Josh Berry, Stewart-Haas Racing travaille à la finalisation du contrat pour la NASCAR Cup Series: Sources

Josh Berry et Stewart-Haas Racing travaillent à la finalisation d’un contrat qui verrait Berry conduire à plein temps pour l’équipe de la NASCAR Cup Series à partir de 2024, et un accord devrait être conclu dans les semaines à venir, plusieurs sources informées sur le négociations racontées L’athlétisme. Aucun contrat n’a encore été signé, selon les sources. Voici ce que vous devez savoir :

Berry occupe la place sur la liste de la Coupe SHR actuellement occupée par le retraité Kevin Harvick, où il devrait être jumelé au chef d’équipe vainqueur du championnat Rodney Childers, qui a dirigé l’équipe de Harvick au cours des 10 dernières années.

Berry pilote actuellement à plein temps dans la série Xfinity de deuxième niveau pour JR Motorsports, co-détenue par Dale Earnhardt Jr.

Il est également pilote de réserve pour Hendrick Motorsports en Cup, où il a effectué huit départs cette saison en remplacement des blessés Chase Elliott et Alex Bowman.

Au cours du relais de huit courses de Berry en tant que remplaçant de Hendrick pour ses équipes n ° 9 et 48, il a terminé trois fois dans le top 10, avec un meilleur résultat de deuxième à Richmond Raceway le mois dernier. Dimanche dernier au North Wilkesboro Speedway, pilotant à la place de Bowman, il a remporté une course de qualification pour gagner une place dans la All‐Star Race.

« Vous ne voyez pas vraiment son agressivité tant qu’il n’en a pas besoin, ce que vous voulez chez chaque pilote », a déclaré le vice-président de Hendrick, Jeff Gordon, après la course du 2 avril à Richmond. « Vous voulez qu’ils soient patients quand ils ont besoin d’être patients et agressifs quand ils ont besoin d’être agressifs, et il semble avoir cette capacité.

« Josh a fait un excellent travail ; il y a vraiment mis beaucoup d’efforts.

Le chemin de Berry vers la première série de NASCAR est différent de celui de nombreux pilotes qui ont récemment atteint la Coupe, un voyage de cols bleus qui l’a rendu populaire auprès de nombreux fans. Le joueur de 32 ans n’a pas couru à plein temps dans Xfinity jusqu’à la saison dernière, à un âge où de nombreux pilotes sont déjà passés au niveau de la Coupe, et n’avait pas non plus le soutien financier à apporter à une équipe potentielle pour accélérer son chemin vers le développement de NASCAR. échelle.

Mais avec le soutien indéfectible de son bon ami Earnhardt, pour qui il a conduit dans des courses régionales à travers le centre de l’Atlantique pendant plusieurs années, Berry a finalement obtenu une opportunité à plein temps avec l’équipe Xfinity d’Earnhardt. En 73 départs au total, il a remporté cinq courses et terminé quatrième du championnat l’an dernier.

Ce que Berry a fait dans Xfinity, combiné à ses performances impressionnantes en remplacement d’Elliott et de Bowman, a élevé le stock de Berry au point où il était l’un des meilleurs pilotes disponibles sur le marché.

« J’ai beaucoup appris sur moi-même au cours des cinq dernières semaines », a déclaré Berry le 15 avril lors du week-end du retour d’Elliott. « C’est définitivement différent de la course Xfinity, mais j’ai l’impression d’avoir été plongé dans une situation assez difficile, et je pense que nous sommes tous très positifs à propos de l’expérience. Je pense que cela a beaucoup contribué à ma confiance. Je suis vraiment reconnaissant pour cette expérience et ce qu’elle a fait pour moi.

« Nous verrons ce que l’avenir nous réserve. J’adorerais piloter une voiture de Coupe, mais pour le moment, j’essaie juste de rester concentré sur cette équipe (JRM). Nous continuons à travailler dur pour construire des voitures de course rapides, nous gagnerons des courses et je serai probablement dans la Cup Series.

SHR, copropriété de Tony Stewart et Gene Haas, cherche un pilote après que Harvick a annoncé en janvier que la saison à venir serait sa dernière avant de se retirer. Harvick, qui a participé à la Coupe depuis 2001, a rejoint SHR en 2014 et au cours de son mandat stellaire au sein de l’organisation, il a remporté les 37 meilleures courses de la série au cours de cette période, le championnat de la série 2014, et a obtenu cinq fois une place dans le Championship Four – le tout avec Childers comme chef d’équipe.

SHR est considéré comme l’une des quatre grandes équipes de NASCAR et Childers est l’un des meilleurs chefs d’équipe du garage, ce qui signifie que Berry entre dans une situation qui présente une opportunité d’être compétitif. Cela représente également un changement de constructeur pour Berry, qui a été aligné avec Chevrolet mais qui conduira désormais pour SHR soutenu par Ford.

