveland, où Dobbs a joué l’année dernière derrière Deshaun Watson et Jacoby Brissett (avant de passer au poste de QB2 pendant la suspension de Watson), l’entraîneur-chef Kevin Stefanski pense que cet aspect du travail est si important qu’il entraîne chaque quart-arrière avec un enregistreur dans son casque pour capturer sa cadence. Ensuite, le personnel synchronise l’audio avec le film d’entraînement pour que les quarterbacks puissent le visionner..

«Ils nous préparent très bien», a déclaré Dobbs en août dernier. « Ainsi, lors des réunions QB, nous écouterons Deshaun, moi-même et Jacoby suivre une cadence, en nous assurant qu’ils sonnent de la même manière. … À Pittsburgh, nous n’avons pas fait ça. Donc à l’entraînement, vous étiez derrière (le starter) et vous disiez la cadence au fur et à mesure qu’il le parcourait, pour travailler à imiter cela.

Stefanski a déclaré que la technique de l’enregistreur est quelque chose qu’il a fait au Minnesota, où il était coordonnateur offensif avant d’accepter le poste d’entraîneur-chef à Cleveland.

“Ce que vous ne voulez pas, c’est que les remplaçants se joignent à la ligne offensive, et ils ne sont pas habitués à cette cadence”, a déclaré Stefanski. « Cela peut sembler une petite chose, mais vous voulez que tout le monde descende exactement au même moment. Vous ne voulez pas d’une « descente au pop-corn ». La façon dont nous avons toujours procédé est que c’est le travail des remplaçants d’imiter le starter et d’imiter l’espacement entre les cadences, afin de ne pas vraiment surprendre la ligne offensive.

“Je suis un peu nerveux”, a déclaré le gardien des Browns Joel Bitonio l’été dernier. «Donc, même si le QB principal a un petit problème dans son vertige, j’y vais. La moitié de mes pénalités de hors-jeu ont été de battre (le snap) d’une demi-seconde, donc pour moi, c’est super important que ces gars-là aient des cadences similaires ou au moins me donnent une seconde pour réaliser, d’accord, Jacoby est un peu plus lent « à deux ».

“Sur deux” est la cadence qui désigne le moment où le centre va lancer le ballon, après avoir entendu le deuxième “set hut!” ou le deuxième de ce que pourrait être le mot actif dans le modèle. Les quarterbacks sont très protecteurs de leurs cadences et veillent à ne pas les décoder publiquement.

Dobbs a déclaré l’année dernière à Cleveland qu’il réécouterait l’audio et s’entraînerait seul, pour s’assurer qu’il correspondait de manière identique à Watson. Il a donné une thèse détaillée sur les infimes différences dans le timing de cadence de Ben Roethlisberger (avec qui il a joué au début de sa carrière dans la NFL) et Watson, qui ont tous deux utilisé le même numéro de couleur, White 80.



Écoutez les cadences du modèle Roethisberger de Dobbs et de Watson.

Toutes les infractions de la NFL mettent l’accent sur l’uniformité de la cadence, mais l’enregistrement par Cleveland dans le casque de toutes les cadences des quarts-arrières est ce que Nick Foles, un autre quart-arrière compagnon et MVP du Super Bowl, a appelé « le niveau suivant ».

À Jacksonville, le coordinateur offensif Press Taylor a déclaré en octobre dernier que l’équipe enregistrait l’audio de l’échange entre le quart-arrière et le partant Trevor Lawrence à chaque entraînement, afin de créer une vaste bibliothèque de cadences de Lawrence et de permettre aux autres quarts d’entendre et d’étudier plus facilement ce que Lawrence ressemble.

“Nous essayons de faire en sorte que tout le monde ressemble à un partant », a déclaré Taylor. « Maintenant, c’est impossible à faire. … (Sauvegarde) CJ Beathard a un son très différent de Trevor Lawrence. CJ a un petit pincement dans la voix. Nous avons (le parieur) Logan Cooke, notre quarterback d’urgence, il a l’air plus country que quiconque. Il n’aura plus la même voix s’il est là-dedans.

Beathard a déclaré qu’il ne pouvait pas changer son propre accent du Tennessee pour les tons sudistes plus subtils de Lawrence, mais il a appris à allonger sa cadence pour mieux refléter le rythme de Lawrence.



Écoutez Beathard expliquer le rythme de cadence de Lawrence.

