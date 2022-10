Josh Allen MVP en 2022 ? | Les Seahawks de Seattle sont-ils mieux avec Geno Smith ? | Nouvelles de la NFL

Josh Allen a lancé pour un record de 424 verges en carrière alors que les Bills de Buffalo ont battu les Steelers de Pittsburgh 38-3 lors de la cinquième semaine

Une autre belle semaine dans la NFL, avec un autre match passionnant à Londres au Tottenham Hotspur Stadium. C’était génial d’avoir les Packers de Green Bay et leurs fans pour la première fois ; voici mes autres principaux plats à emporter de la semaine cinq…

1) La défense de Dallas est réelle

Ce fut une performance remarquable de la défense des Cowboys de Dallas dimanche, bien que contre une ligne offensive des Rams de Los Angeles qui est vraiment en difficulté. Nous avons vu à quel point Micah Parsons est dominant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Cowboys de Dallas contre les Rams de Los Angeles lors de la cinquième semaine de la saison NFL. Faits saillants des Cowboys de Dallas contre les Rams de Los Angeles lors de la cinquième semaine de la saison NFL.

Alors que les Cowboys attendent que Dak Prescott revienne d’une blessure au quart-arrière, ils ont formé une équipe complète. Une fois qu’il sera de retour, ils seront très bons à regarder.

Il y a un énorme match à venir ce dimanche soir, alors que les Cowboys partent sur la route pour affronter les Eagles de Philadelphie invaincus, mais Dallas a les armes défensives pour pouvoir se tenir face aux Eagles.

Ils ont juste besoin de Cooper Rush pour continuer à ne faire aucune erreur. C’est tout ce qu’ils lui demandent en ce moment et il tient ses promesses.

Je pense que ça promet d’être un match très compétitif contre les Eagles.

2) Josh Allen MVP en 2022 ?

Alors que les Bills de Buffalo ont géré les Steelers de Pittsburgh 38-3 dimanche, on nous a rappelé que leur quart-arrière Josh Allen est un candidat MVP définitif cette saison. En ce moment, personne ne joue mieux au football que lui.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Steelers de Pittsburgh contre les Bills de Buffalo lors de la cinquième semaine de la saison NFL. Faits saillants des Steelers de Pittsburgh contre les Bills de Buffalo lors de la cinquième semaine de la saison NFL.

Il fait des jeux ‘wow’ chaque semaine, et maintenant sa force de bras est égalée par sa précision. Il a des armes sur tout le terrain et il rend les joueurs autour de lui meilleurs chaque semaine.

Il est exactement ce que je pensais qu’il allait faire dans la saison, un candidat MVP. Et pareil pour Buffalo, un concurrent du Super Bowl.

3) Les Niners ont perfectionné le plan de match de Jimmy G

Nous avons vu ce week-end, avec leur victoire pratique 37-15 sur les Panthers de la Caroline, la façon dont les 49ers de San Francisco prévoient de gagner des matchs de football – avec juste assez de Jimmy Garoppolo.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des 49ers de San Francisco contre les Panthers de la Caroline lors de la cinquième semaine de la saison NFL. Faits saillants des 49ers de San Francisco contre les Panthers de la Caroline lors de la cinquième semaine de la saison NFL.

Ils vont s’appuyer sur les meneurs de jeu qu’ils ont autour de lui et sur leur superbe défense.

Je pense que la défense est finalement ce qui va conduire cette équipe. Si San Francisco devient une force plus forte cette saison, la défense sera un facteur important.

Les 49ers ont une bonne profondeur, des deux côtés du ballon, ils sont bien entraînés et ils montrent qu’ils seront dans le coup au moment critique.

Le NFC West est vraiment serré, mais si vous me demandiez en ce moment pour qui je penche, ce serait les 49ers. Cela veut dire quelque chose, étant donné que les champions en titre du Super Bowl sont dans cette division, mais ils ne semblent tout simplement pas bien pour le moment.

4) Seattle est-il meilleur avec Geno Smith au QB ?

C’est une question incroyable à poser, mais je l’ai posée dans le Sports du ciel studio dimanche soir : les Seahawks de Seattle sont-ils meilleurs avec Geno Smith au quart-arrière qu’avec Russell Wilson ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Seahawks de Seattle contre les Saints de la Nouvelle-Orléans de la cinquième semaine de la saison NFL. Faits saillants des Seahawks de Seattle contre les Saints de la Nouvelle-Orléans de la cinquième semaine de la saison NFL.

Mais quand vous pensez à quel point Wilson est en difficulté et à quel point les Broncos de Denver ont l’air mal à l’aise en ce moment, c’est en fait une bonne question à poser, car Geno, quant à lui, tire sur tous les cylindres pour les Seahawks.

Il joue gratuitement, joue pour le plaisir et savoure cette seconde chance qui lui est offerte.

Seattle ne peut pas vraiment jouer en défense pour le moment, ce qui ne plaira pas à l’entraîneur-chef Pete Carroll, mais Geno, DK Metcalf et Tyler Lockett cliquent tous sur l’attaque. Ils rendent les Seahawks passionnants à regarder.

