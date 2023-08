Josh Allen parle enfin de la romance de Hailee Steinfeld pour la première fois – Hollywood Life

Voir la galerie





Josh Allen, 27 ans, veut garder sa vie personnelle à l’abri des projecteurs. Le quart-arrière des Buffalo Bills a révélé sa réaction aux gros titres et aux photos de sa romance avec Hailee Steinfeld, 26 ans, dans une nouvelle interview. « Le fait que quelqu’un s’en soucie me souffle toujours », a déclaré Josh dans l’épisode du 2 août de la Pardonnez ma prise podcast.

Josh et Hailee sont liés de manière romantique depuis mai 2023, et ils ont été aperçus en train de s’embrasser pendant leurs vacances au Mexique le week-end du 4 juillet. Le footballeur a révélé dans l’interview du podcast qu’il avait vu les photographes sur un bateau alors qu’ils prenaient des photos de ses moments privés. « J’ai juste ressenti ce sentiment grossier », a admis Josh. « Insécurité. Pas d’intimité. [I was] comme, ‘Qu’est-ce qui ne va pas avec les gens?’ «

Josh n’a pas mentionné Hailee par son nom lors de l’interview, mais Pardonnez ma prise co-hôte Dan « Big Cat » Katz a fait référence à Hailee quand il a demandé à Josh s’il regardait la sitcom classique Seinfeld. « Êtes-vous fan de Steinfeld ? » demanda Gros Chat. Josh a répondu qu’il était un « grand fan » de Seinfeld mais n’a pas abordé directement la référence Hailee. Il a dit que Big Cat « avait fait du bon travail » en tissant ce nom dans leur discussion.

Le Bills QB se prépare pour une nouvelle saison dans la NFL. Le premier match de pré-saison de l’équipe aura lieu le 12 août contre les Colts d’Indianapolis, et il sera en mode saison complète de la NFL le reste de l’année. De retour en juin, PERSONNES a rapporté que Josh et Hailee en étaient encore aux premiers stades de leur relation et que les choses n’étaient pas encore trop sérieuses.

« Il va être très occupé avec le camp d’entraînement, donc ils ne mettent pas trop de pression sur les choses et ils verront où ça mène », a déclaré la source. L’initié a également ajouté : « C’est nouveau, mais ils s’amusent. »

