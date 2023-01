Josh Bunting explose en quatrième pour mener Gênes-Kingston devant Sandwich – Shaw Local

GÊNES – Pendant trois quarts, Josh Bunting a eu du mal alors que son équipe Gênes-Kingston se battait dans les deux sens avec Sandwich lors d’un match hors conférence jeudi.

Mais le garde senior est devenu rouge au quatrième quart, marquant 12 points et effectuant tous ses tirs depuis le sol et la ligne des lancers francs, aidant les Cogs à s’éloigner pour une victoire de 52-41 sur les Indiens.

“Je suis entré complètement enfermé”, a déclaré Bunting. «Mon équipe a trouvé un moyen de me faire ouvrir. Je tiens à remercier mon équipe pour cela. Ils ont juste trouvé des opportunités de rupture rapide, et quand nous avons ralenti le ballon, nous avons également eu une belle apparence. J’ai l’impression d’avoir capitalisé sur la beauté.

Les Indiens (11-7) menaient 32-25 à la fin du troisième quart après que les Cogs aient connu leur deuxième sécheresse de plus de quatre minutes du match. Mais un 3 points d’Amir Mullins en fin de quart-temps a donné l’avantage aux Cogs (7-10) pour de bon.

Mais ce fut encore une bataille pendant la majeure partie du quatrième quart-temps. Bunting est entré dans le quart en tirant 1 pour 7 depuis le sol et 2 pour 4 depuis la ligne de faute, mais il n’a eu besoin que de 15 secondes pour drainer un 3 et donner aux Cogs leur plus grande avance du match, 37-33.

Sandwich est passé à 43-41 après que John Krueger s’est connecté sur un revers avec 2:41 à jouer, mais ce sont les derniers points du match pour les Indiens. Bunting a frappé un lay-up moins de 10 secondes plus tard, puis lui et les Cogs ont marqué les sept derniers points du match sur la ligne des lancers francs.

« Nous l’avons défié toute l’année : Soyez fort mentalement. Soyez fort mentalement », a déclaré l’entraîneur de Gênes-Kingston Griffin McNeal. «Je pense que ce soir, il a vraiment intensifié et l’a fait. Il a raté quelques lancers francs en début de match. C’est facile d’être frustré et de laisser ça vous atteindre, mais il s’est ressaisi et a fait quelques lancers francs quand nous en avions vraiment, vraiment besoin.

Bunting a terminé avec 16 points et trois interceptions, tandis que Traven Atterberry a mené les Cogs avec 17 points. Hayden Hodgson a réussi sept rebonds, le meilleur de son équipe.

Genoa-Kingston n’a marqué que plus de quatre minutes après le début du match, et les Indiens ont mené jusqu’à huit points en première demie. GK a finalement obtenu le score à égalité à 12, et le jeu a fait des allers-retours jusqu’à la fin du troisième.

«Nous avons commencé assez lentement, puis en seconde période, nous sommes sortis assez forts. Nous sommes sortis enfermés », a déclaré Bunting. « Nous avons tous joué en équipe. Nous avons ralenti le ballon – un excellent mouvement de balle tout autour.

L’entraîneur de Sandwich, Kevin Kozan, a déclaré que son équipe éprouvait des difficultés au début de la nouvelle année, après avoir perdu plus tôt cette semaine contre Ottawa.

“Mal. Vraiment mauvais. C’est deux matchs de suite », a déclaré Kozan. « Nous ne pouvions pas tirer de lancers francs. Nous ressemblons à une équipe JV en ce moment. C’est vraiment comme ça. Je ne sais pas ce que c’est. Nous sommes timides pour tirer, et nous étions 11-5 au début de la nouvelle année. C’est juste frustrant. Nous sommes une meilleure équipe que ce que nous avons montré. Il ne nous reste plus qu’à recoller les morceaux. … J’adore ces gars-là, mais nous avons du travail à faire.

Evan Gottlieb a mené les Indiens avec 13 points, Chance Lange en a ajouté 12 et Owen Sheley a récolté 10 points et huit rebonds.

Kozan a déclaré que son équipe avait joué son meilleur basket de la saison lors du tournoi de Plano la semaine dernière, et il espère que les difficultés de l’équipe sont simplement dues au retour au quotidien de la saison régulière après quelques semaines en mode tournoi de vacances.

« J’espère que c’est ça. C’est ce que je vais blâmer », a déclaré Kozan. «Nous venons littéralement de finir de jouer notre meilleur basket-ball de toute l’année, avec une fiche de 3-1. … Nous allons jouer notre meilleur basket pour – pour être honnête – jouer notre pire. Mais il reste 13 matchs. Il y a beaucoup à réparer, mais nous y arriverons.