5) Parlons des Jets

Les Jets de New York ont ​​​​montré avec leur victoire 40-17 contre les Dolphins de Miami dimanche qu’il y a un très bel avenir au coin de la rue pour cette franchise.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Dolphins de Miami contre les Jets de New York lors de la cinquième semaine de la saison NFL. Faits saillants des Dolphins de Miami contre les Jets de New York lors de la cinquième semaine de la saison NFL.

Ils sont 3-2 au cours des cinq premières semaines, ce qui représente un très bon début. Mais il ne s’agit même pas nécessairement de cette saison; ils ont tellement de grands jeunes joueurs qui se renforcent chaque semaine.

Breece Hall avait 197 verges de mêlée, Zach Wilson a marqué sur une course de touché, Sauce Gardner a eu une sécurité et une interception qui a mis en place un TD.

Ils ont eu quelques bons cours de repêchage et c’est de bon augure car l’entraîneur-chef Robert Saleh cherche à créer une culture gagnante à New York. J’ai été très impressionné par la façon dont les Jets ont remporté des victoires de différentes manières au cours des deux dernières semaines.

Joueur de la semaine : Josh Allen

Allen a couru hors des portes contre les Steelers dimanche. Il a eu une passe de touché de 98 verges à Gabe Davis lors du premier entraînement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Josh Allen a trouvé le receveur éloigné des Buffalo Bills Gabe Davis alors qu’il courait dans un incroyable touché de 98 verges contre les Steelers de Pittsburgh. Josh Allen a trouvé le receveur éloigné des Buffalo Bills Gabe Davis alors qu’il courait dans un incroyable touché de 98 verges contre les Steelers de Pittsburgh.

Il a lancé pour un sommet en carrière de 424 verges dans le match, mais cela aurait très bien pu être de 624! Les Bills ont annulé les chiens en seconde période; Allen avait 348 verges, l’équivalent d’un match entier de statistiques, à la mi-temps.

Le gars est une élite. Et il affronte un autre quart-arrière vraiment élite à Patrick Mahomes ce week-end – leur rencontre contre les Chiefs de Kansas City dimanche est un match énorme.

En raison de ce qui s’est passé lors des séries éliminatoires l’année dernière, cela signifie quelque chose pour Allen et les Bills. Cela pourrait être la nouvelle rivalité Tom Brady-Peyton Manning. Allen et Mahomes sont déjà deux géants de la NFL.

Jeu de la semaine : Cameron Dantzler

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

C’est une chose d’intercepter une passe qui a été lancée en l’air, c’en est une autre de récupérer un échappé qui a déjà été projeté au sol.

Mais quand le ballon est fermement entre les mains du receveur adverse, et que vous le lui enlevez et que vous commencez à courir dans l’autre sens, vous ne faites pas que prendre le ballon, vous écrasez son esprit et luttez contre le jeu. des Bears de Chicago.

C’était un chiffre d’affaires de niveau supérieur de Cameron Dantzler pour le gagner pour les Vikings du Minnesota contre les Bears dimanche. Un jeu incroyable !

Entraîneur de la semaine : Brian Daboll

Ce que Brian Daboll a fait avec les Giants de New York a été remarquable au cours des cinq premières semaines de la saison.

L’entraîneur-chef des Giants de New York, Brian Daboll, a mené son équipe à une superbe victoire contre les Packers de Green Bay à Londres dimanche

Avoir cette équipe 4-1, alors qu’ils ne sont pas complètement vendus au quart-arrière Daniel Jones, ils sont minces comme receveur large et ils amènent de jeunes joueurs en défense, a été incroyable.

Cela ne fait que parler du coaching de Daboll. Cela parle aussi à l’équipe qui achète. Il y a une ténacité là-bas; ils ont creusé profondément contre les Packers à Londres dimanche, après s’être retrouvés dans un trou de 17 points en première mi-temps.

Je suis très impressionné par les Giants, et particulièrement par leur créativité en attaque sous Daboll.

Sur mon radar : les Jaguars déçoivent pour la deuxième semaine consécutive

Cela doit être le pire résultat pour Trevor Lawrence et les Jaguars de Jacksonville cette saison, perdre à domicile contre les Texans de Houston alors sans victoire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Texans de Houston contre les Jaguars de Jacksonville lors de la cinquième semaine de la saison NFL. Faits saillants des Texans de Houston contre les Jaguars de Jacksonville lors de la cinquième semaine de la saison NFL.

Lawrence a eu cinq revirements à Philadelphie la semaine précédente, dont quatre échappés contre les Eagles, puis il enchaîne avec deux interceptions contre Houston, ce qui est extrêmement décevant.

La raison pour laquelle ils sont sur mon radar est que j’ai soutenu les Jags pour qu’ils soient bons et compétitifs cette année… alors maintenant, comment réagissez-vous ?

C’est une équipe beaucoup plus talentueuse et beaucoup plus mature qu’elle ne l’a montré dimanche, alors comment Lawrence et Jacksonville rebondissent-ils après quelques semaines difficiles ? Je serai impatient de voir.

Rejoignez Neil Reynolds et ses invités pour leur émission NFL Review de deux heures sur le meilleur de l’action du week-end – tous les mardis à partir de 21h sur Sky Sports NFL.