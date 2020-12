Bienvenue au MCU, petit.

Avengers acteur Josh Brolin et sa femme Kathryn Boyd juste accueilli leur deuxième bébé dans la famille. Kathryn a donné naissance à son «petit ange» le jour de Noël – plusieurs jours passé sa date d’accouchement.

« Chapelle Grace Brolin», a partagé la fière maman sur Instagram le dimanche 27 décembre. « Né à 18h20 le 25/12/20. Notre petit ange du soir de Noël. »

Plus tôt ce mois-ci, la créatrice de denim a jailli de son paquet de joie, écrivant le 19 décembre: « Nous vous aimons tellement maintenant, sortez déjà ici !!! » Puis elle ajoutée, « Je pensais qu’aujourd’hui apporterait une bonne dose de drame. Maistttt non … non. Encore enceinte. Juste au cas où vous vous poseriez la question. Encore enceinte. »

La maman de 33 ans a initialement annoncé sa grossesse en juillet, taquinant sur Instagram: « Les Brolin sont en pleine croissance !! Notre petite fille de décembre est en route … »

Quant à Josh, il semble qu’il comptait jusqu’à la naissance de leur bébé en passant du temps nu. Plus tôt en décembre, l’acteur (qui joue Thanos à l’écran) a partagé une photo trop révélatrice de lui-même sur Instagram, avec la légende: « À la fin de la journée, une vie sera jugée [sic] par combien de fois tu étais nu. Personne n’a dit qu’ils voulaient dire métaphoriquement. «

La photo a été prise par Kathryn, prouvant que les parents aiment encore s’amuser un peu.