Josh Allen aime ce qu’il voit de Trent Sherfield: « Il roule en ce moment »

Josh Allen n’est pas étranger aux récepteurs talentueux.

Le quart-arrière des Bills en a eu beaucoup au cours de sa carrière de cinq ans dans la NFL, et c’est une grande raison derrière ses nombreuses distinctions tout au long de son mandat.

Allen a maintenant un nouveau receveur de passes à sa disposition qu’il aime déjà beaucoup puisque Trent Sherfield a signé un contrat d’un an avec Buffalo en mars et devrait jouer un rôle majeur dans le corps de réception des Bills.

« J’ai adoré ce que j’ai vu de Trent jusqu’à présent … le mec travaille extrêmement dur », a déclaré Allen lors des entraînements volontaires de l’intersaison. « C’est l’un des gars les plus travailleurs de l’équipe. Il ne se plaint de rien. Il roule en ce moment. »

Sherfield a capté 30 passes pour 417 verges et a ajouté deux touchés la saison dernière pour les Dolphins de Miami. Agent libre non repêché de Vanderbilt, Sherfield a signé avec les Cardinals de l’Arizona en 2018 et y a passé trois ans avant de rejoindre les 49ers de San Francisco en 2021.

Maintenant à Buffalo, la chimie de Sherfield avec Allen est particulièrement importante compte tenu de l’incertitude entourant Stefon Diggs, qui a sauté l’intersaison volontaire, mais a participé aux entraînements obligatoires du minicamp après que l’entraîneur Sean McDermott a déclaré qu’il était « très inquiet ».

Sherfield a totalisé 67 attrapés pour 844 verges et quatre touchés au cours de sa carrière de cinq ans dans la NFL.

