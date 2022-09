De nos jours, le système américain de développement des joueurs apparaît comme une véritable chaîne de montage de talents. Les académies basées aux États-Unis recrutent des joueurs à un rythme impressionnant. Certains de ces joueurs, tels que Brenden Aaronson, Tyler Adams et Weston McKennie, ont fait des progrès considérables en Europe. Et pour la troisième année consécutive, le nombre de joueurs qui ont représenté ou sont éligibles pour l’équipe masculine des États-Unis et qui font partie d’équipes en phase de groupes de l’UEFA Champions League a atteint deux chiffres. L’idée que les talents manquent semble s’éloigner.

Mais un examen plus approfondi de ce groupe révèle qu’il existe encore des points faibles dans le pipeline américain où un joueur peut passer entre les mailles du filet. Cela est évident si l’on considère le gardien du Maccabi Haïfa Josh Cohen, l’ultime épanouissement tardif.

Pendant une grande partie de sa carrière, Cohen a volé sous le radar. Il a joué quatre ans à l’Université de Californie à San Diego, une école de division II où il a étudié la bio-ingénierie. Après une saison dans la USL Premier Development League (maintenant League Two) avec les Burlingame Dragons, aujourd’hui disparus, il a passé des parties de cinq campagnes dans le championnat USL avec trois clubs différents, et malgré les applaudissements remportés par la République de Sacramento, il n’a reçu aucune offre. de la Major League Soccer.

Mais ensuite, en 2019, le Maccabi Haifa de la Premier League israélienne est venu appeler, et il a rapidement remporté le poste de gardien de but partant. Les Verts ont remporté un titre 2021-22 et Cohen a remporté le prix du joueur de l’année de la ligue. Cette saison, le Maccabi Haïfa a atteint la phase de groupes de l’UCL pour la première fois depuis plus d’une décennie.

Placé dans un groupe intimidant avec Benfica, le Paris Saint-Germain et la Juventus, Cohen dit que lui et ses coéquipiers savourent l’opportunité sur une scène à laquelle il aurait à peine cru il y a quatre ans. Même une défaite 2-0 contre Benfica lors du premier match de la phase de groupes n’a pas pu freiner son enthousiasme pour le défi à venir.

“C’est quelque chose dont j’ai rêvé, mais jamais de manière tangible, plus comme des superpuissances que comme rêver d’une nouvelle voiture”, a déclaré Cohen à propos de jouer en Ligue des champions. “Je pense que cela a pris un peu plus de temps pour traiter la première fois que nous nous sommes qualifiés. J’ai été déçu du résultat, mais je pense que nous avons joué avec confiance et que nous avons saisi l’occasion plutôt que de fuir.”

Quant à savoir pourquoi Cohen est passé inaperçu pendant si longtemps, il a dit: “J’étais un peu un étranger.”

Le gardien du Maccabi Haïfa Josh Cohen en action contre Benfica en Ligue des champions. Carlos Rodrigues/Getty Images

Bien qu’il ait joué pour le Santa Clara Sporting – l’un des clubs les plus connus de la région de la baie de San Francisco, et le même qui a produit l’actuel FC Dallas et le milieu de terrain international américain Sebastian Lletget – Cohen n’a jamais fait partie de la US Soccer Development Academy. Au collège, il est resté un inconnu de tous sauf des adeptes les plus dévoués du jeu collégial.

“J’ai toujours été bon, mais ce n’est que plus tard que j’ai été le meilleur dans la région”, a-t-il déclaré.

L’avènement des académies MLS et USL n’a pas beaucoup rendu service à Cohen, car les équipes ont préféré aller avec des quantités connues plutôt que de tenter leur chance sur une relative inconnue.

“En réalité, à ce moment-là, j’aurais été un gardien de but numéro trois, c’est exactement là qu’ils m’auraient placé dans n’importe quelle liste”, a-t-il déclaré. “Et je ne pense pas que les équipes dépensent beaucoup de ressources pour ce poste, que ce soit financièrement ou en termes de temps. Et donc, je pense que ce poste est celui où il s’agit vraiment de prendre la solution la plus simple et la plus simple et peut-être que je ne l’étais pas.”

