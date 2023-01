Josh Allen et Stefon Diggs sont les têtes d’affiche de neuf projets de loi qui détermineront le sort des séries éliminatoires

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Les Bills de Buffalo ont connu une autre saison régulière réussie. Mais maintenant, c’est un tournoi gagnant ou rentrant. Et le prix est un trophée du Super Bowl, qui a échappé à cette franchise tout au long de son histoire. Le quart-arrière Josh Allen et son équipe de Bills incroyablement talentueux ont autant de chances que n’importe quelle équipe de repartir avec une bague.

Mais ils ont eu leurs lacunes en attaque et en défense cette année. Ils ont eu leurs combats. Et je pense que si Buffalo veut tout gagner, les Bills auront besoin de l’excellence des neuf membres suivants de l’équipe, y compris les joueurs et les entraîneurs.

Alors que Buffalo se prépare pour les Dolphins de Miami lors de la ronde des jokers dimanche, plongeons dans les projets de loi les plus importants pour cette course d’après-saison. Ces neuf hommes détermineront si Buffalo remporte son premier Super Bowl ou termine cette série éliminatoire comme tous les autres – avec une défaite.

Entraîneur-chef Sean McDermott

Il faut commencer par McDermott, l’entraîneur-chef et leader de cette équipe. À la suite de l’arrêt cardiaque de Damar Hamlin et du traumatisme qui l’a entouré, McDermott a fait preuve d’une solide boussole morale. Il a rassemblé ses joueurs après l’incident sur le terrain – et s’est immédiatement rendu compte qu’il devait les obtenir désactivé le champ. Sa priorité était de s’occuper d’eux et de se rendre à l’hôpital. Son intelligence émotionnelle dans la gestion de l’une des situations les plus difficiles a été exceptionnelle. Et je ne doute pas qu’il continuera à soutenir ses joueurs à travers le bilan émotionnel de la situation de Hamlin.

En ce qui concerne le football, McDermott a été un succès en saison régulière, avec une fiche de 13-3. Et il a eu du succès en séries éliminatoires, avec une fiche de 3-4. Hélas, il sera jugé par son record du Super Bowl. Et pour l’instant, il n’y a rien à juger. McDermott devra gérer son équipe de manière schématique et stratégique dans les prochaines semaines. Chaque décision de quatrième essai, chaque remplacement, chaque appel de temps mort – tout compte dans cette atmosphère de séries éliminatoires immensément intense.

QC Josh Allen

Il sera difficile pour Allen de prétendre qu’il est le meilleur quart-arrière de la NFL sans une bague du Super Bowl. Allen a terminé la saison avec 267,9 verges par la passe par match, 35 passes de touché et 14 interceptions. Il a ajouté 124 courses pour 762 verges et sept touchés au sol.

Il pourrait ne pas gagner le MVP, avec Patrick Mahomes faisant plus avec moins, Joe Burrow éclairant les boîtes de statistiques de passage et Jalen Hurts se précipitant et passant avec tant de succès.

Allen a eu ses problèmes avec les chiffres d’affaires, mais assez follement, il est tellement bon qu’il peut souvent surmonter ces erreurs majeures et remporter une victoire. En séries éliminatoires, il ne peut pas prendre le risque. Il devra limiter ses interceptions au minimum – son état d’esprit de prise de risque devra changer.

Mais à part ça, c’est l’année d’Allen. L’équipe est extrêmement talentueuse. Il a le casting de soutien. Allen doit profiter de cette fenêtre.

WR Stefan Diggs

Il est LUI. Qu’y at-il à dire?

BC Tre’Davious Blanc

Les Bills se sont très bien débrouillés sans White alors qu’il se remettait d’une blessure au LCA subie en 2021. Mais leur secondaire a été le maillon le plus faible de la défense, avec les demi de coin Taron Johnson (emplacement), Dane Jackson, Christian Benford et Kaiir Elam aux prises avec des blessures et performance globale. Ils seront sans sécurité Hamlin, bien sûr, cependant – bonne nouvelle – il a été libéré de l’hôpital de Cincinnati lundi et est de retour à Buffalo.

Sur Pro Football Focus, Johnson est le demi de coin le mieux classé et le 11e défenseur le mieux classé de l’équipe. Ce n’est pas particulièrement impressionnant.

