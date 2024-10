Josh Allen et les Buffalo Bills ont surmonté Hail Mary d’Aaron Rodgers pour battre les Jets de New York sur MNF

EAST RUTHERFORD, NJ (AP) – Josh Allen et les Buffalo Bills s’attendaient à aborder la mi-temps contre les Jets de New York avec une avance de 10 points et tout l’élan.

Cela a changé avec une passe époustouflante d’Aaron Rodgers qui a plongé les Jets et leurs fans dans une frénésie et a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

« Une sorte de coup de poing », a déclaré Allen.

Mais lui et les Bills ont surmonté le touché de 52 verges de Rodgers à la fin de la première mi-temps pour survivre aux Jets 23-20 lundi soir et prendre le contrôle de l’AFC Est en début de saison.

« Se battre contre l’adversité, entrer à la mi-temps, se regrouper, dire : contrôlons un jeu à la fois », a déclaré Allen. « Nous n’avons pas marqué autant de points que je l’aurais souhaité en seconde période, mais nous avons trouvé le moyen. »

Allen a lancé deux passes de touché et a couru pour un autre score et Tyler Bass a rattrapé un échec plus tôt en lançant un panier de 22 verges avec 3:43 à jouer pour aider les Bills (4-2) à mettre fin à un dérapage de deux matchs. . Ils n’ont jamais perdu trois matchs de suite, Allen commençant au poste de quart-arrière.

« C’était une victoire difficile menée par Josh », a déclaré l’entraîneur Sean McDermott.

Il s’agit de la troisième défaite consécutive pour les Jets (2-4), qui ont clôturé une semaine tumultueuse au cours de laquelle l’entraîneur Robert Saleh a été licencié, le coordinateur défensif Jeff Ulbrich l’a remplacé tandis que l’entraîneur par intérim et le coordinateur offensif Nathaniel Hackett ont été rétrogradés du jeu. appeler des devoirs en faveur de Todd Downing.

« Ouais, c’était une semaine bizarre », a déclaré Rodgers.

Le botteur normalement fiable Greg Zuerlein a raté deux buts potentiels pour les Jets, frappant le montant gauche sur les deux.

Le match a également été rempli de drapeaux jaunes : les deux équipes ont écopé de 11 pénalités.

Allen a terminé 19 sur 25 pour 215 verges. La recrue Ray Davis, remplaçant James Cook, blessé, a couru 97 verges en 20 courses et a capté trois passes pour 55 verges.

Alors que les Jets menaient 23-20 dans les dernières minutes, Rodgers a lancé profondément pour Mike Williams, mais la passe était courte et Taron Johnson – de retour après s’être cassé l’avant-bras droit lors du premier match de la saison – a réussi une interception en plongée. Williams a été évalué pour une blessure à la tête après le jeu.

Allen et les Bills ont ensuite réussi à dépasser le temps imparti et à sceller la victoire. C’est la seule équipe de l’AFC Est à avoir un bilan de victoires.

« Notre objectif n°1 est de participer aux séries éliminatoires et vous y parvenez en remportant votre division », a déclaré Allen. « Nous comprenons la gravité de ce type de match, nous sommes 4-2 avec 2 1/2 matchs d’avance avec une victoire face à face, au lieu d’être 3-3 et à la deuxième place.

Rodgers était 23 sur 35 pour 294 verges avec deux touchés et l’INT, et Breece Hall avait 113 verges au sol et 56 en réception.

« Je pensais que nous allions passer une grosse soirée en attaque », a déclaré Rodgers.

Il semblait certainement qu’ils se dirigeaient vers cela.

Alors que les Jets étaient à 48 et espéraient peut-être se mettre à portée de panier avant la mi-temps, Rodgers a reculé de quelques pas et a dansé un peu avant de lancer le ballon vers la zone des buts. Allen Lazard s’est levé devant deux défenseurs des Bills et est tombé sur le dos.

Après une brève discussion, les officiels ont décidé que c’était un touché.

« Lorsque vous captez ces vagues d’élan, vous devez les surfer », a déclaré Ulbrich. « Et il faut finir une équipe, ce que nous n’avons pas fait. »

Les Jets ont pris un rythme précoce en attaque, Downing appelant les jeux alors que Rodgers plaçait New York dans la zone rouge. Les Jets se sont contentés d’un panier de 34 verges de Zuerlein, mais c’était les premiers points de New York lors d’un premier entraînement cette saison.

Buffalo a rebondi en entaillant la défense d’Ulbrich sur 61 verges au sol – dont 48 en six courses de Davis – et en clôturant le premier entraînement des Bills avec un gardien d’un mètre d’Allen pour porter le score à 7-3.

La 56e course TD en carrière d’Allen le place derrière OJ Simpson au deuxième rang de l’histoire de la franchise.

Garrett Wilson a redonné l’avantage aux Jets lors de leur prochain entraînement avec un attrapé de TD de 5 verges qui a été initialement jugé incomplet mais inversé en rediffusion vidéo avant qu’Ulbrich n’ait besoin de contester.

Allen a mené les Bills sur un trajet de 90 verges pour redonner l’avance à Buffalo, couronné par une passe TD de 8 verges à Mack Hollins. Quinnen Williams a mis la main sur l’essai de point supplémentaire de Bass qui a navigué large à gauche.

La deuxième passe de touché d’Allen était un lancer de 12 verges vers Dawson Knox avec 21 secondes à jouer avant la mi-temps pour donner une avance de 20-10 à Buffalo.

Bass a poussé un large de 47 verges à droite lors du premier entraînement de Buffalo en seconde période. Zuerlein a égalisé à 20 avec un 22 verges au milieu du troisième quart.

Les Jets ont semblé prendre les devants tard lors de leur prochaine possession lorsque Braelon Allen a couru au milieu à 4 mètres, mais le plaqueur gauche Tyron Smith a été appelé pour tenir. Rodgers s’est connecté avec Wilson à l’arrière de la zone des buts lors du jeu suivant, mais le receveur large n’a pas pu retenir le ballon après avoir été frappé par Damar Hamlin et Taylor Rapp.

Zuerlein a ensuite frappé le montant gauche sur une tentative de 32 verges pour maintenir le match à égalité. Il a également raté un potentiel feu vert de 43 verges avec 9:44 à jouer au quatrième quart, frappant à nouveau le montant.

Blessures

Le S Chuck Clark des Jets a été exclu au deuxième quart en raison d’une blessure à la cheville. … CB DJ Reed est parti au troisième quart avec une blessure à l’aine.

À suivre

Projets de loi : accueillez le Tennessee dimanche.

Jets : Jouez à Pittsburgh dimanche soir.

