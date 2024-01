Josh Allen des Bills à propos de la défaite de fin de troisième saison contre les Chiefs : “Perdre, c’est nul”. Perdre contre eux… à la maison… c’est nul’

Cette fois-ci, c’était censé être différent pour Josh Allen et ses Buffalo Bills. Dimanche soir marquait le troisième match d’après-saison entre les Bills d’Allen et les Chiefs de Kansas City de Patrick Mahomes, mais c’était le premier match joué à Buffalo au lieu de Kansas City.

L’emplacement n’avait pas d’importance, cependant, puisque les Chiefs l’ont emporté une fois de plus, 27-24, après que le botteur des Bills Tyler Bass ait raté une tentative de panier de 44 verges large à droite avec 1:47 à jouer. Au lieu de voir le match potentiellement aller en prolongation, les Chiefs ont décroché un premier essai, puis se sont agenouillés pour mettre fin au match.

“C’est nul”, Josh Allen a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match dimanche soir. “Perdre, c’est nul. Perdre contre eux, perdre contre n’importe qui à la maison, c’est nul. Ici, là-bas, ça n’a pas d’importance”, a déclaré Allen. “Perdre, c’est nul. Je ne sais pas quoi dire d’autre.”

Au cours des quatre dernières séries éliminatoires, Allen et les Bills ont une fiche parfaite de 5-0 contre toutes les équipes de l’AFC qui n’ont pas représenté la conférence dans le super Bowl dans cette période. Buffalo a une fiche de 0-4 contre les Chiefs et les Bengals dans la même séquence. Malgré l’incapacité de triompher des meilleurs prétendants de la conférence, Allen croit que les Bills sont proches. Sa performance dimanche soir – trois touchés au total (deux au sol et une passe) et 258 verges au total (186 passes et 72 au sol) – a permis à Buffalo d’être en mesure de conduire et potentiellement de prendre les devants tard. Des inachèvements consécutifs ont forcé Buffalo à se contenter du coup de pied de 44 verges.

“Je ne pense pas que ce soit un grand changement”, a déclaré Allen. “Je pense que, encore une fois, nous devons trouver un moyen de marquer un point de plus qu’eux. Et chaque saison, si vous ne gagnez pas, c’est une saison ratée. C’est la nature du business. Il y en a un “Une équipe heureuse en fin de saison, vraiment. Et quand ce n’est pas toi et que tu es si proche, ça craint.”

Tant qu’Allen est là, les Bills ont une chance. Ses 27 touchés au total en séries éliminatoires en 10 matchs éliminatoires sont le deuxième record de tous les temps lors des 10 premières compétitions éliminatoires d’un joueur, derrière seulement les 30 de Mahomes. Peut-être l’une des grandes clés pour les ramener au Super Bowl pour la première fois depuis le Les années 1990 remettent sur les rails le receveur du Pro Bowl Stefon Diggs. Il a récolté en moyenne 48,9 verges sur réception par match au cours de ses 13 derniers matchs de la saison, sans match de 100 verges. Il s’agit de la plus longue disette sans match de réception de 100 verges dans sa carrière.

Les changements arrivent à chaque NFL l’alignement pendant l’intersaison, et l’ampleur des changements apportés par Buffalo en mars et avril seront l’un des plus grands scénarios de la ligue.