Blanc, quant à lui, est le 14e meilleur. Mais s’il y a un joueur qui peut monter dans les semaines à venir, c’est White, qui était un véritable CB1 avant sa blessure. Il a déjà sauté de la 20e meilleure note de la semaine 16.

Si White peut recommencer à fermer les vrais WR1 – ou même à les limiter – alors cette défense sera vraiment spéciale.

RB James cook

Au début de cette saison, l’attaque de Buffalo manquait de piquant. À la mi-saison, tout le monde savait que le receveur vedette Diggs était le gars incontournable dans les moments cruciaux. Alors que Diggs était généralement excellent comme option principale, les Bills ont eu du mal à développer une option secondaire. L’attaque précipitée manquait d’éclat. Pass-catchers Gabe Davis, Isaiah McKenzie et Dawson Knox ont vu leur production baisser ou rester statique. Allen a commencé à courir le ballon plus souvent dans des situations cruciales – et il a eu une série d’interceptions, avec six sur une période de trois matchs.

Récemment, le porteur de ballon recrue James Cook a été le meneur de jeu efficace et explosif qui manquait apparemment à l’offensive. Avec 22 touches au cours des deux dernières semaines, Cook a joué un rôle dans le jeu des passes et de la course. En tant qu’option nerveuse hors du champ arrière, il a été une aubaine pour l’attaque des Bills à la fin de la saison régulière.

DE Grégory Rousseau

Rousseau a repris le flambeau en tant que grand meneur de jeu de l’équipe sur la ligne défensive.

Il n’est pas au niveau de Von Miller, mais toute l’unité s’est renforcée depuis que le futur Hall of Famer a subi sa blessure au LCA début décembre. Les Rushers Shaq Lawson, AJ Epenesa et Ed Oliver ont tous très bien joué ces dernières semaines. Mais Rousseau est la plus grande menace de toutes. Sa note PFF est de 83,6, la deuxième meilleure de l’équipe – derrière celle de Miller.

Coordonnatrice défensive Leslie Frazier

Frazier a mené une sacrée défense cette année, l’unité terminant deuxième en points par match alloués (17,9), sixième en verges allouées par match (319,1) et quatrième en DVOA (-10%).

C’est assez simple : l’approche pragmatique de Frazier a aidé à placer des joueurs extrêmement talentueux dans des positions où, en tant qu’unité de 11 joueurs, la défense des Bills est l’une des meilleures de la NFL. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le DC vétéran peut maintenir cela.

Il devra retrouver la même magie qu’il avait lorsque sa défense a forcé deux revirements à Mahomes lors de la semaine 6.

Coordonnateur offensif Ken Dorsey

Dorsey a poussé cette attaque à être dynamique. Et quand il a vu qu’Allen et Diggs étaient trop au centre du chemin de l’équipe vers la victoire, le CO a essayé d’impliquer plus de gens. Non seulement cela aiderait Allen à rester en bonne santé (avec moins de jeux précipités), mais cela pourrait également aider le QB à ne pas prendre autant de risques à la recherche de jeux qui changent la donne (ce qui pourrait entraîner moins de revirements).

Il y a place pour la critique de Dorsey, cependant. L’attaque passagère des Bills n’a pas l’air aussi dynamique qu’elle le devrait. Il y a des raisons de se demander pourquoi Davis, McKenzie et Knox n’ont pas eu de plus longues années. Et il y a des raisons de se demander pourquoi Allen a dû diriger l’équipe en se précipitant dans neuf de ses 16 matchs de saison régulière.

Dorsey peut faire taire ce scepticisme lors de cette série éliminatoire.

KG Matt Milano

Milano ne reçoit pas assez d’amour. Mais ne vous y trompez pas : il est l’un des défenseurs les plus importants de l’équipe. Il est aussi l’un des meilleurs secondeurs de la ligue.

Milano fait à peu près tout pour sa défense et, plus important encore, il se présente au moment le plus important. C’est formidable qu’il ait terminé deuxième de l’équipe pour les plaqués (99), les interceptions (3) et les ruptures de passes (11). Mais il est encore plus important qu’il ait réussi d’énormes sacs et tacles pour perdre dans la zone rouge lors de plusieurs matchs cette année. Il a dirigé l’équipe avec 12 TFL. Il enlève des points aux fautes adverses. Il a également marqué le seul touché défensif de l’équipe.

Ce type de valeur est difficile à quantifier dans les statistiques de comptage.

