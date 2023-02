Josh Bohannon atteint la cinquantaine alors que les Lions d’Angleterre font match nul pour le premier test contre le Sri Lanka A | Nouvelles du cricket

Josh Bohannon a marqué 57 buts alors que les Lions d’Angleterre ont battu le dernier jour pour faire match nul avec le Sri Lanka A lors du premier test non officiel à Galle.

L’Angleterre a obtenu 333 points pour la victoire après que le Sri Lanka A a déclaré le 662-9 après un effondrement de six guichets pour huit points de 654-3.

Les Lions vacillaient à 71-4 une fois que Tom Abell (11) – nommé dans les équipes de balles blanches de l’équipe senior d’Angleterre pour la tournée du Bangladesh en mars – a rejoint Alex Lees (1), le skipper Haseeb Hameed (15) et Tom Haines ( 20) en étant licencié.

Bohannon et Jack Haynes (43) ont stabilisé les manches avec un stand de cinquième guichet de 84 et lorsqu’ils sont tombés en l’espace de trois overs, Jamie Smith (39no) et Liam Patterson-White (25) ont ajouté 62 autres alors que l’Angleterre se terminait le 221-7.

Patterson-White (3-230) et son compatriote Jack Carson (4-173) ont récolté sept guichets combinés lors de la deuxième manche du Sri Lanka A, une dans laquelle Nishan Madushka a fait 241, Oshada Fernando 114 et Nipun Dhananjaya 128.

Les faits saillants pour l’Angleterre tout au long du match comprenaient un parcours de cinq guichets pour le couturier du Yorkshire Matt Fisher lors des premières manches du Sri Lanka A et un siècle pour le frappeur du Sussex Tom Haines lors de la fouille d’ouverture des Lions.

L’Angleterre affrontera le Sri Lanka A lors d’un deuxième test de quatre jours à partir de mardi, avant que les équipes ne disputent trois matches d’une journée les 15, 18 et 21 février.