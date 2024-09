Josh Brolin ne participera pas à la série Green Lantern de HBO

Josh Brolin ne portera pas la bague, après tout.

L’acteur a refusé une offre pour jouer dans Lanternesla série DC Studios basée sur le personnage de super-héros Green Lanterns, selon des sources Le Hollywood Reporter.

Brolin était pressenti pour jouer Hal Jordan, le héros arrogant de Green Lantern précédemment joué par Ryan Reynolds dans le film malheureux de 2011. Lanterne verte Selon plusieurs sources, l’acteur aurait reçu une offre fin août. A la fin du week-end dernier, sa décision était prise. Aucun autre détail n’était disponible.

Lanternes a déjà un pedigree élevé comme Les Ozarks Chris Mundy est le showrunner de la série de huit épisodes et co-écrit avec Damon Lindelof, le créateur de la série télévisée de HBO. Les Veilleurs et émission de télévision phare Perduainsi que Tom King, auteur de bandes dessinées et lauréat du prix Eisner. La série, qui fait partie de la chaîne HBO, est en train de procéder à un casting et de recruter des réalisateurs. Le tournage de la série devrait avoir lieu de janvier à juin à Atlanta l’année prochaine.

Le casting aurait été un autre titre dans le CV de Brolin dans la bande dessinée. Il est un habitué du genre, notamment en incarnant Thanos dans le film de James Gunn, co-directeur actuel de DC Studios. Les Gardiens de la Galaxieainsi que dans les Russo Bros. Avengers : La guerre de l’infini et Avengers : Fin de partieIl a également joué Cable dans Deadpool 2 en face de Reynolds (qui s’est même moqué de son propre Lanterne verte film dans une scène post-crédits).

L’idée que Brolin incarne Jordan a fait beaucoup parler sur Internet, même si cela n’a jamais été une certitude. Des rumeurs ont également circulé autour de plusieurs autres stars, mais on ne sait pas vraiment si ces rumeurs sont fondées. Matthew McConaughey, par exemple, ne portera pas la bague, selon certaines sources.

Lanternes est décrit comme ayant un caractère granuleux Véritable détective L’histoire se concentre sur Jordan qui encadre à contrecœur un jeune Lantern, John Stewart, qui dans l’histoire de l’édition DC a été l’un des premiers super-héros noirs de la société. L’histoire voit les deux personnages enquêter sur un meurtre lié à la Terre avec des implications plus vastes. Des sources affirment que DC et les producteurs recherchent un acteur jeune et plus frais pour le rôle à jouer face à un nom plus âgé et plus connu.