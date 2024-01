Josh Allen de Bills : “Je crois en ce que nous faisons”

ORCHARD PARK, NY – Josh Allen a exprimé sa confiance dans ce qui attend les Bills de Buffalo après que l’équipe ait terminé la saison sur une note familière, manquant un match pour le titre de l’AFC et une apparition au Super Bowl encore une fois dimanche soir.

Les Bills se sont battus 6-6 pour remporter l’AFC Est et mettre en place une séquence de six victoires consécutives, mais la saison s’est arrêtée contre les Chiefs de Kansas City lors de la ronde de division. C’était la troisième année consécutive que Buffalo ne parvenait pas à participer au match de championnat de l’AFC, qu’Allen n’a atteint qu’une seule fois au cours de ses six saisons.

Cela a été considéré comme une saison clé pour les Bills car l’équipe est confrontée à de nombreuses questions à l’approche de l’intersaison.

Mais Allen, 27 ans, a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas de la fermeture de la fenêtre de championnat.

“Je crois en ce qui se passe ici et en ceux qui sont aux commandes”, a-t-il déclaré lundi. “Je crois en moi. Et cela ne changera jamais.”

Malgré le succès qu’Allen a connu en 10 matchs éliminatoires en carrière – 64,6% de réussites, 21 touchés par la passe, 4 interceptions, 83 tentatives au sol pour 563 verges et 5 scores au sol – Buffalo n’a qu’une fiche de 5-5 dans ces affrontements. Avec la dernière défaite contre les Chiefs, Buffalo est devenu la première équipe à être éliminée par le même adversaire trois fois en quatre ans depuis que les 49ers ont perdu trois années consécutives contre les Packers de Green Bay de 1995 à 1997.

Depuis qu’Allen a été repêché en 2018, seules deux équipes ont un meilleur pourcentage de victoires en saison régulière que les Bills : les Chiefs et les Ravens. Les 58 victoires des Bills en saison régulière au cours des cinq dernières saisons (deuxième derrière les Chiefs) sont à égalité avec les Saints de la Nouvelle-Orléans 2017-21 pour le plus grand nombre en cinq ans sans atteindre le Super Bowl.

Ses coéquipiers dans les vestiaires ont parlé de la façon dont Allen a bien joué cette saison et tout au long de la séquence, beaucoup, y compris le quart-arrière, soutenant également le travail de l’entraîneur Sean McDermott.

“Tous les signes sont toujours favorables pour cette équipe”, a déclaré Allen. “Je sais que c’est sombre. Et il va probablement y avoir beaucoup de changements… Ce n’est rien que je sais et je ne peux pas non plus me concentrer, pour être honnête. Je dois juste continuer à travailler dur et à apporter le ” Les gars qui sont ici et continuent d’essayer de rassembler tout le monde. Et cela prend toute une organisation… de longs regards dans le miroir et des conversations avec des gens qui sont à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment qui se demandent simplement : ” Que puis-je faire de plus ? Dans quoi puis-je être meilleur, apprendre et grandir grâce à cela, et c’est exactement ce que j’ai l’intention de faire.”

Les Bills entrent dans l’intersaison avec environ 49 millions de dollars de plus que le plafond salarial prévu.

Des questions entourent, entre autres, le receveur large de 30 ans Stefon Diggs, qui a terminé les sept derniers matchs, y compris les séries éliminatoires, avec une moyenne de 41 verges sur réception et aucun touché. C’est la première fois de sa carrière qu’il dispute sept matchs consécutifs sans touché. Diggs devrait représenter un plafond de 27,9 millions de dollars.

Le passeur Von Miller, qui aura 35 ans en mars et n’a eu aucun sack cette saison, recevra un plafond de 23,9 millions de dollars alors qu’il continue de se remettre d’une opération du LCA droit en décembre 2022 et fait toujours l’objet d’une enquête pour une agression présumée de son petite amie enceinte.

Ajoutez à cela le vétéran de sécurité Micah Hyde qui devient agent libre (et potentiellement à la retraite), le receveur Gabe Davis déclarant lundi qu’il prévoit de tester l’agence libre en mars et le demi de coin Tre’Davious White (Achille droit) et le secondeur Matt Milano (jambe droite). ) se remettant de blessures de fin de saison tout en étant sur le point d’être parmi les sept premiers en termes de valeur plafond, et cette liste semble se diriger vers de grands changements.

“Une longue route à parcourir, une longue intersaison”, a déclaré Allen. “Je dois continuer à travailler et à m’améliorer pendant l’intersaison, à nous réunir avec les gars et à déterminer ce que nous pouvons faire pour surmonter cet obstacle.”