Josh Allen et Hailee Steinfeld organisent la fête d’Halloween de Bills

Josh Allen et Hailee Steinfeld ont tout mis en œuvre pour leur fête d’Halloween sur le thème du cirque.

Le quarterback des Bills et l’actrice se sont déguisés en couple de maîtres de piste et ont accueilli ses coéquipiers et leurs proches lundi soir, comme le montrent les publications sur les réseaux sociaux.

Les invités ont été accueillis par une pancarte indiquant « Josh & Hailee’s Circus Showdown », qui a eu lieu à la Wayland Brewing Company à Orchard Park, selon Ryan Bass, l’épouse du placekicker Tyler Bass.

Paige Buechele (à l’extrême gauche), Hillary Trubisky et Hailee Steinfeld (toutes deux à l’extrême droite) à la fête d’Halloween 2024 des Bills. Instagram/Hillary Trubisky

Un autre clip montrait Steinfeld se pavanant devant le panneau de bienvenue dans un manteau rouge et des talons aiguilles noirs.

La fête comprenait des ballons colorés, des chapiteaux de cirque et des jeux d’arcade, tels que du basket-ball et des fléchettes en ballon.

Mallory White et Hillary Trubisky à la fête d’Halloween 2024 des Bills. Instagram/Mallory Blanc

Hailee Steinfeld à sa fête d’Halloween avec Josh Allen le 28 octobre 2024. Instagram/Paige Buechele

Il y avait un tirage au sort, qui comprenait des prix de créateurs, dont un sac à main Yves Saint Laurent et des clubs de golf TaylorMade, comme le montre une autre vidéo sur les réseaux sociaux.

Paige Buechele, l’épouse du quart-arrière Shane Buechele a partagé une vidéo d’Allen annonçant les gagnants des billets de tombola, dont Buechele, qui a remporté un ensemble de clubs TaylorMade et un sac de golf Malbon.

Mitch Trubisky et sa femme Hillary avec leur fils Hudson se sont déguisés en personnages de « Toy Story » pour Halloween 2024. Instagram/Hillary Trubisky

Alexandra Knox et Dawson Knox à la fête d’Halloween des Bills le 28 octobre 2024. Instagram/Alexandra Knox

Hillary Trubisky, l’épouse du quart-arrière Mitch Trubisky, publie une photo avec Steinfeld et Buechele, entre autres Bills WAG.

Trubisky et sa femme se sont déguisés en Little Bo-Peep et Woody du film « Toy Story », et les Buechele se sont déguisés en Kourtney Kardashian et Travis Barker.

Ils ont canalisé le moment où Kardashian a dit à Barker qu’elle était enceinte de leur enfant en l’annonçant sur une pancarte lors d’un de ses concerts.

À l’intérieur de la fête d’Halloween sur le thème du cirque de Josh Allen et Hailee Steinfeld à Orchard Park le 28 octobre 2024.

Instagram/Danika Brace Johnson

À l’intérieur de la fête d’Halloween sur le thème du cirque de Josh Allen et Hailee Steinfeld à Orchard Park le 28 octobre 2024.

Instagram/Ryan Bass

Parmi les autres couples Bills présents à la fête d’Halloween figuraient : Mallory White, l’épouse du quart-arrière Mike White ; Danika Johnson, l’épouse du plaqueur défensif Austin Johnson ; Alexandra Knox, l’épouse de l’ailier rapproché Dawson Knox ; et Sayler Shakir, l’épouse du receveur Khalil Shakir.

Allen et Steinfeld, qui restent assez discrets sur leur relation, n’ont pas encore publié de photos de la fête.

À l’intérieur de la fête d’Halloween sur le thème du cirque de Josh Allen et Hailee Steinfeld à Orchard Park le 28 octobre 2024.

Instagram/Danika Brace Johnson

À l’intérieur de la fête d’Halloween sur le thème du cirque de Josh Allen et Hailee Steinfeld à Orchard Park le 28 octobre 2024.

Instagram/Paige Buechele

Ils ont été photographiés ensemble pour la première fois à Manhattan en mai 2023.

Les joueurs des Bills et leurs proches ont sonné à Halloween quelques jours plus tôt après une victoire contre les Seahawks, 31-10, dimanche.

Buffalo (6-2) affrontera les Dolphins (2-5) à domicile au Highmark Stadium dimanche.