Josh, 21 ans, le fils de Paul Hollywood, saute le mariage de son célèbre père avec la propriétaire du pub Melissa Spalding au milieu des rumeurs de « rupture »

Josh, 21 ans, le fils de PAUL Hollywood, n’a pas assisté au mariage de son célèbre père avec la propriétaire du pub Melissa Spalding, au milieu des rumeurs d’une « rupture » entre eux.

Le favori de la télévision de 57 ans a épousé l’homme de 39 ans dans un hôtel à Chypre entouré de leurs proches, dont Prue Leith, co-animatrice de Paul’s Bake Off.

Getty

Josh, 21 ans, le fils de Paul Hollywood, n’a pas assisté au mariage de son célèbre père avec la propriétaire du pub Melissa Spalding, au milieu des rumeurs d’une « rupture » entre eux.[/caption] Mark Bourdillon/Love Productions

Paul a été rejoint par 75 invités, dont Prue, qui a profité d’une pause à l’hôtel avant le mariage.[/caption]

Le couple s’est marié à l’hôtel Anassa et la famille de Melissa était présente.

Mais Josh, le fils de Paul, dès son premier mariage à Alex, n’y est pas venu et un ami a déclaré au DailyMail : « Josh n’y est pas allé. »

En 2019, il a été rapporté que le fils de la star de Bake Off n’avait pas parlé à son père depuis qu’il avait quitté sa mère Alexandra en novembre 2017.

À l’époque, il avait été rapporté qu’il avait ignoré à plusieurs reprises les SMS de son père Paul, qui lui avait envoyé des cadeaux pour tenter de regagner son affection.

L’adolescent était aux côtés de sa mère après qu’elle ait eu le cœur brisé par Paul qui l’a quittée pour devenir barmaid Été Monteys-Fullam.

Elle l’avait déjà repris après une liaison avec Marcela Valladolid, sa co-animatrice du concours The American Baking.

Le couple s’est réconcilié quelques mois plus tard alors qu’il décrivait l’incident comme « la plus grosse erreur de ma vie » avant de rencontrer Summer dans leur pub local.

Un porte-parole d’Alexandra avait déclaré au journal à l’époque : « Paul n’a pas vu son fils depuis novembre 2017 et cette rupture l’a profondément bouleversé.

« Paul est conscient des sentiments de son fils à ce sujet.

« Normalement, Alex ne commenterait jamais, mais à cette occasion, il est important que la vérité soit connue et que Josh soit protégé.

« Josh s’est comporté admirablement au cours des deux dernières années et n’a rendu Alex fier que dans des moments très difficiles avec tous les articles de journaux sur son père. »

Paul s’est maintenant remarié et, selon MailOnline, la fête a commencé dans l’après-midi par une cérémonie avant une fête tard dans la nuit.

Paul a vécu à Chypre dans les années 1990 et travaillait auparavant dans l’hôtel partenaire du lieu en tant que chef boulanger.

Ils ont été rejoints par 75 invités, dont Prue, qui a profité d’une pause à l’hôtel avant le mariage.

Une source a déclaré : « C’était un mariage de très bon goût et élégant et la direction de l’hôtel a vraiment tout mis en œuvre pour en faire une journée mémorable. Il y a eu une fête très animée avec de la musique forte et beaucoup de beuverie qui s’est poursuivie jusque tard dans la nuit.

« Paul est très proche des propriétaires de l’hôtel et ils ont veillé à ce que tout le monde passe un bon moment. Il adore Chypre et c’était un cadre merveilleux pour ce qui était une belle occasion.

Le juge de Bake Off a été datation la propriétaire depuis 2019, après sa séparation avec Summer.

Canal 4

En 2019, il a été rapporté que le fils de la star de Bake Off n’avait pas parlé à son père depuis qu’il avait quitté sa mère Alexandra en novembre 2017.[/caption]