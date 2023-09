Josh Allen et les Buffalo Bills rebondissent

Le quart-arrière des Buffalo Bills, Josh Allen, avait un état d’esprit simple avant la deuxième semaine après avoir commis quatre revirements lors d’une défaite en ouverture de saison.

« C’était toujours : ‘Soyez moi' », a déclaré Allen après la victoire de dimanche.

Cela a très bien fonctionné. Les Bills ressemblaient à nouveau à une équipe en séries éliminatoires après une performance difficile lors de la première semaine. Mais ils n’étaient pas la seule équipe à briller dimanche. Les Ravens de Baltimore ont surmonté des blessures graves pour battre un rival de division et améliorer leur fiche à 2-0, tandis que les Commanders de Washington ont continué de montrer des signes de vie en attaque. Certaines équipes n’ont pas eu autant de chance – vous regardez, Chicago Bears – et ont vécu des semaines que les fans essaieront d’oublier.

Voici un aperçu de certains des gagnants et des perdants de la ligue dimanche.

Josh Allen, n°17 ​​des Buffalo Bills, porte dimanche le ballon au cours du deuxième quart-temps contre les Raiders de Las Vegas au Highmark Stadium d’Orchard Park, New York. Allen faisait partie des vedettes de la semaine 2.

Kevin Sabitus/Getty Images/Getty Images



Gagnants : les commandants pourraient enfin commettre une infraction

Les Commanders de Washington n’ont réussi à marquer 35 points en attaque lors d’aucun match au cours des trois premières saisons du mandat de Ron Rivera. Mais c’est exactement ce que les Commanders ont fait dimanche lors du deuxième match d’Eric Bieniemy en tant que coordinateur offensif de Washington.

Washington a battu les Broncos de Denver, 35-33, malgré l’abandon d’un touché de dernière seconde sur un Je vous salue Marie. Les Commanders ont une fiche de 2-0 et se classent septièmes de la ligue au chapitre des scores. L’équipe de Rivera a marqué des touchés sur les trois entraînements au cours desquels elle a atteint la zone rouge. Le quart-arrière Sam Howell a lancé 299 verges et deux touchés, tandis que l’équipe a également totalisé 122 verges au sol.

Les deux victoires des Commanders ont toutes deux eu lieu contre des équipes qui ont désormais un bilan de 0-2. Mais Washington aura de vrais tests au cours des semaines 3 et 4 contre les Bills et les Eagles de Philadelphie.

Perdant : la sécurité d’emploi de Brandon Staley

Les Chargers de Los Angeles ont chuté à 0-2 cette saison avec une défaite de 27-24 en prolongation contre les Titans du Tennessee. L’entraîneur-chef Brandon Staley a un QB de franchise en Justin Herbert et une liste généralement considérée comme l’une des meilleures de la NFL. Mais les Chargers connaissent un début décevant pour une équipe largement favorisée pour participer aux séries éliminatoires.

L’offensive des Chargers, dirigée par le nouveau coordinateur offensif Kellen Moore, n’a converti que deux des 14 tentatives de troisième essai au cours du match. Herbert a lancé 305 verges et deux touchés ce jour-là, mais c’est peut-être le seul point positif.

Staley a semblé agité après le match lorsqu’on l’a interrogé sur le match éliminatoire raté des Chargers la saison dernière et si cette défaite s’est poursuivie dans la nouvelle campagne. Mais si les victoires ne commencent pas bientôt à s’accumuler pour les Chargers, qui menaient à deux chiffres dimanche, Staley pourrait être sur le point de disparaître avant le début des séries éliminatoires cette fois-ci.

Gagnants : Josh Allen et Geno Smith reviennent en forme

Les Bills et les Seahawks ont tous deux atteint les séries éliminatoires la saison dernière, mais ont commencé leurs campagnes 2023 avec des défaites humiliantes.

Buffalo est tombé face aux Jets de New York en prolongation, 22-16, malgré le départ d’Aaron Rodgers au début du premier quart. Allen a lancé trois interceptions et a perdu un échappé dans la défaite. Les Seahawks ont été éliminés à domicile par les Rams de Los Angeles, 30-13, et le quart Geno Smith n’a lancé que 112 verges. Une semaine peut certainement changer les choses.