Mais à chaque arrêt, Cohen a saisi des opportunités pour affiner différentes parties de son jeu. À l’université, il s’est rendu compte de l’importance de pouvoir concourir physiquement et de prendre 30 livres de muscle au cours de sa carrière universitaire. Avec Burlingame, il a appris à quel point il était important d’établir rapidement une chimie avec ses coéquipiers, surtout dans une saison qui n’a duré que trois mois. Son passage avec les Orange County Blues (maintenant Orange County SC) et plus tard avec le Phoenix Rising (les deux équipes USL), l’a exposé à jouer aux côtés de joueurs plus professionnels et au défi d’atteindre ce niveau.

Cette exposition comprenait la pratique aux côtés de la légende de Chelsea Didier Drogba, même si cela signifiait être humilié à l’occasion. L’une des premières séances d’entraînement de Cohen à Phoenix l’a vu jouer un match à petite échelle contre Drogba sur un terrain de 35 à 40 mètres de long. Avec Drogba dans le coin opposé, Cohen a pris une position plus agressive, peut-être à 12-15 mètres de sa ligne. Drogba était dans le coin le plus éloigné, dos au but, avec un adversaire qui faisait pression sur lui.

“Il en quelque sorte, sans même regarder le but, obtient un tir et me frappe à 35 mètres avec son dos au but”, a déclaré Cohen. “Ouais, c’est là que j’étais comme, ‘OK, il n’avait même pas besoin de regarder, il savait exactement où il était, il savait exactement ce qu’il faisait.’ Il faisait juste de petites choses comme ça. C’était toujours impressionnant.”

C’est en 2019 que Cohen a attiré l’attention du directeur général de la République de Sacramento, Todd Dunivant, qui, en regardant Cohen en vidéo, a pensé: “Mec, ce gars a quelque chose.” Mais au-delà de la capacité de Cohen à voler autour du but, c’est la capacité du joueur à réfléchir et à améliorer son jeu – même en travaillant sur sa maîtrise en génie mécanique à Sacramento State – qui a attiré l’attention.

“Je pense que Josh est un gars très cérébral, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Dunivant. “Sa capacité à assimiler des informations, sa capacité à élargir son jeu, à élargir son esprit, tout cela est un peu lié à lui. Il a un gros plafond.”

“Beaucoup de joueurs ne peuvent pas gérer cela, ou ne peuvent pas s’adapter, ne peuvent pas évoluer, ne peuvent pas développer leur jeu. Josh a tout le contraire. C’est exactement ce qu’il fait et ce qu’il a toujours fait. Et il va de mieux en mieux. Il apprend, s’adapte et grandit. Et c’est ce que sa carrière a fait. Et maintenant, il joue dans la phase de groupes de la Ligue des champions.”

Le parcours professionnel de Josh Cohen comprenait plusieurs séjours dans des équipes de l’USL telles que la République de Sacramento. Kelvin Kuo-USA AUJOURD’HUI Sports

Les connexions aident aussi, et c’est avec la République que l’homme aux contacts internationaux limités a pu utiliser son réseau pour faire un bond en avant. Grâce à son héritage juif, Cohen était déjà sur le radar de Haïfa puisqu’il ne compterait pas comme un joueur étranger. Mais sur la liste de la République cette saison-là se trouvait l’ancien capitaine de Haïfa Dekel Keinan, et sa recommandation a aidé à conclure l’affaire.

