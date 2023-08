Josh Allen traite Aaron Rodgers de tricheur des mois après le tournoi de golf – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Sean Ryan/IPS/Shutterstock / TANNEN MAURY/EPA-EFE/Shutterstock

Josh Allen27 ans, n’a retenu aucune opinion lors de l’épisode du 2 août de Pardonnez ma prise. Le quart-arrière des Buffalo Bills a même fouillé Aaron Rodgers, 39 ans, lors de l’interview franche ! Bien que le joueur des Jets de New York ait remporté le tournoi de golf AT&T Pebble Beach Pro-Am en février, Josh a allégué le contraire. Après que l’hôte ait demandé: « Aaron Rodgers a triché, n’est-ce pas? », Josh a plaisanté: « Il l’a fait. Il a fait. J’aime Aaron, mais il l’a fait.

@pardonmytake Aaron Rodgers a triché dans le match de golf avec Josh Allen #joshallen #bills #nfl #football #aaronrodgers ♬ son original – pardonmytake

Plus tard, hôte Big Cat (vrai nom Dan Katz), a accusé Aaron d’avoir « mis des sacs de sable » Josh. « Pas seulement moi… le monde ! », a applaudi le joueur de 27 ans. L’autre co-animateur a demandé ce que faisait exactement le joueur de 39 ans et Josh ne s’est pas retenu. « Il a peut-être reçu sept ou huit coups de trop à Pebble Beach, ou neuf », a-t-il allégué. Il a également précisé qu’il répétait ce que « d’autres sources » avaient dit. « Pas de moi – C’est ce que disent d’autres sources, je ne dis pas ça », a déclaré Josh.

Après le co-animateur de Big Cat, Commentateur PFT (né Eric Sollenberger), a plaisanté en disant que « Aaron Rodgers devrait être en prison », a convenu Josh en plaisantant. « Je dirais que beaucoup de golfeurs ont peut-être pensé cela aussi », a déclaré le joueur de la NFL. Peu de temps après l’épisode de podcast désormais viral atterri en ligne, de nombreux fans de la série ont profité des commentaires pour réagir aux allégations de tricherie. « Nous savons que Rodgers est un tricheur », un auditeur écrit, tandis qu’un autre a défendu Aaron. « Si vous n’êtes pas un golfeur professionnel, vous êtes un amateur. Le golf est un sport difficile, peut-être que Rodgers a passé une bonne journée. Désolé Bills, mais on dirait que quelqu’un agit comme un bébé qui pleure », le fan de podcast séparé tweeté.

@pardonmytake Josh Allen nous dit que les paparazzi étaient sur un bateau pour prendre une photo de lui et de sa nouvelle petite amie #nfl #joshallen #football #bills #haileesteinfeld ♬ son original – pardonmytake

Tout drame de golf mis à part, Josh a également pris le temps de discuter de sa petite amie, Hailee Steinfeld, 26. Lorsque PFT l’a félicité pour avoir fait la une des journaux pour avoir embrassé l’actrice, Josh a noté qu’il était choqué que quiconque se soucie de sa vie personnelle. « Le fait que quelqu’un se soucie de cela m’étonne toujours », a-t-il déclaré. Big Cat a complimenté l’ensemble de Josh sur les photos du PDA et a dit qu’il avait l’air « bien en short ». Josh a ensuite exprimé son dédain pour les photos de paparazzi. « J’ai juste ressenti ce sentiment grossier », a-t-il déclaré. « Insécurité. Pas d’intimité. [I was] comme, ‘Qu’est-ce qui ne va pas avec toi?’ «

Le Dickinson alun et Josh ont été liés pour la première fois en mai, après avoir été aperçus en train de prendre des sushis ensemble à New York. Plus tard, début juillet, les tourtereaux se sont emballés sur le PDA alors qu’ils étaient à Cabo ensemble pour une escapade romantique. Avant Hailee, Josh était lié à Bretagne Williamsalors que le joueur de 26 ans était auparavant lié à Une direction alun Niall Horan, 29.