Les Bills ressemblaient à nouveau à un prétendant au Super Bowl avec un bombardement 38-10 contre les Raiders de Las Vegas au cours de la semaine 2. Allen a rebondi et a lancé trois touchés, tandis que la défense des Bills a forcé trois revirements et a maintenu les Raiders à 55 verges au sol. . Smith est également revenu à la forme du Pro Bowl lors d’une victoire en tirs de barrage 37-31 contre les Lions de Détroit en prolongation. Le signaleur a lancé pour 328 verges et deux touchés dans la victoire.

Oh, et il a participé à cet échange humoristique :

Deux semaines consécutives, le quart Geno Smith des Seahawks a été impliqué dans l’octet sonore de la semaine. La semaine dernière, Aaron Donald s’en est pris à lui ; cette semaine, c’était un officiel. pic.twitter.com/yJLHGRO8YG –Adam Schefter (@AdamSchefter) 18 septembre 2023

Perdants : Justin Fields et les Chicago Bears

Les Bears sont en désordre.

Chicago a perdu son match de la deuxième semaine contre les Buccaneers de Tampa Bay, 27-17, pour tomber à 0-2 cette saison. Les Bears ont maintenant perdu 12 matchs consécutifs depuis l’année dernière. Le quart-arrière Justin Fields a lancé deux autres interceptions et sa présence de poche laisse les fans des Bears frustrés. Les appels consécutifs de passes d’écran à la fin du quatrième quart-temps, dont un qui a été capté et renvoyé pour un touché, ont suscité de nombreuses critiques.

Défensivement, Chicago a accordé le deuxième plus grand nombre de points de la ligue, n’a qu’un seul sack en deux matchs et n’a pas encore forcé de revirement. Pousser?

Gagnants : les Corbeaux surmontent leurs blessures

La liste des joueurs importants de l’alignement de Baltimore blessés est longue.

Commencer le porteur de ballon JK Dobbins ? Sortie pour la saison. Les joueurs de ligne offensive Ronnie Stanley et Tyler Linderbaum ? De semaine en semaine. Sécurité Marcus Williams ? Absent pour « un moment ». Et ce n’est même pas la fin. Pourtant, les Ravens en désavantage numérique ont réussi à vaincre les champions en titre de l’AFC Nord, les Bengals de Cincinnati, 27-24, pour améliorer leur fiche à 2-0. L’ancien MVP Lamar Jackson a lancé deux touchés ce jour-là malgré l’absence d’une partie de sa ligne offensive de départ.

Perdants : Zach Wilson et l’offensive des Jets

Ce n’était pas censé se passer comme ça pour les Jets.

On pensait que l’époque de Zach Wilson au centre appartenait à l’histoire. Puis Rodgers a déchiré son tendon d’Achille lors du premier entraînement offensif de l’équipe de la saison. Les Jets ont réussi à vaincre les Bills et à passer à 1-0 sans Rodgers. Mais affronter la redoutable défense des Cowboys de Dallas était une tâche trop ardue. Wilson a lancé trois choix, Gang Green n’a réussi que 64 verges au sol et les Jets ont perdu 30-10.

Les joueurs des Jets étaient frustrés de la performance après le match, y compris le porteur de ballon Breece Hall. Le porteur de ballon de deuxième année n’a couru le ballon que quatre fois lors de la défaite, tout comme le vétéran Dalvin Cook. Les deux arrières ont combiné pour 16 verges au sol.

« Je veux dire, je n’ai eu que quatre touches », a déclaré Hall. « C’est pourquoi nous avons eu du mal. Mais c’est comme ça. Nous sommes arrivés tôt aujourd’hui et avons en quelque sorte abandonné la course. J’ai l’impression qu’avec n’importe quelle équipe, ce genre de choses arrive, c’est comme ça. Vous avez l’impression d’avoir Je dois revenir dans le jeu et des trucs comme ça. Ça s’échappe. Alors c’est ce que c’était. «

Plusieurs rapports la semaine dernière ont indiqué que Rodgers espérait être en bonne santé au moment où les séries éliminatoires de la NFL commenceraient. Si l’offensive des Jets continue de fonctionner comme elle l’a fait lors de la semaine 2, il n’aura pas à s’inquiéter de cela.

Gagnant : Puka Nacua continue de briller

Les choix de cinquième ronde ne produisent généralement pas la même chose que le receveur des Rams de Los Angeles, Puka Nacua, a produit au cours de deux matchs. Là encore, la plupart des joueurs en général ne le font pas.