“J’ai pu voir dès le premier jour à Sacramento qu’il avait un grand potentiel”, a déclaré Keinan, maintenant avec l’équipe du championnat USL Las Vegas Lights, à propos de Cohen. “Le moment où le Maccabi Haïfa [called], ils m’ont posé des questions sur lui et je n’ai pas hésité. Je savais qu’il serait un excellent ajout pour l’équipe, même si tu seras un gardien remplaçant pendant un certain temps. Cela ne s’est pas produit, mais je savais qu’il aurait la patience et qu’il serait respectueux même s’il ne jouerait pas beaucoup. Très facile pour moi de donner ma recommandation.”

“C’est un excellent stoppeur et j’ai vu beaucoup de qualités dont j’étais sûr que le Maccabi Haïfa bénéficierait beaucoup. Il est très calme, ne panique jamais, et il est très important sur la ligne arrière d’avoir un gardien calme derrière tu.”

Le passage de l’USL à la ligue israélienne a nécessité une autre période d’adaptation. Cela a aidé que sa fiancée Jamie soit là pour apporter son soutien, afin de mieux s’adapter à un alphabet différent ainsi qu’aux habitudes de conduite de la population locale que Cohen décrit comme “un peu stressantes et chaotiques”.

ההצבעה לשחקן העונה הייtérie Sorfasié הצמודה ביותר בשנים האחרונותותולבסוף הוכרעה באחוזים בודדים. גם בפאנל שחקני העבר (ניר לוין, יעקב הלל, עודד מכנס, מיכאל זנדברג, אורי אוזן ané. לאחר שקלול ההצבעות הוכרע – גוש כהן הוא שחקן העונה בליגת הבורסה לניירות ערך לעונת 20/21! pic.twitter.com/W89aZUvkc3 — מנהלת הליגות לכדורגל (@IPFL_FOOTBALL) 29 mai 2021

À 27 ans, on a tendance à penser que la compétence technique d’un joueur est complètement formée, mais Cohen s’est vite rendu compte à son arrivée que c’était un domaine qui devait être amélioré, en particulier sa distribution. Ainsi, chaque jour, Cohen se rendait sur le terrain 15 minutes plus tôt et frappait « quelques centaines » de passes à une touche et à deux touches. Le travail quotidien a vite porté ses fruits.

“J’ai immédiatement commencé à voir des améliorations en termes de toucher. Et puis, au fur et à mesure que mon toucher s’améliorait, cela m’a permis de commencer à garder la tête haute et à ne pas regarder le ballon, à regarder les joueurs autour, ce qui a ensuite permis un jeu plus rapide. ” il a dit.

Les perspectives internationales de Cohen le trouvent dans les limbes. Israël n’est pas une option maintenant étant donné que Cohen n’y est pas né et n’est devenu citoyen que plus tard dans la vie, les règles de la FIFA exigent une résidence de cinq ans, et il n’y est que depuis trois ans. Il a tendu la main à l’entraîneur des gardiens de but de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Aron Hyde, il y a quelque temps, mais reste réaliste loin dans le tableau de profondeur des États-Unis.

Pourtant, l’œil de Cohen n’est jamais loin de son pays de naissance, et MLS peut encore être une destination. Un déménagement à Atlanta United plus tôt cette année était sur le point d’être finalisé, mais une blessure à l’épaule prématurée, combinée aux besoins immédiats d’Atlanta, a fait échouer cet accord.

La blessure s’est avérée être une bénédiction, cependant, étant donné que Cohen joue maintenant en Ligue des champions. Maccabi Haifa et Cohen se sont bien acquittés de leur match d’ouverture de l’UCL et ont reçu une frappe de classe mondiale d’Alex Grimaldo. Mais comme il l’a fait si souvent dans sa carrière, Cohen ne fera que s’améliorer grâce à l’expérience.

“J’espère que mon pic est devant moi”, a-t-il déclaré. “C’est ce qui est drôle avec les sommets, c’est que je suppose que vous ne savez jamais que vous êtes sur un jusqu’à ce que vous regardiez en arrière. Donc, j’espère que la route devant moi est toujours une pente raide.”

Compte tenu de la scène qu’il occupe actuellement, plus de gens le remarqueront.