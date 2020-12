Naya riveraex Ryan Dorsey essaie d’amener leur fils Josey Dorsey un peu de joie des Fêtes alors qu’ils continuent de pleurer la mort du Joie actrice.

Ce mois-ci, le garçon de 5 ans marquera son premier Noël sans sa mère, qui s’est noyée dans le lac Piru en Californie en juillet à l’âge de 33 ans alors qu’elle naviguait et nageait avec son fils et le mettait en sécurité. Le samedi 5 décembre, Ryan, 37 ans, a publié sur sa story Instagram des vidéos de lui et de Josey rentrant à la maison avec un arbre de Noël, avec l’enfant souriant sur la banquette arrière tout en dansant avec Andy Williams‘hit classique des fêtes « C’est la période la plus merveilleuse de l’année. »

Plus tard, il a publié sur son compte Instagram régulier une photo réconfortante père-fils le montrant tenant l’enfant, qui place une étoile d’argent sur le dessus de son arbre de Noël nouvellement taillé. Ryan a écrit: #HappyHolidays à tous. Vous, vous et même vous, vous tous. J’espère que vous n’obtiendrez que du bonheur … Sauf vous. Je te parle, 2020. #f *** 2020. «