Nacua a capté un record de 25 passes pour 266 verges en deux semaines cette saison.

Cela comprend 15 attrapés sur 20 cibles pour 147 verges lors de la défaite 30-23 de dimanche contre les 49ers. Les Rams ont peut-être perdu un match face à un rival de division, mais semblent avoir trouvé une cible fiable pour le quart-arrière Matthew Stafford tandis que le All-Pro Cooper Kupp est blessé. Les 25 attrapés de Nacua sont le record réalisé par une recrue sur deux matchs dans l’histoire de la NFL et le plus élevé par une recrue sur une période de deux matchs.

« C’est un étalon », a déclaré l’entraîneur des Rams Sean McVay après le match. « Le jeu a du sens pour lui. Physiquement et mentalement dur. Il travaille très dur. Il est très curieux. Il pose beaucoup de questions et il peut s’appuyer sur des gars formidables. »

Perdants : les Colts et les Bengals font face à des blessures au QB

Le quart recrue des Colts d’Indianapolis Anthony Richardson a ébloui avec deux touchés au sol dans les six premières minutes du match de dimanche. Mais le début torride de la semaine 2 a pris fin brutalement pour les Colts. Le QB recrue a quitté le match avec une commotion cérébrale, marquant la deuxième fois en deux semaines que Richardson ne termine pas un match en raison d’une blessure.

Le choix n ° 4 au classement général prospère en jouant avec ses pieds. Mais rester en bonne santé sera la clé pour Richardson, dont le statut pour la troisième semaine reste incertain.

Les Bengals savent également tout sur les blessures au poste de quart-arrière. Le Pro Bowler Joe Burrow a aggravé une blessure au mollet alors que Cincinnati tombait à 0-2 dimanche. Burrow a déclaré qu’il s’était « tordu » le mollet droit lors du dernier entraînement offensif de la défaite contre les Ravens. L’entraîneur-chef des Bengals, Zac Taylor, a déclaré lundi qu’il était « difficile de dire » si Burrow jouerait lors de la troisième semaine.

Gagnant : les Cardinals de l’Arizona évitent la victoire

Oui, les cardinaux ont perdu. Non, ce n’est pas une mauvaise chose.

L’Arizona est généralement considéré comme l’une des pires équipes de la NFL, voire la pire. Les cardinaux l’ont certainement confirmé dimanche. L’Arizona a perdu une avance de 20-0 à la mi-temps et a fini par perdre 31-28 contre les Giants de New York.

Le quart-arrière Daniel Jones a mené les Giants sur cinq buts en seconde période pour éviter un début de saison 0-2. Mais les Cardinals ont perdu leur deuxième match consécutif. Et cela ne fera qu’améliorer les chances de l’équipe de terminer avec le pire bilan de la ligue (et le premier choix au classement général).

Perdant : OT des chefs Jawaan Taylor

Le plaqueur droit des Chiefs Jawaan Taylor a fait l’objet d’un débat au cours de la première semaine lorsque les fans et les journalistes ont commenté la façon dont le joueur de ligne offensive semblait sortir de sa position avant le snap.

La performance de Taylor au cours de la deuxième semaine était peut-être plus remarquable, mais pas pour de bonnes raisons. Le joueur de 25 ans a été pénalisé à cinq reprises et brièvement retiré du match lors de la victoire de Kansas City contre les Jaguars de Jacksonville. Dimanche, c’était le deuxième match de Taylor avec les Chiefs depuis la signature d’un contrat de 80 millions de dollars pour rejoindre la franchise cette intersaison.

Le tacle est le joueur le plus pénalisé de la NFL depuis son entrée dans la ligue en 2019, selon ESPN, commettant 49 pénalités au cours de cette période. Le deuxième joueur le plus pénalisé ? Donovan Smith, l’autre plaqueur offensif partant de Kansas City. L’entraîneur des Chiefs, Andy Reid, a déclaré que Taylor devra peut-être changer son approche pour éviter les pénalités.

« Il est naturellement rapide sans avoir à tricher sur ce truc ou à se faire prendre dessus, et il est fort, donc il n’a pas besoin de faire ça », a déclaré Reid. « C’est un enfant intelligent. Nous pouvons y remédier. »