Même si un remplaçant figure sur la liste d’une équipe depuis plus longtemps que les cinq jours de Dobbs, il peut toujours être difficile d’entrer dans un match et de maintenir la cadence sans représentants récents avec la première équipe. Au cours de la semaine 16 de la saison 2021, Foles a découvert un vendredi qu’il débuterait pour les Bears ce dimanche à Seattle. Il n’avait pas joué un match pour Chicago depuis un an. Il a eu un entraînement avec l’offensive de la première équipe, et ils se préparaient à faire un décompte silencieux, une cadence qui utilise des mouvements de la main, des mouvements de tête et des piétinements entre le quart-arrière et la ligne offensive, car Seattle est généralement un stade très bruyant. Mais dimanche, il neigeait beaucoup et la foule était clairsemée et anormalement calme. Il est beaucoup plus facile pour le quart-arrière et la ligne offensive d’opérer selon une cadence verbale, et cette météo a offert aux Bears un rare avantage. Foles a donc demandé à ses joueurs de ligne offensive s’ils voulaient passer à sa cadence habituelle, ce qui aurait été une décision facile pour un titulaire régulier.

“Mais nous étions comme si nous ne l’avions pas entendu”, a déclaré Sam Mustipher, alors centre des Bears. “Nous n’avons pas travaillé votre cadence depuis probablement le camp de cette année-là.”

La cadence est censée être un avantage pour une attaque, mais lorsqu’une équipe compte plusieurs gars en rotation au poste de quart-arrière, cela peut être davantage un handicap.

“Je pouvais voir qu’il y avait une petite hésitation”, a déclaré Foles. “… Cela faisait longtemps.” Chicago s’en est donc tenu au décompte silencieux (et a battu Seattle d’un point).

La cadence de Cam Newton était si unique que ses sauvegardes avaient du mal à la reproduire. “Cam a des poumons massifs, donc il peut tenir le coup”, a déclaré Kyle Allen, remplaçant actuel des Bills et ancien remplaçant des Panthers. “Tout son truc était qu’il voulait le tenir pour que la ligne D se mette sur pied ou perde l’équilibre.”

Allen a déclaré qu’il avait eu du mal à apprendre cette technique en tant que recrue. Il essaierait de reproduire le plan extrêmement long de Newton. Blanc quatre-vingtaayyyyyyyyyy mais il s’essouffle rapidement. Il lui fallait beaucoup de répétitions pour correspondre à la capacité pulmonaire de Newton. “J’étais gazé au moment où le ballon a été cassé dès le début”, a déclaré Allen.

Le quart-arrière partant actuel des Falcons, Taylor Heinicke, a également joué en Caroline en tant que remplaçant avec Newton, et il a déclaré que Newton avait stratégiquement retenu cette dernière syllabe s’il voyait la défense adopter un look différent et qu’il avait besoin de plus de temps pour s’adapter. “C’était difficile pour moi et Kyle d’imiter cela”, a déclaré Heinicke, “mais c’était vraiment cool pour nous de voir et d’apprendre parce que ça vaut quelque chose.”

Heinicke a déclaré qu’il déployait toujours la technique de Newton lorsque la situation l’exigeait. “Si je suis ‘sur un’ et que cela ressemble à la couverture 2, et que je sais où je vais avec le ballon dans la couverture 2 et que tout d’un coup, ils montrent 33 faibles, si je l’allonge, peut-être que la ligne peut faire un appel de pression différent », a-t-il déclaré. «C’est à ce moment-là que je le fais vraiment, quand je vois une rotation et je me dis, OK, retourne à la case départ. Qu’est-ce que j’aime contre cette couverture ?

Un quart-arrière peut retenir un certain mot dans la cadence pour signaler quelque chose à la ligne offensive, et il peut rapidement parcourir le reste pour signifier complètement autre chose. Il peut en faire un, deux ou trois. Il peut compter rapidement ou lancer des mots factices qui ne veulent rien dire du tout, juste pour confondre la défense et l’inciter à sauter tôt.



Écoutez Foles expliquer comment les mots « actifs » fonctionnent pour dissimuler les cadences.

L’un des maîtres les plus connus de cet art est Aaron Rodgers, et en tant que remplaçant de Rodgers, Jordan Love avait les mains pleines pour essayer de cerner la bibliothèque de cadences en constante évolution du quadruple MVP. Love a déclaré qu’ils utiliseraient environ 10 variantes différentes, et c’était « la chose principale » sur laquelle il travaillait au début de son séjour à Green Bay.

“Cela correspond parfaitement aux mots”, a-t-il déclaré. L’Athlétisme la saison dernière, alors qu’il était encore le remplaçant de Rodgers. « Comme : « tu dois énoncer davantage cette partie. » Parfois nous y allons, Green19 est prêt, mais! Vous sautez le Green 19, et ça sonne un peu pareil. Alors tu dois ralentir et tout énoncer. Depuis les cabanes, il faut être capable d’énoncer et de changer le ton de sa voix. C’est dur. C’est quelque chose sur lequel il faut continuer à travailler tout le temps.

Love a dit que Green Bay n’en utilisait pas…