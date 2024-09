Josh Allen, le QB des Bills, a déclaré que sa main blessée allait bien après la victoire contre les Cardinals : « Je ne suis pas médecin »

Dimanche a marqué le quatrième match en carrière d’Allen avec au moins deux touchés par la passe et au moins deux touchés par la course, le plaçant à égalité avec Steve Young, membre du Temple de la renommée, pour le plus grand nombre de matchs de ce type dans l’histoire de la NFL. Le QB a également marqué son 10e match en carrière avec au moins deux touchés par la course, à égalité avec Cam Newton pour le plus grand nombre par un QB dans l’histoire de la NFL, derrière seulement les 12 de Jalen Hurts.